5 вкусных салатов с копченой курицей: рецепты от нутрициолога

Сегодня, 20:00
Копченая курица имеет репутацию не самого полезного продукта. Однако если сочетать ее со свежими овощами и зеленью, то можно создать полезное и питательное блюдо. Вместе с нутрициологом собрали пять рецептов салатов, которые легко можно включить в здоровый рацион.
Ингредиенты:
копченая куриная грудка — 300 г;
томаты черри — 200 г;
листовой салат (можно заменить любой другой листовой зеленью) — 200 г;
творожный сыр — 150 г;
маслины без косточек — 1 банка;
красный лук — 1 средняя головка;
чеснок — 1 зубчик;
растительное масло — 3 ст. л.;
сок лимона — 1 ст. л.;
мед — 0,5 ч. л.;
манго — 1 шт.;
горчица зернистая — 1 ч. л.;
соль/перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Курицу нарезать на тонкие ломтики, маслины обсушить от рассола.
Томаты черри нарезать на половинки.
Красную луковицу помыть и почистить, нарезать. Манго порубить на кубики.
Сыр нарезать на кубики, листовой салат небрежно порвать руками.
Выложить нарезанные ингредиенты на тарелку.
В пиале соединить измельченный чеснок, сок лимона, мед, горчицу, соль и перец, взбить вилкой до однородности.
Полить заправкой салат.
По желанию украсить каждую порцию целыми маслинами.
Ингредиенты:
яйца — 2 шт.;
твердый сыр — 80-100 г;
копченая куриная грудка — 200 г;
помидор — 1 шт.;
зеленый лук — 1-2 стебля;
соль — 1 щепотка;
майонез или йогурт — 4 ст. л.
Способ приготовления:
Яйца отварить и разделить на две части.
Натереть сыр.
Нарезать курицу, помидор и зеленый лук.
Выложить на тарелку яйца, курицу, зеленый лук и слегка посоленные помидоры. Заправить майонезом или йогуртом.
При желании сверху посыпать сыром. Перед подачей оставить на 20-30 минут в холодильнике.
Ингредиенты:
копченая курица — 250 г;
сыр — 100 г;
консервированные шампиньоны — 1 банка;
яйца — 2 шт.
майонез или йогурт — по вкусу.
Способ приготовления:
Сварить яйца.
Нарезать курицу, твердый сыр, крупные помидоры, шампиньоны.
Через кулинарное кольцо выложить ингредиенты слоями в таком порядке: копченая курица, шампиньоны, белок, желток. Между слоями добавить майонез или йогурт.
Перед подачей дать настояться.
Ингредиенты:
копченая куриная грудка — 2 шт.;
помидоры — 2 шт.;
маслины — 80 г;
стебель сельдерея — 3 шт.;
малиновый уксус — 1 ст. л.;
оливковое масло — 3 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик;
гренки — по желанию;
любая зелень — по вкусу;
грецкие орехи — по вкусу.
Способ приготовления:
Нарезать куриную грудку.
Нарезать сельдерей, помидоры и оливки. По желанию можно добавить измельченные орехи и любую зелень.
В отдельной таре смешать уксус, масло, соль, перец, выдавить чеснок, посолить и поперчить.
Заправить салат и перемешать. При подаче посыпать зеленым луком. При желании подавать с гренками.
смесь салатных листьев — 200 г;
копченая куриная грудка — 250 г;
сладкий красный лук — 40 г;
манго — 1 шт.;
авокадо — 1 шт.;
майонез или йогурт — 80 г;
соевый соус — 10 мл;
соль — по вкусу;
молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Цыпленка нарезать кусочками, посолить.
Красный лук нашинковать.
Манго и авокадо очистить, нарезать.
Выложить ингредиенты в тару. Заправить майонезом и соевым соусом.
Украсить по вкусу.