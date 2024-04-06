5 рецептов постных вторых блюд: советы нутрициолога

Постное питание — это возможность открыть для себя новые кулинарные возможности. Вместе с нутрициологом собрали несколько рецептов постных вторых блюд, которые помогут вам разнообразить рацион.
Ингредиенты:
басмати рис — 1 чашка;
тофу — 200 г;
морковь — 1 шт.;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
замороженный зеленый горошек — 1 чашка;
соевый соус — 2 ст. л.;
кокосовое масло — 1 ст. л.;
свежая кинза и лимон — для подачи.
Способ приготовления:
Сварить рис.
Нарезать кубиками тофу, морковь, лук. Измельчить чеснок.
В сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук, чеснок и морковь до мягкости.
Добавить кубики тофу и обжарить до золотистости.
Добавить замороженный зеленый горошек и обжарить все вместе несколько минут.
После этого добавить в сковороду вареный рис и соевый соус. Перемешать все ингредиенты и обжаривать еще несколько минут.
Подавать рис по-тайски с тофу и зеленым горошком. Украсить можно свежей зеленью.
Ингредиенты:
капуста — 1,5 кочана;
лук репчатый — 2 шт.;
картофель — 2-3 шт.;
соль — по вкусу;
перец молотый — по вкусу;
зелень свежая — во вкусу;
крупа манная — 3-4 ст. л.;
мука — 130 г;
масло растительное — для жарки.
Способ приготовления:
Капусту нашинковать.
Переложить капусту в большую кастрюлю и залить крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 1-1,5 часа.
Лук нарезать полукольцами.
Слить воду из капусты и обжарить с добавлением растительного масла на большом огне, накрыв крышкой. Через пару минут уменьшить огонь и жарить 15-20 минут, перемешивая.
Обжарить лук на растительном масле.
Картофель натереть на крупной терке и смешать с чесноком, выдавленным через пресс, луком и зеленью.
Постепенно добавить в картофель капусту.
Добавить манку, молотый перец и муку. Посолить.
Сформировать котлеты. Если капустные котлеты не держат форму, можно добавить еще манки.
Обжарить на сковородке котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.
Ингредиенты:
картофель — 350 г;
фасоль консервированная красная — 150 г;
перец болгарский — 80 г;
лук репчатый — 40 г;
морковь — 40 г;
чеснок — 1 зубчик;
томатная паста — 20 г;
масло подсолнечное — 45 мл;
соль — по вкусу;
зелень — по вкусу;
перец черный молотый — щепотка.
Способ приготовления:
Болгарский перец промыть и удалить внутренние перегородки с семенами. Очищенные лук, морковь и болгарский перец нарезать небольшими кубиками.
В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить лук, морковь и перец на сильном огне 3-4 минуты, часто перемешивая.
Очищенный картофель нарезать кубиками среднего размера. Добавить картофель в сковороду к обжаренным овощам.
В 60 мл кипятка развести томатную пасту. Получившуюся смесь вылить в сковороду. Туда же всыпать соль. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить на небольшом огне до мягкости картофеля 15-20 минут.
Затем консервированную фасоль добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и готовить овощное рагу с фасолью на небольшом огне 2-3 минуты.
Чеснок пропустить через пресс и добавить к рагу. Всыпать черный молотый перец и при необходимости досолить. Еще раз перемешать рагу и снять сковороду с плиты.
Посыпать измельченной зеленью.
Ингредиенты:
вешенки — 300 г;
кокосового масла — 1 ст. л.;
луковица — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
кокосовое молока — 1 стакан;
соль и перец — по вкусу;
спагетти цельнозерновые — 160 г;
кинза, петрушка — для украшения.
Способ приготовления:
Нарезать вешенки на ломтики. Измельчить чеснок и нарезать луковицу.
В глубокой сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук и чеснок до мягкости.
Добавить нарезанные вешенки и обжарить их до золотистости.
После этого добавить кокосовое молоко, соль и перец по вкусу. Помешивать ингредиенты и довести до кипения.
Уменьшить огонь и тушить вешенки в кокосовых сливках около 10-15 минут, пока они не станут мягкими и ароматными.
Сварить цельнозерновые спагетти.
Смешать спагетти и вешенки.
Подавать блюдо горячим, украсить свежей зеленью.
Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
кабачки — 2 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
соль — по вкусу;
перец — по вкусу;
специи — по вкусу;
укроп (по желанию) — по вкусу;
мука — 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
Кабачки натереть на крупной терке.
Картофель очистить, вымыть, натереть на крупной терке.
Лук очистить, вымыть, мелко нарезать.
В миске соединить кабачки, картофель, лук. Слить жидкость. Посолить, поперчить, добавить муку. Все хорошо перемешать.
Разогреть сковороду, налить масло. Выложить столовой ложкой оладьи.
Жарить драники из кабачков и картофеля на среднем огне с обеих сторон до золотистого цвета.