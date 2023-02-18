Что выпить, чтобы уснуть? 5 успокаивающих напитков

Обойтись можно и без алкоголя.

Беспокойный сон, бессонница и недосыпы могут привести к проблемам со здоровьем, гормональным изменениям и перееданию.

На качество сна влияет достаточно много фактов. Чтобы высыпаться, лучше ложиться спать до 23.00. Засыпать стоит в проветренном помещении, желательно в полной темноте. Для этого можно использовать шторы блэкаут или специальные маски. За час до отхода ко сну не рекомендуется пользоваться телефоном, потому что свет от гаджетов возбуждает нервную систему. Также не стоит есть непосредственно перед сном и употреблять кофеиносодержащие напитки: кофе, крепкий черный и зеленый чай и т. п.

Если вечером не получается уснуть, помочь могут напитки — и речь сейчас не об алкоголе. Вместе с нутрициологом Анной Колягой рассказываем, что выпить, чтобы заснуть.

Травяные комплексы с пассифлорой, корнем валерьяны, хмелем

Травяные комплексы обладают успокаивающим действием, помогают при бессоннице, беспокойстве и напряжении. При этом не приводят к «туману» в голове и не снижают концентрацию. Также они оказывают положительное влияние на длительность глубокой фазы сна.

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Перед тем как приобрести какой-либо травяной чай, необходимо ознакомиться с составом и производителем, чтобы не было лишних примесей, которые будут перегружать организм.

Чай с мелиссой

Мелиссу часто называют природным антидепрессантом. Чай с этой целебной травой устраняет раздражительность, тревожность и помогает бороться со страхом.

Чай тулси (священный базилик)

Такой чай не содержит кофеина, поэтому его можно пить несколько раз в день. Напиток помогает снять стресс и нервное напряжение.

Ромашковый чай

Его рекомендуется пить за два часа до сна — в этом случае он будет наиболее полезен. Обладает успокаивающим эффектом и снимает тревожность.

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Чай из ашваганды

Ашваганда — это растение, порошок из которого помогает успокоиться и подготовиться к отдыху. Можно использовать чайные пакетики с ашвагандой или заваривать ее в виде капсул.

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