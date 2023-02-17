Горячие напитки могут спровоцировать рак. На что обратить внимание, рассказывает онколог

Ученые выясняли это в течение нескольких лет.

Любители горячих напитков нередко нервируют окружающих шумным прихлебыванием и другими звуками. По этикету, напитки независимо от их температуры положено пить бесшумно. Позволить чаю или кофе немного остыть нужно не только из-за приличий. Обжигающе горячие напитки могут повышать риск некоторых онкологических заболеваний. Разбираемся вместе с врачом-онкологом Марией Гринберг.

Какие горячие напитки могут быть опасны

На самом деле вид напитка не главное, на что нужно обратить внимание. Горячий чай, кофе, свежесваренный компот, куриный бульон и обычный кипяток примерно одинаково опасны. Более того, слишком горячая пища вредна не меньше, чем горячие напитки.

Фото Bluebird Provisions/unsplash.com

Употребление некоторых напитков на голодный желудок, например, кофе или кипятка с имбирем, само по себе способно причинить вред организму. Но если предметно рассматривать именно риск гортани и пищевода, важен не тип напитка или пищи, а их температура. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные за несколько лет. Важно, что для чистоты эксперимента влияние горячих напитков рассматривалось отдельно от других факторов (о них ниже).

Эпителий — это клетки, выстилающие поверхность внутренних органов (и не только). Дисплазия — предраковое состояние, при котором ткани начинают развиваться неправильно.

Если говорить совсем просто, то из-за ожога клеточная ткань повреждается, а новая, образовавшаяся на месте поврежденной, может иметь аномалии. Чтобы лучше понять, как это работает, представьте, что вы не сделали глоток свежезаваренного чая, а пролили его себе на ногу. Новая кожа, которая вырастет на месте ожога, будет отличаться от старой. При этом эпителий внутренних органов не такой «крепкий», как кожа.

Кстати, заработать ожог слизистой рта тоже вполне реально. Чтобы избежать ожога и дальнейших последствий, рекомендуется остужать и напитки, и еду.

Какие еще факторы провоцируют рак гортани и пищевода

Курение

Если у вас есть привычка пить кофе и одновременно курить, риск повышается. Причем он остается высоким, даже если вы не курите сами, а, например, стоите со стаканом кофе в кругу дымящих коллег или на остановке.

Алкоголь

Крепкие спиртные напитки помимо прочего способны приводить и к онкологическим заболеваниям. У тех, кто употребляет алкоголь регулярно, риск заболеть раком повышается в шесть раз. Еще опаснее сочетание алкоголя и табака. У тех, кто пьет и алкоголь и горячие напитки, риск рака пищевода выше. Несколько лет назад ученые провели исследование на этот счет.

Фото freepik/freepik.com

Поэтому кофе с коньяком или ликером и горячий глинтвейн лучше и вовсе не употреблять. Как минимум не злоупотреблять ими.

У нас есть Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!