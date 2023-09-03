Белково-углеводное чередование — что это за диета?

На фоне всех диет белково-углеводное чередование выделяется своей высокой эффективностью с минимальными негативными последствиями для здоровья. Придуманная для профессиональных спортсменов, она обещает быстрое снижение веса без потери физической формы.

Разберемся, как работает белково-углеводное чередование, и расскажем о плюсах и минусах диеты.

Белково-углеводное чередование (БУЧ) — вид питания, при котором дни потребления белка чередуются с днями потребления углеводов. БУЧ было разработано для бодибилдеров и описано американским диетологом Джеймсом Хантером.

Диета быстро получила признание в мире спорта, так как позволяла в короткий срок сбросить вес, уменьшая жировую прослойку. В то же время БУЧ не оказывает негативного влияния на качество мускулатуры.

Схема белково-углеводного чередования

В основе белково-углеводной диеты лежит чередование углеводной «загрузки» с белковой. В классической версии БУЧ состоит из четырехдневных циклов, которые повторяются в течение 2-7 недель.

Первый и второй дни этого цикла — белковые. Потребление белка в эти дни должно составлять 3-4 г на 1 кг веса, в то время как потребление углеводов — 0,5 г.

Третий день — высокоуглеводный, потребление углеводов в количестве 5-6 г на 1 кг веса. Количество белка существенно сокращается — до 1-1,5 г на 1 кг веса.

Четвертый день — смешанный: потребление белка и углеводов равное, по 2-2,5 г на 1 кг веса.

Здесь вы можете рассчитать количество БЖУ при БУЧ-диете.

Фото istockphoto.com/Drazen Zigic

В течение первых двух дней запас гликогена сводится к минимуму. В результате этого организм начинает использовать жировые отложения в качестве источника энергии. В других диетах механизм действия схож, но питание, направленное на похудение, черпает энергию и из мышц, истощая их.

БУЧ было разработано для спортсменов, которым важно, чтобы мускулатура оставалась качественной. За счет включения в диеты дней с преобладанием белковой пищи процесс сжигания жира не затрагивает мышечные волокна и позволяет тренироваться в привычном режиме.

Главная особенность меню белково-углеводного чередования — низкая суточная калорийность, составляющая около 1200-1500 ккал. В совокупности со спортивными нагрузками вы сможете не просто похудеть на 4-5 кг, но и привести в тонус мышцы.

Плюсы

В отличие от жестких диет с голодовками или низким содержанием углеводов, БУЧ позволяет принимать в пищу продукты с содержанием всех необходимых питательных веществ.

Из плюсов диеты можно выделить:

полноценное питание, отсутствие «голодных» дней;

лишний вес уходит в результате сжигания жировых запасов, а не мышечной массы;

в меню используются простые и доступные продукты;

чередование позволяет сохранить хороший уровень обмена веществ, не замедляя его;

позволяет выполнять тяжелую физическую нагрузку благодаря наличию строительного материала — белка.

Рацион питания

Продукты для углеводных дней

В углеводные дни допускаются:

крупы и макароны из твердых сортов пшеницы;

зерновой хлеб и хлебцы;

фрукты и овощи;

сухофрукты и орехи.

Следует помнить, что в углеводную «загрузку» не исключается употребление продуктов, содержащих белок. В эти дни белковосодержащая пища сводится к минимуму, но присутствует в виде вареной куриной грудки или запеченной нежирной рыбы.

Питание в белковые дни

В белковые дни также полностью не исключается употребление высокоуглеводных продуктов.

Основные продукты для белковой «загрузки»:

творог, ряженка и йогурты с содержанием жира не выше 4%;

куриное филе, рыба, креветки;

говядина, телятина, крольчатина;

нут, чечевица, фасоль;

яйца.

?

Фото istockphoto.com/Arx0nt

Смешанные дни

Смешанные дни сочетают в себе рацион белковых и углеводных. В эти дни питание должно быть сбалансировано по содержанию того и другого.

Меню на неделю для БУЧ диеты

Понедельник

Завтрак: омлет из двух яиц с добавлением молока и зелени, чашка кофе без сахара.

Обед: отварная говядина с тушеными овощами, чай без сахара.

Ужин: рыба, приготовленная на пару, с овощным салатом.

Вторник

Завтрак: овсяная каша на воде, кусочек ржаного хлеба, травяной чай.

Обед: куриная грудка на пару с рисом, свежие овощи.

Ужин: макароны из цельнозерновой пшеницы в томатном соусе.

Среда

Завтрак: творог, гречневая каша с добавлением изюма, зеленый чай.

Обед: кролик, тушенный с овощами, салат из свежих овощей, кусочек твердого сыра.

Ужин: рыба на гриле, пара ржаных тостов, стакан кефира.

Четверг

Завтрак: яичница с авокадо, кофе.

Обед: цельнозерновые тосты с куриным филе и зеленью.

Ужин: куриные крылышки, тушенные в томатном соусе.

Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko

Пятница

Завтрак: овсяная каша с добавлением фруктов и орехов.

Обед: отварной рис и салат из свежих овощей, заправленный оливковым маслом.

Ужин: чечевица, овощной салат.

Суббота

Завтрак: цельнозерновые хлопья с молоком, кофе.

Обед: овощной суп, отварная говядина с овощами.

Ужин: творожная запеканка.

Воскресенье

Завтрак: омлет, чашка кофе.

Обед: красная рыба на пару с фасолью в томатном соусе.

Ужин: тушеная говядина, салат из овощей.

Эффективность

Высокую эффективность белково-углеводного питания оценили по всему миру. Диетолог-нутрициолог Джейсон Хантер описал в своей книге Eat Carbs, Look Better Naked (англ. «Ешьте углеводы — выглядите лучше обнаженными»), которая стала мировым бестселлером, результаты работы БУЧ. Бодибилдеры отмечают реальные показатели белково-углеводной диеты в предсоревновательный период, когда необходимо избавиться от подкожного жира, чтобы обнажить мышечный рельеф.

Существует авторская диета на основе БУЧ, принадлежащая американским фитнес-тренерам Хайди и Крису Пауэллам. Схема рассчитана на три месяца и предполагает активные аэробные и анаэробные нагрузки. Экспериментальным путем доказано, что в месяц на такой диете можно похудеть на 4-5 кг.

Фото istockphoto.com/miniseries

Физиологическое обоснование БУЧ простое. В первый день ограничения углеводов организм теряет запасы гликогена. На второй и третий белковые дни организм начинает сжигать запасы жира. В эти дни включается антистрессовая адаптация к голоду, которая направлена на сохранение веса.

Адаптационные механизмы реализуются следующим образом:

уменьшение конверсии гормонов щитовидной железы, как следствие — замедление распада жира;

усиление выработки катаболических гормонов, которое ведет к разрушению мышц;

снижение гликогена после 3-4 дней голода, замедление переработки жиров в глюкозу с последующим ее распадом;

снижение выработки инсулина, замедление катаболизма;

психоэмоциональное угнетение.

Белково-углеводное чередование позволяет ввести организм в заблуждение: высокоуглеводные дни отключают перечисленные антистрессовые процессы и обеспечивают более быстрый процесс сжигания жира с сохранением мышечных волокон.

Люди, практикующие тип питания белково-углеводного чередования, отмечают реальные результаты диеты. Но следует помнить, что потребляя много белка для поддержания качества мышц во время БУЧ, на мышцы нужно давать физическую нагрузку. В противном случае весь избыточный белок отложится на вашей талии и бедрах.

Минусы

Как и в любом специальном питании, в белково-углеводном чередовании можно выделить недостатки. Для БУЧ это:

необходимость жесткого контроля, регулярного подсчета макронутриентов для достижения максимального результата;

диета не подходит для питания на регулярной основе и оптимальна только для кратковременного или периодического использования;

на БУЧ не получится сбросить слишком много, так как схема рассчитана для сушки, а не для похудения;

без занятий спортом диета не будет эффективна;

потеря веса стабильная, но медленная.

Противопоказания

Проблемы с органами пищеварительной системы (колит, язва, гастрит, энтерит);

почечная недостаточность;

подростковый возраст (младше 18 лет);

преклонный возраст;

грудное вскармливание или беременность;

проблемы с сердечно-сосудистой системой;

большой избыточный вес.

Продолжительность диеты не должна составлять более 48 дней (12 циклов по четыре дня). Длительное соблюдение белково-углеводного чередования может привести к нарушению обмена веществ и проблемам пищеварительной системы.

Белково-углеводное чередование — отличный вариант диеты для людей, занимающихся спортом. Как и любая другая диета, она должна быть согласована с лечащим врачом или врачом-диетологом.

Популярные вопросы

Как долго можно сидеть на БУЧ

Нужно ли считать калории на БУЧ диете

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!