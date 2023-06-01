Протеиновый смузи от Джексона Вана: так ли полезен завирусившийся напиток?

Рассказываем, как правильно приготовить коктейль и кому он подойдет.

К-pop-айдолы все чаще мелькают и в российских медиа, не говоря уже о социальных сетях. Все, что носят, едят, пьют, то, как выглядят новые кумиры молодежи (и не только ее), привлекает особое внимание. Так, например, короткий ролик о протеиновом напитке Джексона Вана мгновенно завирусился в Сети.

Узнали у врача-гастроэнтеролога, диетолога, кандидата медицинских наук Рустема Садыкова, действительно ли стоит воспринимать этот рецепт всерьез.

Кто такой Джексон Ван

Исполнитель в жанрах k-pop и хип-хоп, танцор, музыкальный продюсер, режиссер клипов и основатель звукозаписывающего лейбла, а также креативный директор и ведущий дизайнер модного бренда — все это о скромной персоне Джексона Вана. Если учесть, что ему еще нет и тридцати ( и это еще не говоря о его карьере фехтовальщика на саблях в прошлом), то список более чем внушительный. Разбирается ли он так же хорошо в кулинарии и здоровом питании, как в музыке, танцах и дизайне, узнаем чуть позже. А пока еще немного о том, почему он так популярен.

Впервые Джексон привлек к себе внимание в 2014 году, когда оказался в k-pop-группе Got7. Спустя три года он основал свой звукозаписывающий лейбл Team Wang и стал выпускать сольную музыку не только в Китае, но и за его пределами. Первый сольный альбом Mirrors вышел в 2019 году и занял 32-ю строчку американского рейтинга Billboard 200. Следом за ним альбом Magic Man 2022 года достиг уже 15-й строчки чарта.

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В 2021 году Ван создал хип-хоп-группу Panthepack. В то же время он занял 10-ю строчку в рейтинге Forbes и был включен в топ-100 знаменитостей Китая.

Что особенного в напитке Джексона Вана

Отличительная особенность протеинового напитка Джексона Вана в том, что он абсолютно растительный и подойдет даже веганам и вегетарианцам. Да и любителям животного белка он поможет разнообразить рацион и добавить в него приличную долю клетчатки, полезной для пищеварения.

Что касается состава, в него входят:

капуста (листья салата);

шпинат;

брокколи;

белый виноград;

банан;

яблоко;

апельсин;

мед;

вода;

лед.

Листьев капусты, брокколи, шпината и банана Джексон положил прилично, они составляют основу коктейля. Яблоко, апельсин — буквально по дольке для вкуса, как и винограда.

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Густоту коктейля можно регулировать с помощью объема воды и льда.

Отдельно хотелось бы сделать акцент на меде: его Ван вместе с напарником по ролику положили от души.

Насколько полезен протеиновый коктейль Джексона Вана

Коктейль Джексона Вана можно назвать с гораздо большим успехом углеводным, поскольку углеводов в нем гораздо больше, чем белка. В нем достаточно много банана, который богат калием и натрием, но очень сладкий и имеет высокий гликемический индекс.

Кроме того, коктейль содержит значительное количество меда, что небезопасно из-за фруктозы и глюкозы. Мед — высококалорийный продукт, он полезнее сахара лишь потому, что содержит больше полезных веществ. Но многое зависит и от качества меда. Не стоит также забывать, что это достаточно аллергенный продукт, который подойдет не всем.

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