3 рецепта быстрых и полезных супов

Иногда на полноценный обед не хватает времени и сил. Однако это не повод пропускать трапезу или готовить малополезные полуфабрикаты. Лучше взять минимум ингредиентов и сделать на их основе легкий суп.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

бульон или вода — 500 мл;

капуста цветная — 200 г;

лук-порей или репчатый лук — 30 г;

масло гхи — 15 г;

соль — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Нарежьте лук и обжарьте его на масле гхи прямо в кастрюле, где будет готовиться суп. Добавьте к зажарке цветную капусту и овощной бульон (если бульона нет — подойдет вода). Варите суп до готовности капусты. На это уйдет 10-15 минут с момента закипания. Затем готовую смесь превратите в пюре с помощью блендера. Введите соль, верните суп на огонь и еще раз доведите до кипения. Подавайте с измельченной зеленью.

Суп из шпината

Ингредиенты:

бульон или вода — 300 мл;

шпинат — 100 г;

лук-порей — 10 г;

яйцо (белок) — 1 шт.;

масло ГХИ — 15 г;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

В кастрюле обжарьте лук-порей на масле гхи. Добавьте измельченный шпинат и томите на огне еще 1-2 минуты. Влейте воду или бульон и доведите до кипения. Введите взбитый белок и, не переставая активно помешивать, добавьте соль. Повторно доведите суп до кипения и подавайте с зеленью.

Суп-пюре из тыквы

Ингредиенты:

вода — 300 мл;

тыква — 200 г;

сливки кокосовые — 50 г;

масло гхи — 15 г;

репчатый лук — 20 г;

семечки тыквенные — 10 г;

чеснок — 1/2 зубчика.

Фото istockphoto.com

Приготовление:

Измельчите репчатый лук и чеснок. Обжарьте нарезку в кастрюле на масле гхи. Введите тыкву, разделенную на небольшие кусочки. Влейте воду и варите до готовности тыквы. На это уйдет 15-20 минут. Измельчите суп в пюре с помощью блендера. Добавьте кокосовые сливки и соль, снова доведите массу до кипения и выключите нагрев. Тыквенные семечки обжарьте на сухой сковороде. Разлейте суп по тарелкам, украсьте тыквенными семечками и подавайте.

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