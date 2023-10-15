Петрушка: польза и вред для организма

Древние египтяне приписывали петрушке божественное происхождение: по легенде она выросла из крови убитого бога Гора, сына Осириса. Долгое время на всех религиозных празднествах жрецы появлялись в венках из петрушки.

Европейцы начали использовать петрушку в кулинарии в IX веке. С тех пор она наряду с укропом стала одним из любимых видов зелени: ее можно встретить на любом огороде, а некоторые даже выращивают ее в квартире на подоконнике. Вместе с экспертом рассказали, как извлечь из петрушки максимум пользы для здоровья.

Калорийность и БЖУ петрушки

Как и у другой зелени, у петрушки очень низкая калорийность. В 100 г всего 49 ккал.

В 100 г:

белков — 3,7 г;

жиров — 0,4 г;

углеводов — 7,6 г.

Польза петрушки

Антиоксиданты

В петрушке содержатся антиоксиданты, такие как апигенин и кверцетин, которые снижают риск развития хронических заболеваний. Более того, петрушка борется с воспалениями и смягчает, например, симптомы артрита.

Витамины и минералы

Петрушка содержит витамины групп А, С, К, Е и В, которые укрепляют общее состояние организма. Также в этой зелени есть минералы (кальций, железо, магний, калий и фолиевая кислота), которые участвуют во всех жизненно важных процессах.

Фото istockphoto.com/MmeEmil

Вред петрушки

Петрушка имеет мочегонные свойства и усиливает нагрузку на почки. В больших количествах она противопоказана людям, страдающим хронической почечной недостаточностью или камнями в почках.

Также петрушка может стимулировать сокращение желчного пузыря и вызывать болевые ощущения. При заболеваниях этого органа (например, при холецистите) не рекомендуется употреблять такую зелень.

Петрушка в косметологии

Маска для лица для сухой кожи

Для этой маски вам понадобятся одна столовая ложка мелко нарезанной петрушки и столовая ложка сметаны. Смешайте ингредиенты, нанесите на кожу лица на 15 минут, смойте теплой водой. Маска смягчит кожу и придаст ей здоровый блеск.

Маска для лица для проблемной кожи

Возьмите столовую ложку петрушки, белок одного яйца и размятый зубчик чеснока. Смешайте все в однородную массу и оставьте на лице на 15 минут. Такая маска поможет справиться с воспалениями на коже.

Вкусные блюда с петрушкой

Соус из петрушки

Ингредиенты:

свежая петрушка — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сок половины лимона;

соль и перец по вкусу.

Фото istockphoto.com/wmaster890

Приготовление:

Вымыть и высушить петрушку, отрезать нижнюю часть стеблей. Положить петрушку, чеснок, оливковое масло и сок лимона в блендер. Измельчить все ингредиенты до получения однородной консистенции. Добавить соль и перец по вкусу, перемешать. Использовать готовый соус для заправки салатов, маринования мяса или рыбы, а также как добавку к гарнирам.

Песто из петрушки

Ингредиенты:

свежая петрушка — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

мелкий пармезан — 50 г;

кешью — 50 г;

оливковое масло — 100 мл;

соль и перец по вкусу.

Фото istockphoto.com/Svetlana Monyakova

Приготовление:

Вымыть и высушить петрушку, отрезать нижнюю часть стеблей.

Положить петрушку, чеснок, пармезан и кешью в блендер.

Измельчить все ингредиенты, но не до однородной массы.

Постепенно добавить оливковое масло и продолжить измельчать, пока не получится однородная консистенция.

Добавить соль и перец по вкусу, перемешать.

Песто можно использовать для приготовления пасты, супов или соусов.

Как выбрать петрушку

Листья петрушки должны быть зеленого цвета, без желтых пятен и следов гниения, а стебли — твердыми и не ломкими. Внимательно осмотрите растение: если на нем есть насекомые, от покупки точно лучше воздержаться.

Петрушка должна иметь приятный аромат. Если вы покупаете петрушку в магазине, выбирайте пучки, которые хранятся в холодильнике. Если же вы собираете ее на огороде, выбирайте листья с верхушки растения. Они будут более мягкими и ароматными

Как хранить петрушку

Любую зелень лучше использовать сразу после покупки: у свежих веточек петрушки и аромат сильнее, и внешний вид презентабельнее. Однако есть несколько способов продлить свежесть зелени. Например, можно положить петрушку в контейнер вместе с влажным бумажным полотенцем — так она дольше не завянет. Еще можно поставить пучок в банку с водой, чтобы растение не теряло влагу.

Если после дачного сезона у вас осталось большое количество петрушки, то ее можно заморозить или засушить. Для заморозки зелень лучше нарезать и убрать в специальный пакет, а засушить можно веточки целиком. Для этого используйте сушилку или духовку.

Популярные вопросы

Сколько петрушки можно есть в день

Врачи рекомендуют употреблять не более 50 г петрушки в день. Однако если у вас есть заболевания почек или желчного пузыря, то количество петрушки в рационе стоит сократить.

Можно ли петрушку есть беременным

Петрушку в больших количествах не рекомендуется употреблять беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Эта зелень может спровоцировать выкидыш.

В чем разница между петрушкой и кинзой

Эти растения внешне очень похожи, именно поэтому их часто путают. На самом деле это два разных биологических вида. Они отличаются ареалом произрастания и странами, в которых их активно добавляют в блюда: петрушку используют в европейской кухне, а кинзу — в восточной. Также у петрушки заостренные листья, а у кинзы — округлые. Различаются они и по аромату: у петрушки он более мягкий, а у кинзы — сильный лимонный.

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