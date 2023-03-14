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Сегодня, 16:00

Вкусный постный суп из трех ингредиентов. Пошаговый рецепт

Полина Соколова
Автор
Ульяна Беликова
Интегративный нутрициолог
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Проверка фактов

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Фото Freepik/azerbaijan_stockers
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В пост приходится проявлять изобретательность, чтобы меню оставалось вкусным и разнообразным. Одно из главных постных блюд, которое можно приготовить во множестве вариаций, — овощной суп.

Вместе с нутрициологом Ульяной Беликовой мы подготовили рецепт ароматного и вкусного постного супа, для которого понадобится всего три основных ингредиента.

Основа постных супов

Большинство постных супов варят на овощном бульоне: борщ, щи или традиционный гороховый. Для разнообразия в суп можно добавлять больше овощей, любимые специи или кокосовые сливки.

Польза постных супов

Такие супы легко усваиваются и обеспечивают чувство сытости. Кроме того, вареные овощи, из которых по большей части состоит постный суп, не теряют большого количества витаминов в процессе приготовления и насыщают организм полезными микроэлементами.

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Рецепт теплого томатного супа

Ингредиенты:

  • помидоры — 600 г;

  • красный болгарский перец — 200 г;

  • чеснок — 4-5 зубчиков;

  • петрушка (по желанию);

  • прованские травы (по желанию) — 1 ч. л.;

  • оливковое масло (по желанию);

  • крупная соль (по желанию) — 1 ч. л.;

  • охлажденная кипяченая вода (по желанию) — 200 мл.

Фото Istockphoto/AnnaPustynnikova

Помидоры и перец порезать и выложить на противень в произвольном порядке. Туда же добавить очищенный чеснок. Полить маслом и посыпать прованскими травами и солью. Запекать 40-60 минут до появления характерных подпалин на перце. Очистить перец и помидоры от кожуры и отправить в блендер.

Если вам кажется, что суп очень густой, добавьте воды. Можно посыпать зеленью или любыми семечками.

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Рецепты
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