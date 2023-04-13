5 вкусных рецептов с гречкой от шеф-повара

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Гречка — это питательная крупа, которая в последние годы стала популярной благодаря своим многочисленным преимуществам для здоровья. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами. Кроме того, гречка — чемпион по содержанию белка.
Бренд-шефа клиники иммунодиетологии Бенита Стрельченко поделилась вкусными рецептами из гречневой крупы.
Чтобы все полезные свойства этой крупы сохранились после ее приготовления, лучше выбирать цельнозерновую обжаренную гречку.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Приготовьте гречку в соответствии с инструкциями на упаковке, затем смешайте ее с обжаренной на сухой сковороде или на масле гхи свеклой, сыром фета и горстью свежей зелени (например, петрушки и укропа). Сбрызните простой заправкой из оливкового масла и лимонного сока.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Отварите гречку в растительном молоке, пока она не станет мягкой. Затем добавьте чернику и нарезанный миндаль. Подсластите медом (если нет аллергии) или кленовым сиропом по вкусу. Если вы хотите завтрак без фруктозы — оставьте только миндаль, добавьте стевию для сладости.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Сварите гречку на курином или овощном бульоне, затем добавьте обжаренные на масле гхи (или на сухой сковороде) грибы и свежий тимьян. Подавайте, посыпав сверху рубленой петрушкой.
Это пикантное блюдо станет отличной альтернативой традиционному ризотто с рисом.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Смешайте приготовленное пюре из сладкого картофеля с вареной гречкой, яйцами и небольшим количеством муки (можно использовать гречневую муку, если вы не едите глютен), чтобы получилось жидкое тесто. Выпекайте блины на сковороде с антипригарным покрытием до золотистого цвета с обеих сторон.
Ингредиенты:
Способ приготовления
Обжарьте нарезанные овощи (перец, цуккини и лук) в небольшом количестве оливкового масла, затем добавьте вареную гречку и жарьте, помешивая, пока она полностью не прогреется. Подавайте с любым соусом домашнего приготовления.
Эти пять рецептов — лишь несколько примеров того, как вы можете насладиться пользой для здоровья и восхитительным вкусом гречки. Попробуйте и сами убедитесь, насколько универсальным может быть эта крупа.
Приятного аппетита!
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