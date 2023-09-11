Рукола: польза и вред для здоровья

Первые упоминания о руколе встречаются еще в древнегреческих текстах, что делает ее одним из старейших видов зелени, употребляемых человеком. Растение относится к семейству крестоцветных, которое включает в том числе капусту, брокколи, редис и горчицу. Вкус у руколы одновременно остро-пряный, с ореховыми нотками, но при этом нежный.

Вместе с диетологом Еленой Желяниной разбираемся в полезных свойствах растения и способах его использования в косметологии и питании.

Калорийность и БЖУ руколы

В 100 г руколы содержится:

калории — 25 ккал;

белки — 2,6 г;

жиры — 0,7 г;

углеводы — 3,6 г.

Польза руколы

Источник витаминов и минералов

Рукола поддерживает иммунитет, здоровое состояние нервной системы, укрепляет сосуды и капилляры, благотворно действует на кожу.

Низкая калорийность

Зелень подойдет для рациона тех, кто заботится о количестве потребляемых калорий. Благодаря низкой калорийности рукола выступает в качестве отличной основы для салатов, создавая в тарелке большой, но полезный объем.

Вред руколы

Как у любого продукта, у руколы есть противопоказания и ограничения. Поэтому следует обсудить наличие руколы в рационе и безопасную ежедневную норму с врачом, особенно при тромбоцитозе и приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови.

Рукола в косметологии

Маска для упругой кожи

Для приготовления маски нужно взбить один яичный белок, добавить чайную ложку оливкового масла и три столовые ложки измельченной руколы. Тщательно перемешать.

Нанести на лицо, шею и область декольте. По мере подсыхания смеси нанести еще 2-3 слоя. Через полчаса смыть теплой водой.

Фото istockphoto.com/Rouzes

Маска для роста волос

Развести 5 г горчичного порошка в воде до получения кашицы. Смешать 10 мл сливок и 10 мл масла руколы, взбивая венчиком до однородности. Смешать все ингредиенты и равномерно нанести на прикорневую зону на сухие волосы. Через пять минут смыть состав и помыть голову шампунем.

Повторять процедуру 1-2 раза в неделю.

Вкусные блюда с руколой

Салат с инжиром и руколой

Ингредиенты:

рукола — 100 г;

инжир — 5 шт.;

моцарелла — 100 г;

тимьян, чабрец — 20 г;

оливковое масло — 4 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

бальзамический уксус — 1 ст. л.;

соль, молотый черный перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Yulia Gusterina

Способ приготовления:

Сделать заправку: добавить в емкость оливковое масло, уксус, лимонный сок, соль и перец. Перемешать до растворения соли и однородности. Плоды инжира вымыть, удалить плодоножки и нарезать кружочками. Шарики моцареллы разрезать пополам или кубиками, если сыр в виде цельного куска. Выложить на тарелку вымытые листья руколы, инжир и моцареллу. Добавить заправку.

Брускетта с руколой и вялеными помидорами

Ингредиенты:

рукола — 150 г;

белый хлеб — 400 г;

вяленые помидоры — 250 г;

пармезан — 50 г;

оливковое масло — 1,5 ст. л.;

молотый черный перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Oleksandr Hrytsiv

Способ приготовления:

Вытащить помидоры из банки и положить в сито, чтобы удалить лишнее масло. Хлеб нарезать тонкими тостами и подсушить в разогретой до 220 градусов духовке в течение 3-4 минут. Сыр нарезать пластинками. Сбрызнуть подсушенный тост оливковым маслом, выложить помидоры, руколу и последним слоем — кусочек сыра. Сверху поперчить по вкусу.

Как выбрать руколу

Чем больше размер листьев, тем старше растение и тем менее пряным будет вкус. Молоденькие листья, наоборот, отличаются насыщенной остротой.

Как хранить руколу

Чем дольше хранится рукола, тем больше полезных свойств она теряет. Оптимальный срок употребления после покупки — до 5-7 дней, а лучше успеть съесть зелень за три дня. Руколу легко выращивать в горшочке на подоконнике: так удастся получить максимум пользы из свежесрезанных листочков. Чтобы есть руколу круглый год, ее можно заморозить.

Популярные вопросы

Можно ли есть руколу каждый день

Добавлять руколу в салат, утренний омлет или пиццу с пармской ветчиной можно каждый день. Исключение — при наличии нарушений со свертываемостью крови.

Можно ли есть руколу при повышенном холестерине

Повышенный холестерин не является противопоказанием для употребления зелени, а регулярное добавление руколы в рацион, наоборот, может снизить этот показатель.

Что лучше: рукола или шпинат

Обе разновидности зелени полезны, но различаются вкусом и текстурой. Рукола обладает острым, немного ореховым вкусом, в то время как шпинат гораздо нейтральнее. Выбор руколы или шпината зависит от вкусовых предпочтений и кулинарных целей. Зелень можно комбинировать в разных блюдах, чтобы получить разнообразие вкусов и питательных веществ в рационе.

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