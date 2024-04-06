5 рецептов постных вторых блюд: советы нутрициолога

Постное питание — это возможность открыть для себя новые кулинарные возможности. Вместе с нутрициологом собрали несколько рецептов постных вторых блюд, которые помогут вам разнообразить рацион.

Ингредиенты:

свежая кинза и лимон — для подачи.

Способ приготовления:

Подавать рис по-тайски с тофу и зеленым горошком. Украсить можно свежей зеленью.

После этого добавить в сковороду вареный рис и соевый соус. Перемешать все ингредиенты и обжаривать еще несколько минут.

Добавить замороженный зеленый горошек и обжарить все вместе несколько минут.

Добавить кубики тофу и обжарить до золотистости.

В сковороде разогреть кокосовое масло и обжарить лук, чеснок и морковь до мягкости.

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Обжарить на сковородке котлеты до золотистой корочки с обеих сторон.

Сформировать котлеты. Если капустные котлеты не держат форму, можно добавить еще манки.

Картофель натереть на крупной терке и смешать с чесноком, выдавленным через пресс, луком и зеленью.

Слить воду из капусты и обжарить с добавлением растительного масла на большом огне, накрыв крышкой. Через пару минут уменьшить огонь и жарить 15-20 минут, перемешивая.

Переложить капусту в большую кастрюлю и залить крутым кипятком. Накрыть крышкой и оставить на 1-1,5 часа.

Картошка, тушенная с фасолью в томатном соусе

Картошка, тушенная с фасолью в томатном соусе

Ингредиенты:

Способ приготовления:

Болгарский перец промыть и удалить внутренние перегородки с семенами. Очищенные лук, морковь и болгарский перец нарезать небольшими кубиками.

В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить лук, морковь и перец на сильном огне 3-4 минуты, часто перемешивая.

Очищенный картофель нарезать кубиками среднего размера. Добавить картофель в сковороду к обжаренным овощам.

В 60 мл кипятка развести томатную пасту. Получившуюся смесь вылить в сковороду. Туда же всыпать соль. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и тушить на небольшом огне до мягкости картофеля 15-20 минут.

Затем консервированную фасоль добавить в сковороду к остальным ингредиентам. Перемешать. Накрыть сковороду крышкой и готовить овощное рагу с фасолью на небольшом огне 2-3 минуты.

Чеснок пропустить через пресс и добавить к рагу. Всыпать черный молотый перец и при необходимости досолить. Еще раз перемешать рагу и снять сковороду с плиты.