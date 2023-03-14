Вкусный постный суп из трех ингредиентов. Пошаговый рецепт

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В пост приходится проявлять изобретательность, чтобы меню оставалось вкусным и разнообразным. Одно из главных постных блюд, которое можно приготовить во множестве вариаций, — овощной суп.
Вместе с нутрициологом Ульяной Беликовой мы подготовили рецепт ароматного и вкусного постного супа, для которого понадобится всего три основных ингредиента.
Большинство постных супов варят на овощном бульоне: борщ, щи или традиционный гороховый. Для разнообразия в суп можно добавлять больше овощей, любимые специи или кокосовые сливки.
Такие супы легко усваиваются и обеспечивают чувство сытости. Кроме того, вареные овощи, из которых по большей части состоит постный суп, не теряют большого количества витаминов в процессе приготовления и насыщают организм полезными микроэлементами.
Ингредиенты:
помидоры — 600 г;
красный болгарский перец — 200 г;
чеснок — 4-5 зубчиков;
петрушка (по желанию);
прованские травы (по желанию) — 1 ч. л.;
оливковое масло (по желанию);
крупная соль (по желанию) — 1 ч. л.;
охлажденная кипяченая вода (по желанию) — 200 мл.
Помидоры и перец порезать и выложить на противень в произвольном порядке. Туда же добавить очищенный чеснок. Полить маслом и посыпать прованскими травами и солью. Запекать 40-60 минут до появления характерных подпалин на перце. Очистить перец и помидоры от кожуры и отправить в блендер.
Если вам кажется, что суп очень густой, добавьте воды. Можно посыпать зеленью или любыми семечками.
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