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Сегодня, 13:00

5 вкусных рецептов с гречкой от шеф-повара

Бенита Стрельченко
Шеф-повар
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Гречневая крупа
Фото Freepik/KamranAydinov
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Из этой простой крупы можно приготовить и салат, и ризотто, и даже блины.

Гречка — это питательная крупа, которая в последние годы стала популярной благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами. Кроме того, гречка — чемпион по содержанию белка.

Бренд-шефа клиники иммунодиетологии Бенита Стрельченко поделилась вкусными рецептами из гречневой крупы.

Чтобы все полезные свойства этой крупы сохранились после ее приготовления, лучше выбирать цельнозерновую обжаренную гречку.

Салат из гречки и свеклы

Ингредиенты:

  • гречка — 100-150 г;
  • свекла — 1 шт.;
  • масло гхи — 1 ч. л.;
  • горсть свежей зелени;
  • сыр фета — 50 г.
Салат из гречки и свеклы
Istockphoto/vaaseenaa

Способ приготовления

Приготовьте гречку в соответствии с инструкциями на упаковке, затем смешайте ее с обжаренной на сухой сковороде или на масле гхи свеклой, сыром фета и горстью свежей зелени (например, петрушки и укропа). Сбрызните простой заправкой из оливкового масла и лимонного сока.

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Гречневая каша с черникой и миндалем

Ингредиенты:

  • гречка — 200 г;
  • растительное молоко — 2 стакана;
  • черника (или другие ягоды), миндаль — по вкусу;
  • мед, стевия или другой подсластитель — по вкусу.
Гречневая каша с черникой и миндалем
Istockphoto/conssuella

Способ приготовления

Отварите гречку в растительном молоке, пока она не станет мягкой. Затем добавьте чернику и нарезанный миндаль. Подсластите медом (если нет аллергии) или кленовым сиропом по вкусу. Если вы хотите завтрак без фруктозы — оставьте только миндаль, добавьте стевию для сладости.

Ризотто с гречкой и грибами

Ингредиенты:

  • гречка — 200 г;
  • бульон (овощной или куриный) — 2 стакана;
  • масло гхи — 1 ч. л.;
  • шампиньоны или вешенки — 300 г;
  • тимьян и петрушка по вкусу.
Ризотто с гречкой и грибами
Istockphoto/Fascinadora

Способ приготовления

Сварите гречку на курином или овощном бульоне, затем добавьте обжаренные на масле гхи (или на сухой сковороде) грибы и свежий тимьян. Подавайте, посыпав сверху рубленой петрушкой.

Это пикантное блюдо станет отличной альтернативой традиционному ризотто с рисом.

Блины из гречки и сладкого картофеля

Ингредиенты:

  • отварной сладкий картофель — 1 средний;
  • готовая гречка — 100 г;
  • яйцо — 1 ст. л.;
  • мука — 1 ст. л.
Блины из гречки
Istockphoto/margouillatphotos

Способ приготовления

Смешайте приготовленное пюре из сладкого картофеля с вареной гречкой, яйцами и небольшим количеством муки (можно использовать гречневую муку, если вы не едите глютен), чтобы получилось жидкое тесто. Выпекайте блины на сковороде с антипригарным покрытием до золотистого цвета с обеих сторон.

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Жаркое из гречки и овощей

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • цуккини — 1 шт.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • отваренная гречка — 400-500 г;
  • томатный соус (или любой другой домашнего приготовления).
Жаркое из гречки и овощей
Istockphoto/Elena Ulasik

Способ приготовления

Обжарьте нарезанные овощи (перец, цуккини и лук) в небольшом количестве оливкового масла, затем добавьте вареную гречку и жарьте, помешивая, пока она полностью не прогреется. Подавайте с любым соусом домашнего приготовления.

Эти пять рецептов — лишь несколько примеров того, как вы можете насладиться пользой для здоровья и восхитительным вкусом гречки. Попробуйте и сами убедитесь, насколько универсальным может быть эта крупа.

Приятного аппетита!

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