Какие суши и роллы самые полезные? Разбираемся вместе с нутрициологом

И можно ли их есть на диете.

Сегодня японские суши и роллы вошли в привычный рацион многих за пределами Страны восходящего солнца. Хотя об аутентичности (то есть соответствии традиционным рецептам) этих блюд можно спорить очень и очень долго. К тому же существует мнение, что диета с преобладанием суши поможет поддержать фигуру и даже похудеть. Ведь в Японии почти нет людей с лишним весом. В 2020 году именно среди японцев зафиксировали самый низкий процент ожирения — всего 4%. Для сравнения: в США и Канаде этот показатель превышает 30%.

Но действительно ли одно из популярнейших блюд японской кухни так полезно? Можно ли есть суши на диете? Разбираемся вместе с нутрициологом.

Чем полезны роллы и суши

Суши имеет огромное преимущество — оно обладает разнообразием вкуса. В состав могут входить рис, водоросли, рыба, морепродукты, авокадо, творожный сыр и многие другие ингредиенты.

Сами по себе эти продукты полезны. Рис богат устойчивым крахмалом (он помогает регулировать чувство голода), рыба и морепродукты — важными для здоровья микроэлементами и жирными кислотами омега-3 и омега-6, в водорослях содержится йод. Эти вещества жизненно необходимы для здоровых волос, ногтей, зубов и кожи, а еще могут способствовать уменьшению веса.

Чем могут быть опасны роллы и суши

Если речь о суши, приготовленном не в Японии (или не по традиционным рецептам), такие блюда далеко не всегда могут принести пользу организму. А зачастую способны навредить.

Большинство заведений стараются сэкономить на производстве, поэтому в составе зачастую появляются майонезные соусы, сахар, соль. Полезных питательных веществ в такой версии роллов практически нет, а вот лишние калории, жиры и углеводы — в избытке. Они не пойдут на пользу похудению.

Фото Freepik/stockking

Кроме того, вместо свежей рыбы часто кладут копченую (опять же в целях экономии на ингредиентах), которая не сравнится со свежей в количестве полезных веществ.

Также суши (как более, так и менее полезные варианты) обычно подают вместе с соевым соусом, в котором много соли. Это приводит к задержке жидкости в организме и отекам.

Какие суши и роллы можно есть на диете

Есть несколько видов относительно полезного суши, но все оно готовится из аналогичных ингредиентов. Главное отличие — в способе «закручивания» блюда.

Нигиридзуси — комочек риса с рыбой

Состав: рис для суши, рыба, нори, васаби, заправка для риса, рисовый уксус, соль, сахар, дополнительный ингредиент (икра трески, тобико, угорь, креветки).

Калорийность рассчитывается в зависимости от того, какой дополнительный ингредиент вы будете использовать. Например, энергетическая ценность Амадзу эби (с жареной креветкой) составляет 65 ккал на 100 г, а Сяке кунсей (с лососем) — 81 ккал.

Гункан-маки — рулет — военный корабль

Состав: рис для суши, нори, васаби, заправка для риса, рисовый уксус, соль, сахар, авокадо, дополнительный ингредиент (икра, лосось или тунец).

Калорийность для Чука (с водорослями) составляет 46 ккал на 100 г, для Икура (с икрой лосося) — 51 ккал, для Эби карай (с креветкой и соусом) — 61 ккал.

Макидзуси — крученое суши

Состав: рис для суши, нори или листья салата, соль, сахар, болгарский перец, васаби, дополнительный ингредиент (креветки, угорь, икра).

Калорийность для Сенсей маки (креветки, жаренные в кляре, салат и свежий огурец) составляет 331 ккал на 100 г, для Унаги (копченый угорь, свежий огурец, кунжут) — 306 ккал.

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Фото Freepik

Футомаки — большие рулеты

Состав: рис для суши, нори, васаби, соль, сахар, слабосоленый лосось, огурец или авокадо.

Калорийность: 301 ккал на 100 г.

Хосомаки — тонкие рулеты

Состав: рис для суши, нори, огурец, соус, миндальные лепестки, соль, сахар, дополнительный ингредиент (угорь, лосось, тунец).

Калорийность: с угрем — 119 ккал на 100 г, с креветкой — 97 ккал, с тунцом — 90 ккал.

Тэмакидзуси — суши, сделанное с помощью рук, свернутое в конус

Состав: рис для суши, нори, авокадо, васаби, соль, сахар, филе лосося, соус.

Калорийность: 131 ккал на 100 г.

Урамаки — рулет наоборот

Состав: рис для суши, нори, авокадо, соль, сахар, соус, дополнительный ингредиент (икра тобико, лосось, креветки).

Калорийность: Калифорния маки (с креветкой) — 257 ккал на 100 г, Филадельфия маки (с лососем) — 451 ккал, Филадельфия кунсей (лосось, огурец) — 296 ккал, Филадельфия шик (лосось, авокадо, икра тобико, соус унаги) — 400 ккал.

Фото Freepik/freepic.diller

Осидзуси — прессованное суши

Состав: рис для суши, нори, васаби, соль, сахар, семга, икра тобико или масаго, огурец.

Калорийность: с семгой и васаби — 113 ккал на 100 г, с огурцом и семгой — 127 ккал.

Правильное питание не подразумевает строгих ограничений. И если вам захотелось съесть сет не самых полезных роллов и суши, ничего страшного в этом нет. Главное — не превращать такие трапезы в привычку.

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