Можно ли опьянеть от кваса? Отвечает нутрициолог

Находясь в компании, где все пьют пиво, иногда водители, не желая чувствовать себя обделенными, выбирают альтернативу в виде кваса. Его хмельной вкус, цвет и такая же, как у пива, пенная шапка помогают обмануть себя и наслаждаться вечеринкой наравне со всеми. Однако такую альтернативу нельзя считать полностью безопасной. Почему — объяснила нутрициолог Ольга Деккер.

Квас — это напиток, который производится из хлебного или солодового дрожжевого теста с добавлением различных ингредиентов, таких как фрукты, ягоды и травы. Он может содержать 0,5-1,5% алкоголя.

Чем полезен квас

Если соблюдать умеренность и выбирать качественный продукт, квас может быть полезным для здоровья. В его составе есть микроэлементы и витамины, например калий и витамин В, которые помогают в поддержании здоровья сердечно-сосудистой системы, нормализации обмена веществ, укреплении иммунитета.

Чем вреден квас

Квас может содержать большое количество сахара, особенно если при его изготовлении использовались фрукты или ягоды. Поэтому его потребление следует ограничивать, в первую очередь это касается людей с сахарным диабетом.

Istockphoto.com/elena_hramowa

Кроме того, излишнее употребление кваса может привести к дисбалансу в микрофлоре кишечника. Поэтому отказаться от напитка следует людям, которые имеют проблемы с пищеварением или алкогольную непереносимость.

Стоит также учитывать, что некоторые коммерчески производимые сорта кваса могут содержать искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Можно ли опьянеть от кваса

Квас — это продукт, получаемый в результате брожения хлебного теста или ячменного солода. В процессе брожения сахара, содержащегося в тесте или солоде, не может не образоваться алкоголь, который придает квасу особый привкус.

Однако напитки с содержанием этилового спирта до 1,2% и ниже по ГОСТу считаются безалкогольными.

Опьянение от алкогольного кваса возможно, если пить его в больших количествах или если человек имеет низкую степень алкогольной устойчивости. В таком случае употребление алкогольного кваса может привести к снижению реакции и координации движений, что делает управление транспортным средством опасным.

Поэтому если вы собираетесь управлять автомобилем или другим транспортным средством, квас лучше не пить, а в особенности — домашний, который не проходит проверку на процент содержания этилового спирта.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!