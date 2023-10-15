Петрушка: польза и вред для организма

Сегодня, 19:00
Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Древние египтяне приписывали петрушке божественное происхождение: по легенде она выросла из крови убитого бога Гора, сына Осириса. Долгое время на всех религиозных празднествах жрецы появлялись в венках из петрушки.
Европейцы начали использовать петрушку в кулинарии в IX веке. С тех пор она наряду с укропом стала одним из любимых видов зелени: ее можно встретить на любом огороде, а некоторые даже выращивают ее в квартире на подоконнике. Вместе с экспертом рассказали, как извлечь из петрушки максимум пользы для здоровья.
Как и у другой зелени, у петрушки очень низкая калорийность. В 100 г всего 49 ккал.
В 100 г:
белков — 3,7 г;
жиров — 0,4 г;
углеводов — 7,6 г.
В петрушке содержатся антиоксиданты, такие как апигенин и кверцетин, которые снижают риск развития хронических заболеваний. Более того, петрушка борется с воспалениями и смягчает, например, симптомы артрита.
Петрушка содержит витамины групп А, С, К, Е и В, которые укрепляют общее состояние организма. Также в этой зелени есть минералы (кальций, железо, магний, калий и фолиевая кислота), которые участвуют во всех жизненно важных процессах.
Петрушка имеет мочегонные свойства и усиливает нагрузку на почки. В больших количествах она противопоказана людям, страдающим хронической почечной недостаточностью или камнями в почках.
Также петрушка может стимулировать сокращение желчного пузыря и вызывать болевые ощущения. При заболеваниях этого органа (например, при холецистите) не рекомендуется употреблять такую зелень.
Для этой маски вам понадобятся одна столовая ложка мелко нарезанной петрушки и столовая ложка сметаны. Смешайте ингредиенты, нанесите на кожу лица на 15 минут, смойте теплой водой. Маска смягчит кожу и придаст ей здоровый блеск.
Возьмите столовую ложку петрушки, белок одного яйца и размятый зубчик чеснока. Смешайте все в однородную массу и оставьте на лице на 15 минут. Такая маска поможет справиться с воспалениями на коже.
Ингредиенты:
свежая петрушка — 1 пучок;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 2 ст. л.;
сок половины лимона;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Вымыть и высушить петрушку, отрезать нижнюю часть стеблей.
Положить петрушку, чеснок, оливковое масло и сок лимона в блендер.
Измельчить все ингредиенты до получения однородной консистенции.
Добавить соль и перец по вкусу, перемешать.
Использовать готовый соус для заправки салатов, маринования мяса или рыбы, а также как добавку к гарнирам.
Ингредиенты:
свежая петрушка — 1 пучок;
чеснок — 2 зубчика;
мелкий пармезан — 50 г;
кешью — 50 г;
оливковое масло — 100 мл;
соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Вымыть и высушить петрушку, отрезать нижнюю часть стеблей.
Положить петрушку, чеснок, пармезан и кешью в блендер.
Измельчить все ингредиенты, но не до однородной массы.
Постепенно добавить оливковое масло и продолжить измельчать, пока не получится однородная консистенция.
Добавить соль и перец по вкусу, перемешать.
Песто можно использовать для приготовления пасты, супов или соусов.
Листья петрушки должны быть зеленого цвета, без желтых пятен и следов гниения, а стебли — твердыми и не ломкими. Внимательно осмотрите растение: если на нем есть насекомые, от покупки точно лучше воздержаться.
Петрушка должна иметь приятный аромат. Если вы покупаете петрушку в магазине, выбирайте пучки, которые хранятся в холодильнике. Если же вы собираете ее на огороде, выбирайте листья с верхушки растения. Они будут более мягкими и ароматными
Любую зелень лучше использовать сразу после покупки: у свежих веточек петрушки и аромат сильнее, и внешний вид презентабельнее. Однако есть несколько способов продлить свежесть зелени. Например, можно положить петрушку в контейнер вместе с влажным бумажным полотенцем — так она дольше не завянет. Еще можно поставить пучок в банку с водой, чтобы растение не теряло влагу.
Если после дачного сезона у вас осталось большое количество петрушки, то ее можно заморозить или засушить. Для заморозки зелень лучше нарезать и убрать в специальный пакет, а засушить можно веточки целиком. Для этого используйте сушилку или духовку.
Врачи рекомендуют употреблять не более 50 г петрушки в день. Однако если у вас есть заболевания почек или желчного пузыря, то количество петрушки в рационе стоит сократить.
Петрушку в больших количествах не рекомендуется употреблять беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Эта зелень может спровоцировать выкидыш.
Эти растения внешне очень похожи, именно поэтому их часто путают. На самом деле это два разных биологических вида. Они отличаются ареалом произрастания и странами, в которых их активно добавляют в блюда: петрушку используют в европейской кухне, а кинзу — в восточной. Также у петрушки заостренные листья, а у кинзы — округлые. Различаются они и по аромату: у петрушки он более мягкий, а у кинзы — сильный лимонный.
Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!