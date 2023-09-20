Можно ли есть виноград с косточками

Виноград — полезный для организма и любимый многими продукт. Однако большинство людей считает, что употреблять можно только плоды винограда, а косточки есть нельзя. В Роспотребнадзоре уверяют, что косточки тоже полезны, так как они богаты антиоксидантами.

Виноградные косточки немного горьковатые на вкус, но при этом у них практически нет запаха. Раскусываются они легко. Семена могут отличаться по размеру и цвету в зависимости от сорта винограда.

Состав виноградных косточек

Эксперты Роскачества назвали полезные свойства виноградных косточек. По словам специалистов, они богаты витаминами Е, А, группы В, С, РР, а также в них содержатся фосфор, кальций, натрий, магний и калий. В косточках есть и различные дубильные вещества, протеин, ненасыщенные и насыщенные жирные кислоты, фитостеролы, флавоноиды и аминокислоты. И главное, что именно виноградные косточки содержат самую высокую концентрацию антиоксидантов, а не сами ягоды.

Виноградные косточки низкокалорийные, в 100 г содержится около 62-65 калорий.

Энергетическая ценность:

углеводы — 2,5 г;

жиры — 9 г;

белки — 18 г.

Фото istockphoto.com

Польза виноградных косточек

В Роскачестве отметили, что виноградные косточки помогают нормализовать и ускорить обменные процессы в нашем организме. Также они благотворно влияют на нервную систему, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, нормализуют артериальное давление, способны снижать риск образования тромбов и уровень плохого холестерина.

При употреблении косточек винограда можно улучшить зрение и заставить работать пищеварительную систему. Женщинам они помогают нормализовать гормональный фон и предотвратить ранний климакс, а мужчинам защитить половую систему от различных недугов.

Противопоказания

Если вы принимаете различные медицинские препараты, то употреблять виноградные косточки можно только с разрешения вашего лечащего врача. Так они обладают разжижающими кровь свойствами и не сочетаются с некоторыми лекарствами. По этой же причине не стоит есть виноградные косточки беременным женщинам.

Стоит также помнить, что много и часто употреблять виноград с косточками нельзя. В противном случае может случиться приступ острого аппендицита.

Как правильно есть виноградные косточки

Целиком глотать косточки винограда не рекомендуются. Во-первых, так они не усваиваются организмом. Во-вторых, можно травмировать стенки кишечника, а в-третьих, имеется риск повреждения зубов.

Виноград с косточками стоит тщательно пережевывать во рту во время еды или же измельчать их с помощью специальных приборов, например блендера или кофемолки. Лучше всего употреблять косточки винограда в виде порошка.

Также в магазинах можно приобрести экстракт из них. Этот продукт содержит такие вещества, как проантоцианидины, которые обладают свойствами антиоксидантов. Экстракт можно добавлять в чай или использовать в других блюдах.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!