Печень трески: польза и вред для организма

Треску используют уже столетия. Ее широко применяли в прибрежных регионах с большой популяцией этой рыбы: Скандинавии, Великобритании и некоторых частях Северной Америки. Исторически сложилось так, что с помощью печени трески возмещали необходимые питательные вещества, которые не удалось получить из-за нехватки овощей и фруктов.

Калорийность и БЖУ печени трески

Печень трески — питательный продукт, богатый белками, жирами и различными витаминами. Особенно много в продукте жирных кислот омега-3. В 100 г печени трески содержится около 290 калорий.

В 100 г:

белков — 6 г;

жиров — 65 г;

углеводов — 1,2 г.

Польза печени трески

Богата витаминами

Печень трески — важный источник витаминов А и D. Витамин А необходим для поддержания здорового зрения, укрепления иммунитета. Витамин D важен для здоровья костей: он помогает усваивать кальций и улучшает общую плотность костей.

Содержит жирные кислоты омега-3

Печень трески известна высоким содержанием жирных кислот омега-3. Они полезны для уменьшения воспалений, улучшения здоровья сердца и поддержки когнитивных функций.

Может повысить иммунитет

Считается, что витамины A и D в печени трески поддерживают иммунную функцию и повышают сопротивляемость организма инфекциям.

Фото www.istockphoto.com/ru

Вред печени трески

Токсичность витамина А

Сто граммов печени трески обеспечивают четыре с половиной суточных нормы потребления витамина А. Чрезмерное потребление витамина А потенциально может вызвать тошноту, головокружение и другие побочные эффекты. Важно употреблять печень трески в небольших количествах и не превышать рекомендуемую суточную норму.

Загрязнение тяжелыми металлами

Печень трески, как и другое мясо рыбы, может содержать много ртути и диоксинов. Эти загрязнители могут оказывать пагубное воздействие на здоровье человека, если присутствуют в больших количествах.

Высокое содержание жиров

Людям с особыми диетическими ограничениями или состояниями, при которых нежелательно употреблять много жиров, нужно не злоупотреблять печенью трески.

Печень трески в медицине

Лечение дефицита витамина D

Печень трески или рыбий жир издревле используются для лечения дефицита витамина D. Хотя сейчас такое состояние можно корректировать добавками, печень трески в любом случае может быть хорошим источником полезных веществ.

Здоровье суставов и костей

Жирные кислоты омега-3 и витамин D в печени полезны при артрите и остеопорозе. Известно, что эти питательные вещества уменьшают воспаление и поддерживают плотность костей.

Вкусные блюда с печенью трески

Паштет из печени трески

Ингредиенты:

печень трески — 200 г;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/ru

Способ приготовления:

Обжарить мелко нарезанный лук на сливочном масле до прозрачности. Добавить печень трески и готовить, пока она не начнет разваливаться. Переложить все в кухонный комбайн, добавить лимонный сок, соль и перец и измельчить до получения однородной массы. Добавить нарезанную зелень и охладить перед подачей.

Салат с печенью трески

Ингредиенты:

печень трески — 1 упаковка;

листья салата — 100 г;

огурец — 1 шт.;

помидор — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

сливочное масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/ru

Способ приготовления:

Нарезать огурцы ломтиками, помидоры кубиками, лук тонко. В миске смешать печень трески, огурец, помидоры и лук. Полить оливковым маслом и лимонным соком. Приправить солью и перцем, затем осторожно перемешать. Перед подачей дать вкусам смешаться в течение нескольких минут.

Как выбрать печень трески

При выборе печени трески крайне важно выбирать продукцию качественных производителей. Покупайте свежую или замороженную печень от трески, выращенной в экологически чистом хозяйстве. Если вы выбираете консервированную печень трески, проверьте срок годности на упаковке.

Как хранить печень трески

Хранить печень трески следует в холодильнике при температуре от 0°C до 4°C. Если печень замороженная, в морозилке ее можно держать до 3-4 месяцев. Свежую рекомендуется съесть в течение первых нескольких дней после покупки: в это время в ней больше всего полезных веществ. Консервы из трески хранятся до двух лет.

Популярные вопросы

Сколько раз в неделю можно есть печень трески?

Из-за высокого содержания витамина А и тяжелых металлов лучше не есть больше 30-40 граммов печени трески в день. Рекомендуемая диетическая норма витамина А варьируется в зависимости от возраста и пола, поэтому важно проконсультироваться с врачом.

Можно ли использовать масло из-под консервов печени трески?

Да, вы можете использовать масло как консервированный рыбий жир. Фактически его можно использовать как соус, например, в салатах и гарнирах.

Что полезнее: печень трески или минтая?

Печень трески считается более здоровой, поскольку она богаче витаминами А и D, а также жирными кислотами омега-3.