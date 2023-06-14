3 рецепта быстрых и полезных супов

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Иногда на полноценный обед не хватает времени и сил. Однако это не повод пропускать трапезу или готовить малополезные полуфабрикаты. Лучше взять минимум ингредиентов и сделать на их основе легкий суп.
Ингредиенты:
бульон или вода — 500 мл;
капуста цветная — 200 г;
лук-порей или репчатый лук — 30 г;
масло гхи — 15 г;
соль — по вкусу;
зелень — по вкусу.
Приготовление:
Нарежьте лук и обжарьте его на масле гхи прямо в кастрюле, где будет готовиться суп.
Добавьте к зажарке цветную капусту и овощной бульон (если бульона нет — подойдет вода).
Варите суп до готовности капусты. На это уйдет 10-15 минут с момента закипания.
Затем готовую смесь превратите в пюре с помощью блендера.
Введите соль, верните суп на огонь и еще раз доведите до кипения.
Подавайте с измельченной зеленью.
Ингредиенты:
бульон или вода — 300 мл;
шпинат — 100 г;
лук-порей — 10 г;
яйцо (белок) — 1 шт.;
масло ГХИ — 15 г;
соль — по вкусу.
Приготовление:
В кастрюле обжарьте лук-порей на масле гхи.
Добавьте измельченный шпинат и томите на огне еще 1-2 минуты.
Влейте воду или бульон и доведите до кипения.
Введите взбитый белок и, не переставая активно помешивать, добавьте соль.
Повторно доведите суп до кипения и подавайте с зеленью.
Ингредиенты:
вода — 300 мл;
тыква — 200 г;
сливки кокосовые — 50 г;
масло гхи — 15 г;
репчатый лук — 20 г;
семечки тыквенные — 10 г;
чеснок — 1/2 зубчика.
Приготовление:
Измельчите репчатый лук и чеснок.
Обжарьте нарезку в кастрюле на масле гхи.
Введите тыкву, разделенную на небольшие кусочки.
Влейте воду и варите до готовности тыквы. На это уйдет 15-20 минут.
Измельчите суп в пюре с помощью блендера.
Добавьте кокосовые сливки и соль, снова доведите массу до кипения и выключите нагрев.
Тыквенные семечки обжарьте на сухой сковороде.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и подавайте.
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