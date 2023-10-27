Печень трески: польза и вред для организма

27 октября, 06:00
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Треску используют уже столетия. Ее широко применяли в прибрежных регионах с большой популяцией этой рыбы: Скандинавии, Великобритании и некоторых частях Северной Америки. Исторически сложилось так, что с помощью печени трески возмещали необходимые питательные вещества, которые не удалось получить из-за нехватки овощей и фруктов.
Печень трески — питательный продукт, богатый белками, жирами и различными витаминами. Особенно много в продукте жирных кислот омега-3. В 100 г печени трески содержится около 290 калорий.
В 100 г:
белков — 6 г;
жиров — 65 г;
углеводов — 1,2 г.
Печень трески — важный источник витаминов А и D. Витамин А необходим для поддержания здорового зрения, укрепления иммунитета. Витамин D важен для здоровья костей: он помогает усваивать кальций и улучшает общую плотность костей.
Печень трески известна высоким содержанием жирных кислот омега-3. Они полезны для уменьшения воспалений, улучшения здоровья сердца и поддержки когнитивных функций.
Считается, что витамины A и D в печени трески поддерживают иммунную функцию и повышают сопротивляемость организма инфекциям.
Сто граммов печени трески обеспечивают четыре с половиной суточных нормы потребления витамина А. Чрезмерное потребление витамина А потенциально может вызвать тошноту, головокружение и другие побочные эффекты. Важно употреблять печень трески в небольших количествах и не превышать рекомендуемую суточную норму.
Печень трески, как и другое мясо рыбы, может содержать много ртути и диоксинов. Эти загрязнители могут оказывать пагубное воздействие на здоровье человека, если присутствуют в больших количествах.
Людям с особыми диетическими ограничениями или состояниями, при которых нежелательно употреблять много жиров, нужно не злоупотреблять печенью трески.
Печень трески или рыбий жир издревле используются для лечения дефицита витамина D. Хотя сейчас такое состояние можно корректировать добавками, печень трески в любом случае может быть хорошим источником полезных веществ.
Жирные кислоты омега-3 и витамин D в печени полезны при артрите и остеопорозе. Известно, что эти питательные вещества уменьшают воспаление и поддерживают плотность костей.
Ингредиенты:
печень трески — 200 г;
лук — 1 шт.;
сливочное масло — 2 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу;
зелень — по вкусу.
Способ приготовления:
Обжарить мелко нарезанный лук на сливочном масле до прозрачности.
Добавить печень трески и готовить, пока она не начнет разваливаться.
Переложить все в кухонный комбайн, добавить лимонный сок, соль и перец и измельчить до получения однородной массы.
Добавить нарезанную зелень и охладить перед подачей.
Ингредиенты:
печень трески — 1 упаковка;
листья салата — 100 г;
огурец — 1 шт.;
помидор — 2 шт.;
лук — 1 шт.;
сливочное масло — 2 ст. л.;
лимонный сок — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Нарезать огурцы ломтиками, помидоры кубиками, лук тонко.
В миске смешать печень трески, огурец, помидоры и лук.
Полить оливковым маслом и лимонным соком.
Приправить солью и перцем, затем осторожно перемешать. Перед подачей дать вкусам смешаться в течение нескольких минут.
При выборе печени трески крайне важно выбирать продукцию качественных производителей. Покупайте свежую или замороженную печень от трески, выращенной в экологически чистом хозяйстве. Если вы выбираете консервированную печень трески, проверьте срок годности на упаковке.
Хранить печень трески следует в холодильнике при температуре от 0°C до 4°C. Если печень замороженная, в морозилке ее можно держать до 3-4 месяцев. Свежую рекомендуется съесть в течение первых нескольких дней после покупки: в это время в ней больше всего полезных веществ. Консервы из трески хранятся до двух лет.
Из-за высокого содержания витамина А и тяжелых металлов лучше не есть больше 30-40 граммов печени трески в день. Рекомендуемая диетическая норма витамина А варьируется в зависимости от возраста и пола, поэтому важно проконсультироваться с врачом.
Да, вы можете использовать масло как консервированный рыбий жир. Фактически его можно использовать как соус, например, в салатах и гарнирах.
Печень трески считается более здоровой, поскольку она богаче витаминами А и D, а также жирными кислотами омега-3.