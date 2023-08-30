7 продуктов, которые женщинам стоит есть осенью

Осень — время сосредоточиться на употреблении здоровой пищи, которая поможет укрепить иммунную систему и защитит от предстоящих холодных месяцев.

Вместе с врачом-диетологом Рустемом Садыковым рассказываем, какие продукты женщинам стоит добавить в рацион осенью, и делимся полезными рекомендациями по питанию.

Какие продукты добавить в осенний рацион

Яблоки

Это хороший источник клетчатки, витамина С и антиоксидантов. Клетчатка поддерживает работу желудочно-кишечного тракта, витамин C укрепляет иммунитет, что особенно важно с период простуд. А антиоксиданты борются с оксислительным стрессом и старением — препятствуют разрушению клеток, снижают риск онкологии и других заболеваний.

Мускатная тыква

Мускатная тыква — хороший источник бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Он важен для зрения, иммунитета и здоровья кожи. Кроме того, в этом овоще содержится немало калия и клетчатки.

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Батат

Сладкий картофель — еще один источник бета-каротина. Он также содержит витамин С, калий и клетчатку. Доказано, что сладкий картофель повышает иммунитет, улучшает контроль уровня сахара в крови и снижает риск сердечных заболеваний.

Морковь

И снова бета-каротин — в моркови этого вещества так же много. Кроме того, она содержит витамин К1 и клетчатку. Морковь полезна для глаз и иммунитета.

Кале

Капуста — это суперпродукт, богатый питательными веществами, включая витамин С, витамин К, кальций и клетчатку.

Чечевица

Чечевица — источник белка, клетчатки, железа и фолиевой кислоты. В них также мало калорий и жиров.

Красный ферментированный рис

Красный ферментированный рис — традиционное азиатское блюдо, приготовленное из риса, соли и плесени коджи. Он содержит много пробиотиков — живых бактерий, полезных для кишечника. Пробиотики улучшают пищеварение, укрепляют иммунную систему, улучшают сон и снижают риск хронических заболеваний.

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Кроме того, такой рис содержит антиоксиданты, которые защищают организм от повреждений, вызванных свободными радикалами.

В дополнение к этим продуктам нужно пить много жидкости, регулярно заниматься спортом и высыпаться.

Советы по здоровому питанию от диетолога

Сосредоточьтесь на фруктах и овощах

Фрукты и овощи богаты питательными веществами и содержат мало калорий. Старайтесь есть их каждый день — разумеется, в умеренных количествах.

Выбирайте цельнозерновые продукты, а не рафинированные

Цельнозерновые продукты — источник клетчатки, которая поможет чувствовать себя сытыми и удовлетворенными.

Избегайте обработанных пищевых продуктов

Обработанные продукты часто содержат немало вредных жиров, сахара и соли.

Следуя этим советам, вы сможете питаться здоровой пищей и укрепить свою иммунную систему осенью.

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