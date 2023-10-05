Редька: польза и вред для здоровья

Изображения редьки встречаются еще в древнеегипетской настенной живописи. В Россию этот овощ попал в Средние века и сразу же завоевал любовь среди крестьян, ведь редька не только неприхотлива, но и очень питательна. Этот овощ порой составлял основу рациона простого народа. Про нее даже составили поговорку: «Семь перемен, а все редька: редька триха, редька ломтиха, редька с квасом, редька с маслом, редька в кусочках, редька в брусочках да редька целиком».

Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной рассказываем, чем же полезна редька, кому стоит от нее отказаться и что из нее можно приготовить.

Калорийность и БЖУ редьки

В 100 г редьки:

калорий — 36 ккал;

белков — 1,9 г;

жиров — 0 г;

углеводов — 6,7 г.

Польза редьки

Полезные свойства

Редька обладает противомикробными свойствами и стимулирует образование желчи. Она полезна для пищеварения, так как улучшает функцию пищеварительных желез и перистальтику кишечника. В редьке содержатся ароматические эфирные масла, которые помогают в борьбе против атеросклероза.

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Витамины и минералы

Редька содержит витамины С, В1, В2, органические кислоты, эфирные масла, клетчатку. Благодаря серосодержащим веществам овощ подавляет рост и развитие бактерий. Также в редьке есть полезные кислоты, соли натрия, калия, кальция, магния, фосфора, железа и аминокислоты.

Вред редьки

Редька противопоказана при болезнях желудка, почек, поджелудочной железы, при некоторых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и тонкого кишечника. Также редьку не рекомендуется есть людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и с повышенной кислотностью желудка.

Кроме того, стоит ограничить овощ в рационе тем, у кого есть заболевания щитовидной железы. Он содержит глюкозинолаты, которые могут замедлять работу органа.

Редька в косметологии

Увлажняющая маска для лица из редьки

Натрите на мелкой терке 50 г редьки, смешайте массу с 30 г меда и 30 г сметаны. Нанесите на кожу тонким однородным слоем и оставьте на 10-15 минут. Если кожу щиплет, в следующий раз добавьте меньше редьки и больше сметаны.

Маска из редьки от угревой сыпи

Возьмите корнеплод среднего размера и отварите его в кипящей воде. Обычно редька варится 20 минут, но время приготовления корректируется в зависимости от размера плода. Растолките вареную редьку в однородную массу (можно воспользоваться блендером). Нанесите на лицо и оставьте на полчаса. Повторяйте процедуру раз в неделю.

Перед применением домашних масок стоит проконсультироваться с дерматологом.

Редька в медицине

Из редьки можно приготовить народное лекарство от кашля. Для этого возьмите крупную черную редьку, отрежьте сверху примерно четверть и ложкой сделайте в овоще углубление. Положите туда натуральный мед и оставьте на несколько часов. В углублении сверху должна выделиться прозрачная жидкость. Принимайте ее по чайной ложке после каждого приема пищи. Мед можно добавлять в редьку, пока она не сморщиться или пока не перестанет выделяться сок.

Фото Istockphoto.com/andrey shalari

Важно: народные средства не заменяют лечения, назначенного врачом.

Вкусные блюда с редькой

Коул слоу с редькой

Ингредиенты:

белокочанная капуста —200 г;

краснокочанная капуста — 200 г;

морковь — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

редька зеленая — 1 шт.;

греческий йогурт — 2 ст. л.;

дижонская горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

соль, зелень — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Мелко нарезать оба вида капусты, помять руками. Натереть на терке морковь, яблоко, редьку, добавить к капусте, перемешать. Приготовить соус: смешать йогурт, горчицу и лимонный сок, нарезать зелень, добавить ее к соусу. Заправить салат соусом. Готово!

Суп с редькой и картофелем

Ингредиенты:

крупная редька — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

луковица — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

овощной бульон — 1 л;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

Очистите и нарежьте картофель на кубики. Нарежьте редьку на тонкие полукольца. Нарежьте лук и чеснок. Разогрейте оливковое масло в кастрюле и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте картофель, редьку и овощной бульон в кастрюлю и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите суп на медленном огне до мягкости картофеля и редьки. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте суп горячим, украсив свежей зеленью.

Как выбрать редьку

При выборе редьки следует обратить внимание на ее внешний вид. Она должна быть твердой, без мягких пятен или повреждений. Кожица должна быть гладкой и светло- или темно-зеленой, розово-красной, фиолетово-сиреневатой — в зависимости от сорта. Также следует проверить стебель: он должен быть свежим и зеленым. Если на стебле есть желтые или бурые пятна, это может указывать на то, что редька не свежая.

Как хранить редьку

Редьку следует хранить в прохладном месте, при температуре от 0...+4°C. Можно хранить ее в холодильнике, в пакете или контейнере, но не забывайте, что редька не должна находиться рядом с фруктами или овощами, которые выделяют этанол (например, бананами), — это может привести к ускоренной порче.

Популярные вопросы

Что будет, если есть редьку каждый день

Редька — полезный овощ, богатый витаминами и минералами. Если есть ее каждый день, иммунная система станет крепче, улучшится пищеварение и снизится уровень холестерина в крови. Однако, как и с любым продуктом, употребление в больших количествах может привести к проблемам со здоровьем и дискомфорту, например, повышенному газообразованию и диарее. Важно балансировать рацион и есть редьку в разумных количествах.

Фото Istockphoto.com/niuniu

В чем разница между редисом и редькой

Редька и редис — это два разных овоща, хотя они относятся к одному семейству крестоцветных. Редька имеет белый, зеленый или красный цвет корнеплода и более крупная по размеру, чем редис. У редиса обычно ярко-красный цвет корнеплода и меньшая размерность, чем у редьки.

Вкус и текстура также различаются: редька сладкая и сочная, а редис — острый и хрустящий.

В чем разница между дайконом и редькой

Дайкон и редька принадлежат к одному семейству. Но это разные виды овощей. Дайкон белого цвета, по форме напоминает морковь. Он имеет сладковатый вкус и используется в качестве добавки к салатам, супам и многим блюдам японской, китайской и корейской кухонь.

Редька же имеет круглую или овальную форму и может быть белой, черной, красной или розовой. Она имеет более острый вкус и используется в салатах, закусках, супах и других блюдах европейской кухни.

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