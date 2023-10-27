Рис: польза и вред для организма

Рис является одним из самых распространенных злаковых культур в мире. Его выращивание началось более 5000 лет назад в Китае, а затем распространилось по всей Азии и другим частям света. Сегодня рис — основной источник питательных веществ для миллионов людей по всему миру. В этой статье мы расскажем о том, как рис влияет на здоровье и что можно из него приготовить.

Калорийность и БЖУ риса

Калорийность белого и бурого риса совпадает и составляет примерно 340 ккал. Дикого — 350 ккал.

В 100 г:

белков — 7 г;

жиров — 1 г;

углеводов — 74 г.

Виды риса

Существует более 40 000 видов риса, но чаще всего на прилавках встречаются белый, бурый и дикий рис.

Белый рис

Это самый распространенный вид риса. Он проходит шлифовку, во время которой удаляют внешний слой, который содержит большинство питательных веществ. Белый рис имеет более нежный вкус и готовится быстрее, чем другие виды риса. Однако его едва ли можно назвать полезным продуктом.

Бурый рис

Это неочищенный рис. Он содержит больше питательных веществ: клетчатку, витамины B и минералы, такие как магний и селен. Бурый рис имеет более жесткую текстуру и готовится дольше, чем белый рис.

Дикий рис

Он растет в дикой природе без надзора человека. Такой рис содержит больше антиоксидантов и белка, имеет жесткую текстуру и долго готовится. Он намного дороже своих «родственников», потому что его урожайность гораздо меньше.

Другие виды риса

Также существуют другие виды риса: черный рис, красный рис, жасминовый рис и многие другие. Все они имеют уникальные вкусы и питательные свойства.

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Польза риса

Содержит витамины группы В

Рис содержит витамины группы В: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пантотеновую кислоту (В5), пиридоксин (В6) и фолиевую кислоту (В9). Они не только необходимы для общего здоровья, но также играют важную роль в поддержании здоровья нервной системы, кожи, глаз и пищеварительной системы.

Содержит более сотни антиоксидантов

Рис содержит много антиоксидантов. Большинство находится в оболочке зерна, которая удаляется при обработке. Поэтому лучше выбирать бурый или дикий рис.

Содержит витамин Е

Витамин Е способствует укреплению иммунной системы, улучшению здоровья кожи и волос, а также может помочь снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака.

Содержит магний, селен и цинк

Борется с инсулинорезистентностью

Вред риса

Белый шлифованный рис — самый нездоровый вариант этого злака, так как из-за обработки пропадает большинство полезных веществ. В отличие от нешлифованного, он противопоказан людям с диабетом.

Также любой рис впитывает влагу не только в сухом виде, но и уже находясь в желудке. Поэтому он может стать причиной запора и метеоризма. Важно есть рис с продуктами с клетчаткой, чтобы компенсировать такое свойство зерна.

Рис в косметологии

Рисовая вода для волос

В азиатских странах рис испокон веков использовался в качестве средства, чтобы сделать волосы густыми и блестящими. Рисовая вода получается в результате замачивания или варки риса. Она насыщена питательными веществами и даже содержит антиоксиданты, которые, как считается, способствуют очищению кожи головы и стимулируют рост волос.

Применение рисовой воды схоже с применением бальзама для волос. Только, в отличие от бальзама, ее наносят не только на кончики волос, но и на кожу головы.

Рекомендуется начинать наносить средство с затылочной части головы и двигаться к лбу. Затем откиньте голову назад и дайте рисовой воде стечь по волосам. Оставьте ее на голове на какое-то время (не более 20 мин.), после чего смойте.

Маска для лица из риса

Такая увлажняющая маска делает кожу нежной, шелковистой и упругой. Для ее приготовления понадобятся полстакана риса, два стакана воды, столовая ложка меда и столовая ложка молока. Сварите рис до мягкости и дайте ему остыть. Потом измельчите его до состояния кашицы. Добавьте мед и молоко, перемешайте до получения однородной массы. Нанесите маску на лицо, оставьте на 15-20 минут и смойте теплой водой.

Вкусные блюда с рисом

О том, как правильно варить рис, рассказывали в этой статье, а сегодня поделимся необычными и вкусными рецептами.

Паэлья с морепродуктами

Ингредиенты:

бурый рис — 300 г;

морепродукты (кальмар, гребешки, мидии, креветки) — 500 г;

репчатый лук — 1 шт.;

горошек (консервированный или замороженный) — 100 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — 2 ч. л.;

специи — по вкусу;

соль — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com

Способ приготовления:

Потушить до готовности морепродукты. В сковородку выложить мелко нарезанный лук, всыпать промытый рис. Обжаривать содержимое сковородки без масла до золотистого цвета. Налить в сковороду воду и добавить томатную пасту. Тушить до готовности риса, за две-три минуты до готовности добавить зеленый горошек и растительное масло.

Сладкий рис в тыкве

Ингредиенты:

небольшая тыква — примерно 2 кг;

бурый рис — 200 г;

мед — 1 ч. л.;

изюм — 50 г;

корица и мускатный орех — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Замочить изюм в холодной воде на пару часов, а бурый рис залить кипятком на полчаса. Срезать крышечку тыквы и вычистить от семян. Когда рис и изюм набухнут, смешать их и добавить в смесь мед и специи. Рисовую смесь выложить в тыкву, залить кипяченой водой. Закрыть тыкву ранее отрезанной крышечкой и накрыть сверху фольгой. Выпекать около 40 минут при температуре 180 градусов. Подавать вместе с тыквой.

Как выбрать рис

Если вы покупаете рис в прозрачной упаковке, то внимательно рассмотрите его зерна. Они должны быть бледновато-белого цвета. Наличие ярко-белых зерен говорит о том, что рис не дозрел и при варке останется твердым. Кроме того, они должны быть примерно одинакового размера и формы, среди них не должно быть расколотых или потрескавшихся.

В последнее время в интернете появилась информация, что вместо натурального риса в магазинах продается подделка из пластика, однако это всего лишь миф. На самом деле производство зерен из пластиковых полимеров было бы гораздо дороже, чем выращивание настоящего риса.

Как хранить рис

Рис следует хранить в сухом, прохладном и защищенном от солнечных лучей месте. Рекомендуется держать его в герметично закрытом контейнере, чтобы избежать попадания влаги и насекомых. Также необходимо избегать контакта риса с другими продуктами, так как он может впитывать запахи.

Срок хранения риса зависит от его сорта и качества, но обычно — от 6 до 12 месяцев. Перед приготовлением рекомендуется промыть зерно под холодной водой, чтобы удалить излишки крахмала и пыль.

Популярные вопросы

Рис — это быстрые или медленные углеводы?

Быстроусваемые углеводы (по-другому — простые) быстро расщепляются в организме и увеличивают уровень глюкозы в крови. Они сразу дают энергетический заряд, но насыщают ненадолго.

Медленноусваемые углеводы (по-другому — сложные или медленные) расщепляются медленно и постепенно увеличивают уровень глюкозы. Они поддерживают чувство сытости длительный период времени.

Рис содержит много быстрых углеводов, но и медленные в нем тоже есть (особенно их много в буром и диком). Например, в нем есть крахмал и клетчатка, которые помогают поддерживать здоровый уровень глюкозы в крови и снижают риск развития диабета.

Что такое искусственный рис?

Существует такое понятие, как искусственный рис. Он отличается от обычного лишь тем, что его делают из рисовой сечки, то есть зерен, сломавшихся при сборе. Искусственный рис часто обогащают микроэлементами и витаминами.

Какой рис самый полезный?

Существует множество видов риса, но самые распространенные — белый, бурый и дикий. Бурый рис считается более полезным, чем белый, так как содержит больше питательных веществ: клетчатку, витамины и минералы. Дикий рис также считается полезным, так как содержит больше антиоксидантов и белка.

В чем разница между коричневым и бурым рисом?

Коричневый и бурый рис — это альтернативные названия одного и того же продукта, между ними нет разницы.