Что будет, если есть блины каждый день? Рассказывает нутрициолог

И кому стоит отказаться от них не только в Масленицу.

Масленичная неделя в самом разгаре, и по традиции блины нужно есть каждый день. Но какие последствия могут быть у такого питания? Об этом рассказала нутрициолог Ульяна Беликова.

Традиционные ингредиенты для блинов — пшеничная мука, молоко, сахар, соль и яйца. По мнению эксперта, съесть пару блинов на Масленицу можно.

Блины чаще всего едят с различными добавками: вареньем, сгущенным молоком или сметаной. Это добавляет блюду калорийности, поэтому лучше отказаться от таких добавок. Блины можно сделать с полезными начинками: отварной индейкой, курицей или крольчатиной, запеченным яблоком с корицей, овощами. Получится отличный завтрак.

Кому нельзя есть блины

В первую очередь блины не рекомендуется есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и лишним весом, так как создается дополнительная нагрузка на внутренние органы. Не стоит злоупотреблять этим блюдом и при диабете и инсулинорезистентности.

Фото istockphoto.com

Полностью отказаться от блинов из пшеничной муки рекомендовано людям с целиакией (непереносимостью глютена). Если вы страдаете от аллергии на яичный белок, откажитесь от блинов по традиционному рецепту.

Что будет, если есть блины каждый день

В таком случае организм получает дополнительную нагрузку на внутренние органы, что может привести к проблемам с печенью, желчным пузырем и всеми отделами желудочно-кишечного тракта. А с учетом калорийности блинов неумеренность вполне может привести к набору лишнего веса. Снизить риск неприятных последствий для организма можно, если заменить пшеничную муку.

Как приготовить полезные блины

Предлагаем попробовать сладкие нутовые блины с домашним йогуртом.

Ингредиенты для блинов:

банан — 1/2 шт.;

нутовая мука — 3 ст. л.;

вода — 8 ст. л.;

кокосовое масло — 1 ст. л.

Ингредиенты для йогурта:

зеленая гречка — 5 ст. л. ;

банан- 1/2 шт.;

замороженные ягоды — 100 г;

кокосовое молоко — 50 мл.

Фото istockphoto.com

Разомните банан вилкой. Смешайте с нутовой мукой и водой до однородной консистенции. Разогрейте сковороду, растопите масло, выпекайте блины под закрытой крышкой с двух сторон.

Чтобы приготовить йогурт, гречку необходимо замочить на ночь, смешать с ягодами, бананом и кокосовым молоком и взбить до однородной консистенции. На тарелку выложить блин и залить йогуртом — и полезное блюдо на Масленицу готово.

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