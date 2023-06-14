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Сегодня, 06:30

3 рецепта быстрых и полезных супов

Бенита Стрельченко
Шеф-повар
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Иногда на полноценный обед не хватает времени и сил. Однако это не повод пропускать трапезу или готовить малополезные полуфабрикаты. Лучше взять минимум ингредиентов и сделать на их основе легкий суп.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

  • бульон или вода — 500 мл;

  • капуста цветная 200 г;

  • лук-порей или репчатый лук 30 г;

  • масло гхи 15 г;

  • соль по вкусу;

  • зелень — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Нарежьте лук и обжарьте его на масле гхи прямо в кастрюле, где будет готовиться суп.

  2. Добавьте к зажарке цветную капусту и овощной бульон (если бульона нет подойдет вода).

  3. Варите суп до готовности капусты. На это уйдет 10-15 минут с момента закипания.

  4. Затем готовую смесь превратите в пюре с помощью блендера.

  5. Введите соль, верните суп на огонь и еще раз доведите до кипения.

  6. Подавайте с измельченной зеленью.

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Суп из шпината

Ингредиенты:

  • бульон или вода — 300 мл;

  • шпинат 100 г;

  • лук-порей 10 г;

  • яйцо (белок) 1 шт.;

  • масло ГХИ 15 г;

  • соль по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. В кастрюле обжарьте лук-порей на масле гхи.

  2. Добавьте измельченный шпинат и томите на огне еще 1-2 минуты.

  3. Влейте воду или бульон и доведите до кипения.

  4. Введите взбитый белок и, не переставая активно помешивать, добавьте соль.

  5. Повторно доведите суп до кипения и подавайте с зеленью.

Ингредиенты:

  • вода 300 мл;

  • тыква 200 г;

  • сливки кокосовые 50 г;

  • масло гхи 15 г;

  • репчатый лук 20 г;

  • семечки тыквенные 10 г;

  • чеснок 1/2 зубчика.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

  1. Измельчите репчатый лук и чеснок.

  2. Обжарьте нарезку в кастрюле на масле гхи.

  3. Введите тыкву, разделенную на небольшие кусочки.

  4. Влейте воду и варите до готовности тыквы. На это уйдет 15-20 минут.

  5. Измельчите суп в пюре с помощью блендера.

  6. Добавьте кокосовые сливки и соль, снова доведите массу до кипения и выключите нагрев.

  7. Тыквенные семечки обжарьте на сухой сковороде.

  8. Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и подавайте.

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