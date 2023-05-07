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Сегодня, 16:00

Какие яйца самые полезные? Отвечает врач

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Куриные яйца
Фото Freepik/freepik
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Куриное яйцо — один из самых распространенных аллергенов (именно его белок). Но если вы хорошо переносите яйца, какой вариант приготовления стоит выбрать? Вместе с врачом-эндокринологом Рустемом Садыковым разбираем плюсы и минусы наиболее популярных способов приготовления яиц.

Помните, что сырые яйца лучше не употреблять из-за риска заражения сальмонеллезом.

Яйца вкрутую

Яйца, сваренные вкрутую, — отличный вариант быстрой и легкой закуски или добавки к салатам. Для их приготовления поместите яйца в кастрюлю с холодной водой и доведите до кипения. Как только вода закипит, выключите огонь и оставьте яйца в горячей воде на 10-12 минут, прежде чем переложить их в миску с ледяной водой для охлаждения.

Разрезанные пополам вареные яйца на тарелке
Freepik/azerbaijan_stockers

Сваренные вкрутую яйца являются отличным источником белка, полезных жиров и необходимых витаминов и минералов. Такая форма яиц — самая безопасная, потому что прошла полную термическую обработку.

Яйца. Кому нельзя есть вареные яйца? Отвечает нутрициолог

Яйца всмятку

Яйца всмятку могут быть вкусным дополнением к завтраку или использоваться в качестве соуса — туда можно макать тосты или овощи. Чтобы приготовить их, доведите воду до кипения, а затем аккуратно опустите яйца ложкой. Варите 5-6 минут до мягкости желтка. Конечно, чем меньше продукт подвергается термической обработке, тем больше сохраняет полезных веществ, но помните об опасности бактериального заражения.

Вареные вкрутую яйца
Freepik/freepik

Яйца пашот

Яйца пашот — вкусная и полезная добавка к салатам, тостам или овощам. Чтобы приготовить их, доведите кастрюлю с водой до кипения и добавьте немного уксуса. Разбейте яйца в небольшую миску и осторожно опустите их в кипящую воду. Готовьте 3-4 минуты, пока белки не схватятся, а желтки останутся жидкими.

Бутерброды с яйцом пашот
Freepik/timolina

Яйца пашот варятся без скорлупы, соответственно, теряют больше пользы. И остаются жидковатыми, не проходят через полную термическую обработку.

Жареные яйца

Жареные яйца могут быть вкусным и сытным дополнением к разнообразным блюдам. Чтобы приготовить их, нагрейте небольшое количество растительного или сливочного масла в сковороде с антипригарным покрытием на среднем огне. Разбейте яйца в сковороду и готовьте 2-3 минуты, пока белки не схватятся, а желтки все еще будут жидкими.

Яичница глазунья на сковороде
Freepik/stockking

Жареные яйца являются хорошим источником белка, полезных жиров и витаминов и минералов, но важно выбрать полезное растительное масло. Лучше всего подойдет оливковое или кокосовое масло или же масло гхи. Также не стоит забывать, что жареные яйца — источник конечных продуктов гликации — AGEs, которые накапливаются в организме и вызывают воспаление и преждевременное старение.

В жареных яйцах (на 100 г) от 1200 до 2749 kU (единиц гликации). Для сравнения: в 100 г творога около 500 kU.

Но это не значит, что жареные яйца — плохая еда. Нет, это отличный вариант завтрака, если в качестве масла выбраны полезные жиры или яйцо жарилось на сухой сковороде.

Какие яйца самые полезные

Какой же вариант самый полезный? Сказать сложно, ведь у них примерно одинаковое сочетание БЖУ и нутриентов при приготовлении. На мой взгляд, минимум пользы в яйце пашот, ведь оно готовится без скорлупы, равно как и жареное яйцо. Я бы отдал предпочтение отварным яйцам вкрутую.

Куриные яйца&nbsp;&mdash; ключевой источник витаминов и&nbsp;микроэлементов. Что будет, если есть яйца каждый день? Комментирует врач

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Польза и вред
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