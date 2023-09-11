Рукола: польза и вред для здоровья

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Первые упоминания о руколе встречаются еще в древнегреческих текстах, что делает ее одним из старейших видов зелени, употребляемых человеком. Растение относится к семейству крестоцветных, которое включает в том числе капусту, брокколи, редис и горчицу. Вкус у руколы одновременно остро-пряный, с ореховыми нотками, но при этом нежный.
Вместе с диетологом Еленой Желяниной разбираемся в полезных свойствах растения и способах его использования в косметологии и питании.
В 100 г руколы содержится:
калории — 25 ккал;
белки — 2,6 г;
жиры — 0,7 г;
углеводы — 3,6 г.
Рукола поддерживает иммунитет, здоровое состояние нервной системы, укрепляет сосуды и капилляры, благотворно действует на кожу.
Зелень подойдет для рациона тех, кто заботится о количестве потребляемых калорий. Благодаря низкой калорийности рукола выступает в качестве отличной основы для салатов, создавая в тарелке большой, но полезный объем.
Как у любого продукта, у руколы есть противопоказания и ограничения. Поэтому следует обсудить наличие руколы в рационе и безопасную ежедневную норму с врачом, особенно при тромбоцитозе и приеме препаратов, влияющих на свертываемость крови.
Основное, что хочу выделить, — это риски употребления зеленых листовых овощей и в том числе руколы, капусты и других, если есть проблемы со свертываемостью крови. Рукола содержит витамин K1, который обеспечивает функцию свертывания крови, то есть сгущает ее.Елена ЖелянинаНутрициолог, диетолог
Для приготовления маски нужно взбить один яичный белок, добавить чайную ложку оливкового масла и три столовые ложки измельченной руколы. Тщательно перемешать.
Нанести на лицо, шею и область декольте. По мере подсыхания смеси нанести еще 2-3 слоя. Через полчаса смыть теплой водой.
Развести 5 г горчичного порошка в воде до получения кашицы. Смешать 10 мл сливок и 10 мл масла руколы, взбивая венчиком до однородности. Смешать все ингредиенты и равномерно нанести на прикорневую зону на сухие волосы. Через пять минут смыть состав и помыть голову шампунем.
Повторять процедуру 1-2 раза в неделю.
Ингредиенты:
рукола — 100 г;
инжир — 5 шт.;
моцарелла — 100 г;
тимьян, чабрец — 20 г;
оливковое масло — 4 ст. л.;
лимонный сок — 2 ст. л.;
бальзамический уксус — 1 ст. л.;
соль, молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Сделать заправку: добавить в емкость оливковое масло, уксус, лимонный сок, соль и перец. Перемешать до растворения соли и однородности.
Плоды инжира вымыть, удалить плодоножки и нарезать кружочками.
Шарики моцареллы разрезать пополам или кубиками, если сыр в виде цельного куска.
Выложить на тарелку вымытые листья руколы, инжир и моцареллу.
Добавить заправку.
Ингредиенты:
рукола — 150 г;
белый хлеб — 400 г;
вяленые помидоры — 250 г;
пармезан — 50 г;
оливковое масло — 1,5 ст. л.;
молотый черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Вытащить помидоры из банки и положить в сито, чтобы удалить лишнее масло.
Хлеб нарезать тонкими тостами и подсушить в разогретой до 220 градусов духовке в течение 3-4 минут.
Сыр нарезать пластинками.
Сбрызнуть подсушенный тост оливковым маслом, выложить помидоры, руколу и последним слоем — кусочек сыра.
Сверху поперчить по вкусу.
Чем больше размер листьев, тем старше растение и тем менее пряным будет вкус. Молоденькие листья, наоборот, отличаются насыщенной остротой.
При выборе руколы обращайте внимание на свежесть, избегайте увядших листьев. Они должны быть крепкими и сочными, без пожелтения. Пожелтевшие, пожухшие и плесневые листья выбрасывайте.Елена ЖелянинаНутрициолог, диетолог
Чем дольше хранится рукола, тем больше полезных свойств она теряет. Оптимальный срок употребления после покупки — до 5-7 дней, а лучше успеть съесть зелень за три дня. Руколу легко выращивать в горшочке на подоконнике: так удастся получить максимум пользы из свежесрезанных листочков. Чтобы есть руколу круглый год, ее можно заморозить.
Чтобы сохранить руколу свежей, лучше хранить ее в холодильнике. Есть два основных способа хранения: в пластиковой упаковке с бумажным полотенцем, чтобы предотвратить увядание, или в пакете с отверстиями для вентиляции.Елена ЖелянинаНутрициолог, диетолог
Добавлять руколу в салат, утренний омлет или пиццу с пармской ветчиной можно каждый день. Исключение — при наличии нарушений со свертываемостью крови.
Если у вас нет противопоказаний, вы можете есть руколу каждый день в разумных количествах, чтобы наслаждаться всеми ее полезными свойствами.Елена ЖелянинаНутрициолог, диетолог
Повышенный холестерин не является противопоказанием для употребления зелени, а регулярное добавление руколы в рацион, наоборот, может снизить этот показатель.
Рукола помогает снизить холестерин в крови благодаря содержанию клетчатки и антиоксидантов.Елена ЖелянинаНутрициолог, диетолог
Обе разновидности зелени полезны, но различаются вкусом и текстурой. Рукола обладает острым, немного ореховым вкусом, в то время как шпинат гораздо нейтральнее. Выбор руколы или шпината зависит от вкусовых предпочтений и кулинарных целей. Зелень можно комбинировать в разных блюдах, чтобы получить разнообразие вкусов и питательных веществ в рационе.
Рукола содержит больше витамина К1, в отличие от шпината, который является прекрасным источником витамина А и железа. Поэтому людям, у которых есть нарушение свертываемости крови, можно рекомендовать отдать предпочтение шпинату.
Рукола — ароматная, острая, с более тонкими листьями, в то время как шпинат более нейтрален и имеет более крупные листья. Для блюд, где требуется термическая обработка (в омлетах, тарталетках и вареных блюдах), лучше отдать предпочтение шпинату.Елена ЖелянинаНутрициолог, диетолог
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