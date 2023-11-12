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Сегодня, 06:00

Мускатный орех: польза и вред для здоровья

Анна Архипенко
Автор
Лидия Квашнина
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Мускатный орех
Фото www.istockphoto.com
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Мускатный орех — плод вечнозеленого дерева под названием Мускатник Душистый. Он широко применяется в кулинарии, потому что придает пикантный вкус выпечке, десертам, разным напиткам. Кроме этого, наряду с арахисом, миндалем, грецкими, кедровыми и бразильскими орехами он известен полезными свойствами.

Первые упоминания о мускатном орехе обнаружили в Восточной Индонезии, на островах Банда. Эту специю там использовали более 3500 лет назад. Позднее арабские купцы добрались до этих островов и начали массово вывозить этот ценнейший товар. Чтобы избежать конкуренции, торговцы скрывали местоположение плантаций, что делало мускатный орех ценным и дорогим продуктом. В VI веке нашей эры началось выращивание мускатного ореха в Индии, а затем он был привезен в Константинополь.

Калорийность и БЖУ мускатного ореха

Калорийность на 100 г — 525 ккал;

В 100 г:

  • белков — 5,84 г;

  • жиров — 36,31 г;

  • углеводов — 49,29 г.

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Польза мускатного ореха

Мускатный орех богат витаминами группы B (B1, B2, B3, B6, B9), витаминами A и C, минералами (железо, магний, марганец, цинк), пищевыми волокнами, различными фенольными соединениями, эфирными маслами.

Мускатный орех — источник антиоксидантов. Его можно использовать в рационе для профилактики злокачественных опухолей и хронических заболеваний.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Польза для мужчин

Добавление мускатного ореха в рацион способствует повышению либидо у представителей мужского пола. Ученые из Индии утверждают, что прием высоких доз мускатного ореха (от 227 до 500 мг на кг веса) увеличивает желание и длительность полового акта.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Польза для женщин

Мускатный орех восстанавливает менструальный цикл и снижает болезненность спазмов при месячных.

Польза для детей

Пряность оказывает благотворное влияние на детское пищеварение, но орех разрешается употреблять не ранее 12-летнего возраста.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Вред мускатного ореха

Может вызвать проблемы с кишечником

Из-за обилия белков и пищевых волокон мускатный орех может влиять на работу гладкой мускулатуры стенок кишечника, приводя к тошноте, реже к рвоте, болям в нижних отделах живота, диарее, повышенному газообразованию.

Фото www.istockphoto.com

Вреден в больших количествах

Мускатный орех содержит миристицин, который обладает наркотическими свойствами. Употребление ореха в больших количествах может привести к отравлению, головокружению и даже галлюцинациям.

Может вызвать аллергию

Если есть повышенная чувствительность к белкам, то мускатный орех может вызвать аллергическую реакцию, анафилактический шок, ангионевротический отек.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Противопоказан беременным и кормящим женщинам

Также в составе мускатного ореха есть сафрол и миристицин, которые не рекомендуется употреблять женщинам во время беременности и кормления грудью. Эти вещества могут привести к развитию пороков органов и нарушению работы центральной нервной системы у плода.

Мускатный орех в косметологии

Перед использованием любых домашних средств стоит проконсультироваться с врачом.

Маски для лица

Масло мускатного ореха можно добавить в маски для лица. Оно не подходит для чувствительной молодой кожи, но для возрастной — в самый раз. Масло способствует омолаживанию, подтягивает кожу, стимулирует рост новых клеток.

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Шампунь

В домашней косметологии обычно применяют эфирное масло мускатного ореха в качестве добавке в шампунь. Оно помогает укрепить корни волос и бороться с перхотью.

Вкусные блюда с мускатным орехом

Кофе с мускатным орехом и кардамоном

Ингредиенты:

  • кофе молотый — 2 ст. ложки;

  • коробочки кардамона — 2 шт.;

  • соль — щепотка;

  • молотый мускатный орех — щепотка;

  • вода — 0,5 л;

  • сахар — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В большую чашку положить кофе и соль, перемешать.

  2. Добавить щепотку молотого мускатного ореха и содержимое двух коробочек кардамона.

  3. Залить кипятком и дать настояться 5 минут. При желании можно добавить сахар.

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Компот с мандаринами, мускатным орехом и корицей

Ингредиенты:

  • корица — 1 ч. л.;

  • мандарины — 2 шт.;

  • сахар — 1 ч. л.;

  • бадьян — 1 звездочка;

  • мускатный орех — 1 ч. л.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Очистить мандарины от кожицы и шкурки, разделить на дольки.

  2. Смешать в кастрюле воду, сахар, специи и варить. Довести до кипения, затем добавить мандарины и еще раз довести до кипения.

  3. Дать компоту остыть в течение 10-15 минут. Можно добавить лед.

Как выбрать мускатный орех

Мускатный орех должен быть цельным, без трещин и повреждений. Лучше всего выбирать орехи с гладкой и блестящей поверхностью. Качественный мускатный орех должен быть большим — 1,5-2 см в диаметре.

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Как хранить мускатный орех

Мускатный орех лучше всего хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте. Цельные орехи имеют практически неограниченный срок хранения. В молотом виде они быстрее теряют вкусовые свойства и аромат.

Популярные вопросы

В каком количестве можно есть мускатный орех

Рекомендованная суточная доза — 1/4 ч. л., недельная — 1 ч. л. При употреблении в количестве более 25-35 граммов за раз могут наблюдаться признаки отравления.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Можно ли добавлять в кофе и чай мускатный орех

В кофе часто добавляют корицу с мускатным орехом. Это сочетание придает напитку пряную нотку с легкой горчинкой. В чай мускатный орех добавляют, чтобы сделать его сладковато-пряным.

Где растет мускатный орех

Мускатное дерево растет в странах с тропическим климатом: в Индонезии, Гватемале, Индии.

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