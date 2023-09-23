Овес: польза и вред для здоровья

Овес — одна из древнейших зерновых культур, которую люди начали выращивать более семи тысяч лет назад. Семена овса были найдены даже в египетских гробницах. Постепенно эта холодоустойчивая культура распространилась по всей Европе. Особенно она полюбилась жителям Шотландии: сейчас овсяная каша является одним из национальных блюд этой страны. В Россию овес попал в VII веке, он упоминается монахом Нестором в «Повести временных лет». С тех пор овес стал неотъемлемой частью нашей пищевой культуры. Сегодня он используется не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии.

Калорийность и БЖУ овса

Калорийность цельного овса составляет 316 ккал на 100 г. Белков в 100 г — 10 г, жиров — 6,2 г, углеводов — 55 г.

Пищевая ценность овсяных хлопьев отличается: в них больше калорий (352 ккал на 100 г), белков — 12 г, жиров — 6,2 г, углеводов — 61,8 г.

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Польза овса

Полезные свойства

Овес содержит растворимые и нерастворимые волокна, которые поддерживают нормальную работу пищеварительной системы, предотвращают запоры и снижают уровень холестерина в крови.

Овес содержит бета-глюкан, растворимое волокно, которое помогает снизить уровень холестерина в крови. Регулярное употребление овсянки снижает риск сердечных заболеваний и гипертонии.

Витамины и минералы

Овес богат белками, железом, магнием, фосфором, цинком, медью, марганцем и витаминами группы B. Он также содержит антиоксиданты, такие как авенин и флавоноиды, которые помогают защищать организм от свободных радикалов (которые разрушают клетки организма). Бета-глюканы, содержащиеся в овсе, имеют противовоспалительные свойства и помогают смягчить и успокоить раздраженную кожу при экземе и других кожных проблемах.

Вред овса

Овес следует употреблять с осторожностью людям, страдающим от некоторых медицинских состояний или аллергических реакций. Например, людям с целиакией или непереносимостью глютена: овес содержит белок авенин, который может вызывать реакцию у чувствительных к глютену. Овсяные хлопья имеют относительно высокий уровень углеводов, что может повысить уровень сахара в крови. Людям с диабетом рекомендуется контролировать свой прием углеводов и следить за уровнем сахара в крови после употребления овсянки.

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У некоторых овес вызывает аллергические реакции. Симптомы могут включать зуд, покраснение кожи, отек или затрудненное дыхание.

Овес в косметологии

Для кожи

Овес обладает увлажняющими, успокаивающими и антиоксидантными свойствами. Он содержит полисахариды, которые помогают удерживать влагу в коже, а также бета-глюканы, которые укрепляют ее защитный барьер.

Для приготовления маски для лица из овсянки вам понадобятся две столовые ложки овсянки, одна столовая ложка меда и одна столовая ложка молока. Измельчите овсянку в блендере или кофемолке до состояния муки. Добавьте мед и молоко в овсяную муку и хорошо перемешайте, пока не получится однородная масса. Нанесите маску на чистую кожу лица, избегая области вокруг глаз. Оставьте на 15-20 минут. Смойте маску теплой водой и нанесите увлажняющий крем.

Фото istockphoto.com/Mukhina1

Для волос

Овес также используется в уходе за волосами, так как содержит биотин, который помогает укрепить и стимулировать рост волос.

Для приготовления маски для волос из овсянки возьмите полстакана овсянки, одно яйцо, одну столовую ложку меда и один стакан теплой воды. Смешайте овсянку и теплую воду в миске и дайте настояться 5-10 минут. Добавьте яйцо и мед в овсяную смесь и хорошо перемешайте. Нанесите маску на влажные волосы, начиная от корней и заканчивая кончиками. Оставьте маску на волосах на 20-30 минут. Смойте маску теплой водой и шампунем.

Вкусные блюда из овса

Овсяный кисель

Ингредиенты:

резаный овес — 1 стакан;

вода — 4 стакана;

соль — по вкусу;

сахар или мед — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В большой кастрюле смешайте резаный овес и воду. Овес можно использовать как цельный, так и мелко резанный. Доведите смесь до кипения на среднем огне. Периодически помешивайте, чтобы избежать образования комков. Уменьшите огонь и варите кисель, помешивая время от времени, около 20-30 минут или пока овес не станет мягким и жидкость не загустеет. Если кисель получился слишком густым, добавьте еще немного воды. По желанию добавьте немного соли, чтобы подчеркнуть вкус. Соль поможет более ярко выделить вкус овсяного отвара. Готовый кисель можно подавать горячим или остудить и подавать холодным. В зависимости от предпочтений можно налить его в чашку или миску.

Овсяная каша с орехами

Ингредиенты:

овес — 1 стакан;

вода — 2 стакана;

любые орехи — 100 г;

мед или сахар — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

В кастрюле смешайте овсянку и воду. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 10-15 минут, пока каша не загустеет. В это время приготовьте ореховую пасту. Для этого измельчите орехи в блендере или мелко порубите ножом. После того как каша загустеет, добавьте ореховую пасту и хорошо перемешайте. Продолжайте варить еще 2-3 минуты, чтобы ореховая паста равномерно распределилась. Подавайте горячую кашу с ореховой пастой и при желании добавьте мед или сахар для сладости.

Как выбрать овес

Обратите внимание на упаковку. Она должна быть целой и не иметь повреждений, проколов или дырок.

Проверьте цвет зерен. Цельный овес должен иметь светло-желтый цвет, без темных пятен или засохших участков.

Сожмите зерно между пальцами. Они должны быть твердыми и гладкими на ощупь, без признаков повреждений или мягкости.

Если покупаете овес в розничном магазине, обратите внимание на условия хранения. Его должны хранить в сухом и прохладном месте, чтобы избежать загнивания или появления насекомых.

Как хранить овес

Овес следует хранить в сухом и прохладном месте в герметичной упаковке, чтобы предотвратить проникновение влаги и насекомых. Храните его в контейнере из стекла, пластика или металла с крышкой, чтобы защитить зерна от воздуха и света. Не храните овес рядом с продуктами с сильным запахом, такими как лук или чеснок, чтобы избежать поглощения аромата.

Фото istockphoto.com/FreshSplash

Срок годности цельного овса составляет около года, но он может сохраняться дольше при правильных условиях хранения. Проверяйте овес на наличие признаков порчи, таких как запах или видимые изменения цвета или текстуры, прежде чем использовать его в приготовлении пищи.

Популярные вопросы

Сколько овса можно есть в день

Как и любой другой продукт, овсянку нужно есть в разумных количествах. Рекомендуется употреблять не более 1-2 порций овсяной каши в день, что составляет примерно 50-100 г сухого овса. Однако при определенных заболеваниях, например диабете, количество продукта может быть ограничено врачом.

Для чего пьют отвар из овса

Отвар из овса пьют для укрепления иммунной системы, снижения уровня холестерина в крови, улучшения работы желудочно-кишечного тракта, уменьшения воспалительных процессов в организме, а также для улучшения состояния кожи и волос. Кроме того, его используют как средство для снятия стресса и усталости.

Чем овес отличается от овсянки

Овес — это название злака, он представляет собой зрелые зерна, которые используются для изготовления овсяных круп. В повседневной жизни эти крупы называют овсянкой. Из зерен посевного овса готовят несколько видов крупы: цельную овсянку и овсяные хлопья, более известные под названием «геркулес».

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