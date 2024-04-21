5 вкусных салатов с копченой курицей: рецепты от нутрициолога

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Копченая курица имеет репутацию не самого полезного продукта. Однако если сочетать ее со свежими овощами и зеленью, то можно создать полезное и питательное блюдо. Вместе с нутрициологом собрали пять рецептов салатов, которые легко можно включить в здоровый рацион.

Свежий салат с копченой курицей

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 300 г;

томаты черри — 200 г;

листовой салат (можно заменить любой другой листовой зеленью) — 200 г;

творожный сыр — 150 г;

маслины без косточек — 1 банка;

красный лук — 1 средняя головка;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — 3 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

мед — 0,5 ч. л.;

манго — 1 шт.;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

соль/перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/gbh007

Способ приготовления:

Курицу нарезать на тонкие ломтики, маслины обсушить от рассола. Томаты черри нарезать на половинки. Красную луковицу помыть и почистить, нарезать. Манго порубить на кубики. Сыр нарезать на кубики, листовой салат небрежно порвать руками. Выложить нарезанные ингредиенты на тарелку. В пиале соединить измельченный чеснок, сок лимона, мед, горчицу, соль и перец, взбить вилкой до однородности. Полить заправкой салат. По желанию украсить каждую порцию целыми маслинами.

Салат с копченой курицей, сыром и помидорами

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

твердый сыр — 80-100 г;

копченая куриная грудка — 200 г;

помидор — 1 шт.;

зеленый лук — 1-2 стебля;

соль — 1 щепотка;

майонез или йогурт — 4 ст. л.

Фото www.istockphoto.com/samael334

Способ приготовления:

Яйца отварить и разделить на две части. Натереть сыр. Нарезать курицу, помидор и зеленый лук. Выложить на тарелку яйца, курицу, зеленый лук и слегка посоленные помидоры. Заправить майонезом или йогуртом. При желании сверху посыпать сыром. Перед подачей оставить на 20-30 минут в холодильнике.

Салат из копченой курицы с шампиньонами

Ингредиенты:

копченая курица — 250 г;

сыр — 100 г;

консервированные шампиньоны — 1 банка;

яйца — 2 шт.

майонез или йогурт — по вкусу.

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Способ приготовления:

Сварить яйца. Нарезать курицу, твердый сыр, крупные помидоры, шампиньоны. Через кулинарное кольцо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: копченая курица, шампиньоны, белок, желток. Между слоями добавить майонез или йогурт. Перед подачей дать настояться.

Салат с копченой курицей и сельдереем

Ингредиенты:

копченая куриная грудка — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

маслины — 80 г;

стебель сельдерея — 3 шт.;

малиновый уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

гренки — по желанию;

любая зелень — по вкусу;

грецкие орехи — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/gbh007

Способ приготовления:

Нарезать куриную грудку. Нарезать сельдерей, помидоры и оливки. По желанию можно добавить измельченные орехи и любую зелень. В отдельной таре смешать уксус, масло, соль, перец, выдавить чеснок, посолить и поперчить. Заправить салат и перемешать. При подаче посыпать зеленым луком. При желании подавать с гренками.

Салат из копченого цыпленка с манго и авокадо

смесь салатных листьев — 200 г;

копченая куриная грудка — 250 г;

сладкий красный лук — 40 г;

манго — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

майонез или йогурт — 80 г;

соевый соус — 10 мл;

соль — по вкусу;

молотый черный перец — по вкусу.

Фото www.istockphoto.com/samael334

Способ приготовления: