5 продуктов, которые могут вызвать рак

Врач рассказал, стоит ли полностью исключать их из рациона.

Было проведено множество исследований, изучающих влияние различных продуктов на риски развития рака. Но ни одно не может на 100% сказать, что определенная категория пищевых продуктов вызывает или останавливает развитие онкологии.

Существуют некоторые статистические данные, согласно которым можно выделить группу продуктов, потенциально опасную для здоровья.

Обработанное мясо

Например, исследование, проведенное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что обработанное мясо (такое как бекон и хот-доги) увеличивает риск развития колоректального рака.

Сахар

Исследование, опубликованное в 2019 году Американским онкологическим обществом, показало, что потребление сахара в больших количествах связано с высоким риском определенных видов рака. В том числе рака молочной железы, колоректального рака и др.

Фото istockphoto.com

А чрезмерное потребление сахара и простых углеводов приводит к инсулинорезистентности, как следствие — к ожирению.

Известно, что раковая клетка потребляет в 3-5 раз больше глюкозы, чем нормальная. Поэтому сахар стоит полностью исключить.

Рафинированное подсолнечное масло

Если злоупотреблять рафинированным подсолнечным маслом, увеличивается риск развития некоторых видов рака: рака яичников, молочной железы, колоректального и рака желудка.

Алкоголь

Регулярное и чрезмерное употребление алкоголя может спровоцировать определенные виды онкологических заболеваний: рак пищевода, толстой кишки, печени, молочной, поджелудочной и предстательной желез.

Фото istockphoto.com

Составляющие молочных продуктов

Еще одна группа продуктов, которая увеличивает вероятность развития онкологии, — молочные. Об этом свидетельствует ряд исследований, в том числе Европейское проспективное исследование рака и питания (EPIC).

Дело в том, что определенные компоненты молочных продуктов, такие как гормоны и биоактивные пептиды, могут быть связаны с повышенным риском развития рака.

В целом онкология еще не изучена до конца. Онкологические процессы, которые запущены в организме, во многом непонятны ученым. Факторы риска не являются как таковыми причинами. То есть они могут спровоцировать или ускорить развитие заболевания, но не обязательно вызывают его.

Развитие онкологии индивидуально в каждом отдельном случае и может быть спровоцировано не только продуктами питания и образом жизни. Однако точно стоит избегать простых углеводов и трансжиров. Сегодня это действительно проблема: потребление этих категорий продуктов повышается, а ведь именно их связывают с развитием многих заболеваний, в том числе сахарного диабета и метаболического синдрома.

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