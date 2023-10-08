Что такое палеодиета и как на ней худеть

В попытках преодолеть проблему ожирения и сопутствующих ему заболеваний американские специалисты придумывают все новые диеты и типы питания. В начале нулевых стала популярной палеодиета.

О ней рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Суть палеодиеты

Палеодиета — не диета в буквальном смысле, поскольку считать калории и есть через определенные интервалы времени не нужно. Но и ждать завершения диеты не стоит: ее рекомендуется соблюдать всю жизнь. Суть палеодиеты в попытке скопировать рацион наших далеких предков, живших в эпоху каменного века, то есть палеолита. Этот период начался более 2,5 млн лет назад, поэтому понятно, что в наши дни рацион «пещерного человека» можно воспроизвести с очень большой долей условности. Ведь неандертальцы не возделывали землю, почти не умели рыбачить, не одомашнивали животных и не использовали керамическую посуду, не говоря уже о железной.

При палеодиете из рациона полностью исключаются продукты с добавленным сахаром, продукты глубокой переработки, молочные продукты. При этом нет твердо установленного списка запрещенных и разрешенных продуктов. Об этом ниже.

Плюсы палеодиеты

Здоровое питание

Это основной плюс. Из рациона полностью исключаются продукты, приводящие к набору избыточной массы тела: колбасы, снеки, сладкое, мучное и так далее. Вредное питание заменяется полностью натуральными продуктами, приготовленными наиболее приемлемыми с точки зрения ЗОЖ способами.

Фото unsplash.com/@brookelark

Похудение и избавление от болезней

Смена типа питания с вредного на полезное сама по себе может привести не только к похудению, но и к избавлению от некоторых болезней.

Отсутствие чувства голода

Условия жизни неандертальцев не предполагали званых ужинов и вообще приема пищи по расписанию: ели тогда, когда добывали еду, и столько, сколько добыли. Палеодиета в этом смысле более щадящая: разрешается есть при наступлении чувства голода и не выходить из-за стола до возникновения чувства сытости. В пределах разумного, конечно.

Возможность набора мышечной массы

Палеодиета предполагает низкоуглеводное белковое питание. Поэтому, если не только соблюдать диету, но и заниматься спортом, можно похудеть за счет уменьшения жировой, а не мышечной массы.

Противопоказания и минусы палеодиеты

Риск срыва

Достаточно небольшой список продуктов, которые можно есть, предполагает существенные ограничения. Обычно диеты тяжело выдерживать приверженцам нездорового питания. Палеодиета, предполагающая отказ не только от чипсов и газировки, но и от обезжиренного кефира с цельнозерновой кашей, может стать настоящим испытанием.

Сложность соблюдения

Требования к типу мяса и рыбы и способам их готовки исключают возможность питания вне дома. Да и для того, чтобы готовить самостоятельно, придется приложить усилия. Например, нужно будет узнавать, каким кормом питались животные, мясо которых предполагается употребить, и каким способом были добыты рыба и морепродукты.

Фото unsplash.com/@sammoghadamkhamseh

Цена

Стоимость натуральных продуктов, таких как свежее мясо, рыба, морепродукты, овощи и фрукты, традиционно высокая. С учетом того, что из рациона исключаются картошка, крупы, макароны и хлеб, расходы на продукты неизменно возрастут. Тем более обработанные продукты, в том числе замороженные, под запретом. А значит, сильно сузится выбор.

Недостаток нутриентов

Исключение из рациона молока и зерновых продуктов неизбежно приведет к недостатку кальция, витаминов группы В и других полезных веществ, необходимых организму.

По этой причине палеодиета не подходит детям и подросткам, беременным и кормящим женщинам.

Палеодиета относится к высокобелковым. Избыток белка может повредить людям, страдающим некоторыми заболеваниями. В частности, палеодиета противопоказана:

при мочекаменной болезни;

при заболеваниях желудочно-кишечного тракта;

при желчекаменной болезни;

при подагре;

при повышенном уровне холестерина.

Разрешенные продукты

Как уже отмечалось, список продуктов, которые можно есть, определен довольно условно. При достаточной степени хитрости можно оправдать использование одних или других.

Список продуктов в общем виде:

красное и белое мясо

Неандертальцы охотились на диких животных, многие из которых уже вымерли. Предки домашних животных существенно отличались от современных кур, свиней и коров. Поскольку нет шансов есть в точности такое же мясо, какое если неандертальцы, палеодиета разрешает есть практически любое мясо. Единственная рекомендация: животные должны питаться натуральными кормами. Проще говоря, коровы должны есть траву, а не силос или сено, утки — траву и улиток, а не комбикорм, и так далее. Добиться этого практически нереально, конечно.

рыба и морепродукты

Далеко не все люди в каменном веке жили у моря, да и приспособления для ловли кальмаров и креветок им едва ли были доступны. Тем не менее эти виды продуктов можно употреблять. При этом и рыба, и морепродукты должны быть дикими, а не разведенными искусственно.

яйца

Домашних кур в каменном веке не существовало, поэтому люди могли собирать только яйца диких птиц, если им удавалось их добыть. В качестве аналога можно использовать перепелиные яйца, яйца цесарок и страусов. Но и куриные не под запретом. Можно считать, что современный человек более удачлив, чем его пещерный предок.

овощи, фрукты, грибы, водоросли

В некоторых вариациях палеодиеты запрещено есть пасленовые (помидоры, перец, баклажаны и так далее) и картофель. Другие версии диеты разрешают эти продукты, относя картофель к корнеплодам, а не к продуктам земледелия.

Фото unsplash.com/@klein2

Желательно употреблять грибы, найденные в лесу, а не выращенные искусственно. Овощи и фрукты рекомендуется есть натуральные, экологически чистые, не подвергавшиеся обработке, в том числе заморозке. Насчет сухофруктов рекомендации расходятся: кто-то считает их обработанным продуктом и запрещает использовать, кто-то нет.

орехи и семена

Арахис запрещен, поскольку относится к бобовым, остальные орехи, семечки, семена льна и чиа можно есть. Некоторые диетологи разрешают есть зеленую гречку, поскольку она не относится к злакам и не подвергается обработке.

растительное масло

На самом деле люди научились отжимать масло только в период неолита. Чтобы как-то соотнести исторические факты с рекомендациями палеодиеты, ее разработчики и сторонники рекомендуют исключить из рациона подсолнечное масло (оно было изобретено только в XIX веке), соевое, арахисовое (эти культуры относятся к бобовым), а также любое рафинированное и дезодорированное масло. Иначе говоря, можно использовать только масло холодного отжима — самое дорогое — и то не всех видов.

мед

Мед, естественно, желательно есть в сотах. И нечасто.

Запрещенные продукты

Таких продуктов куда больше:

молоко любых животных и продукты на основе молока (масло, сыр, сметана, творог, йогурт, кефир);

заменители молока (овсяное, соевое и другие виды растительного молока);

злаки (рожь, пшеница, ячмень, полба, кускус, булгур) и продукты их переработки (манка, мука, хлеб и любая другая выпечка);

рафинированные растительные масла и трансжиры (маргарин, спреды, продукты на их основе);

бобовые (горох, соя, фасоль, нут, маш, бобы, арахис);

сахар и сахарозаменители, а также продукты на их основе (любая сладкая пища и напитки);

чай;

кофе;

искусственные добавки (красители, консерванты, усилители вкуса);

консервы, переработанное мясо (колбаса, копчености и прочее);

замороженные, обезжиренные и другие обработанные продукты;

соль и приправы.

Меню на неделю для палеодиеты

Понедельник

завтрак: два вареных яйца, помидор;

обед: отварное мясо и овощи на пару;

ужин: запеченная рыба;

перекусы: смесь орехов.

Вторник

завтрак: нарезка из овощей (помидор, огурец, перец);

обед: мясной бульон и вареное мясо;

ужин: тушеные овощи;

перекусы: яблоки или груши.

Среда

завтрак: салат из моркови и яблока;

обед: куриная грудка на гриле с овощами;

ужин: тушеная капуста;

перекусы: финики или бананы.

Фото istockphoto.com

Четверг

завтрак: два вареных яйца и помидор;

обед: отварная рыба;

ужин: говядина, тушеная с грибами;

перекусы: орехи или тыквенные семечки.

Пятница

завтрак: салат из креветок, яиц и помидоров;

обед: мясной бульон с овощами;

ужин: рагу из кабачка, моркови и помидоров;

перекусы: грейпфруты или апельсины.

Суббота

завтрак: салат из огурцов и помидоров;

обед: запеченная рыба с овощами;

ужин: куриное мясо на гриле;

перекусы: финики или бананы.

Воскресенье

завтрак: яйца, запеченные в авокадо;

обед: суп из мяса и овощей;

ужин: тушеное мясо с овощами и грибами;

перекусы: ягоды шиповника.

Рецепты блюд

Основная сложность палеодиеты даже не в том, чтобы найти нужные продукты, а в умении их нормально приготовить. В каменном веке не было кастрюль, сковородок, другой кухонной утвари, а также духовок и вообще плит. Еда готовилась на огне (на вертеле) или запекалась в золе и углях. Воспроизвести эти условия нельзя, поэтому авторы палеодиеты не запрещают варить, тушить, запекать в фольге и даже жарить продукты. Соответственно, резать и чистить овощи тоже можно. Не рекомендуется только использовать сложные приспособления типа блендера, миксера и так далее.

Исходя из этого, можно готовить простейшие блюда, отвечающие палеопротоколу.

Мясной бульон

Самое простое, что можно приготовить из первых блюд.

Ингредиенты:

куриная грудка — 400 г;

вода — 3 л;

луковица: — 1 шт.;

морковь — 1 шт.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Разделать мясо на крупные куски. Залить мясо холодной водой, чтобы оно оказалось покрыто полностью. Довести до кипения, снять пену и убавить огонь. Очистить лук и морковь. Крупно порезать или опустить в воду целиком. Варить 40-60 минут.

Мясо на гриле

Ингредиенты:

говядина бескостная — 400 г;

масло растительное — 2 ч. л.

Фото unsplash.com/@joseignaciopompe

Способ приготовления:

Промыть мясо, разрезать на порционные куски толщиной до 4 см, обсушить. Смазать каждый кусок растительным маслом. Разогреть электрогриль, выложить мясо на решетку. Жарить 30-40 минут, переворачивая каждые пять минут.

Выход из диеты

Выход из диеты должен быть плавным, как и при любой другой диете. В противном случае есть риск быстро набрать все сброшенные килограммы. С довеском, как это чаще случается.

Результаты

Здоровое питание предполагает снижение веса, укрепление иммунитета, улучшение настроения и общего тонуса.

Популярные вопросы

Можно ли употреблять спиртное при палеодиете?

Алкоголь полностью под запретом, поскольку в период палеолита он еще не был изобретен. Зерновые не выращивались, а на то, чтобы оставлять бродить ягоды и фрукты, не было подходящих емкостей. По этой же причине следовало бы не употреблять растительное масло.

Кому подходит палеодиета?

Рацион, приближенный к питанию пещерного человека, рассчитан на людей, которые входят в группу риска диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения.

При этом нет достоверных исследований, подтверждающих необходимость людям, уже страдающим перечисленными заболеваниями, переходить на палеодиету. В любом случае при желании испытать на себе палеодиету желательно удостовериться в отсутствии противопоказаний и проконсультироваться с врачом.

Что лучше: кето или палео?

Кетодиета подразумевает предпочтительное употребление мясных и молочных продуктов, в которых слишком много насыщенных жиров.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!