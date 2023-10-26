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26 октября, 07:00

Как посчитать калорийность маринадов и соусов

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Много соусов
Фото www.istockphoto.com
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Роллы под нежнейшим соусом спайси, паста карбонара, оливье, острые ребрышки в сладком маринаде — звучит так вкусно и так калорийно. Почему? Ответ прост — все дело в соусе! Он добавляет калорийности блюдам и головной боли худеющим. Многие убирают соусы и маринады из рациона, потому что не знают, как посчитать их калорийность. Как итог — сухие блюда приедаются, растет риск срыва, а «Биг Тейсти» снится по ночам.

Вместе с нутрициологом разобрались, как посчитать количество калорий в маринаде и соусах и добавить их в рацион без вреда для фигуры.

Какие соусы самые калорийные

Хорошо приготовленный соус или маринад способен превратить блюдо в шедевр. Но спешим вас расстроить: в нескольких ложках любимого соуса может содержаться столько же калорий, как в 100 г куриного филе. Например, в 2 ст. л. майонеза 115 ккал, что равняется калорийности 100 г отварной куриной грудки.

К наиболее калорийным соусам относятся майонез, сырный, «Тысяча островов», медово-горчичный, карбонара, тар-тар и «Цезарь». Например, в 100 г сырного соуса содержится 450 ккал, что приравнивается к энергетической ценности полноценного обеда.

В составе майонезов используются масла, эмульгаторы, стабилизаторы, вкусовые добавки и пряности. Избыток этих веществ в пище приводит к перееданию и развитию ожирения, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета 2-го типа.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Всеми любимый кетчуп тоже не так прост. Он богат «простыми» быстрыми углеводами. Они усваиваются организмом в короткие сроки и вызывают скачок инсулина.

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Однако не все соусы так опасны для сантиметров на талии. К примеру, аджика, «Сацебели» и «Табаско» безобидны для фигуры. Кроме того, благодаря тенденциям питания последних десятилетий на рынке появились майонезы и соусы с пониженным содержанием жира и холестерина.

Соус
Фото www.istockphoto.com

Как посчитать калорийность соусов и маринадов

Зная калорийность соуса или маринада, можно посчитать реальную калорийность блюда, которая в итоге будет отличаться на 200-300 ккал от положенных 400.

Чтобы определить, сколько калорий в любимом соусе или маринаде, необходимо знать его вес. К примеру, перед заправкой салата взвесьте на кухонных весах количество соуса и через специальное приложение посмотрите, сколько в нем калорий.

Обычно я изучаю технологическую карту и рецептуру приготовления соуса или маринада, обязательно смотрю ингредиенты, включенные в состав. Обращаю внимание на соль, сахар, жиры. И далее рассчитываю БЖУ и калорийность продукта.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

  • Американская база данных USDA SR28.

  • Публичная датская база продуктов Frida.

  • Технико-технологические карты (карты-раскладки с рецептами и КБЖУ готовых блюд).

Посмотреть калорийность соусов и маринадов можно в приложениях Easy Fit, LifeSum, FatSecret.

Чем заменить покупные соусы

Если вы худеете, это совсем не означает, что в вашем рационе не должно быть соусов. Существует множество вариантов, как заменить майонез на более полезный продукт. Самый безвредный аналог — греческий йогурт с солью, горчицей и щепоткой перца.

В качестве заправки к салату также хорошо подойдут оливковое масло, лимонный сок, йогурт или нежирная сметана. Полезным будет и песто.

Важно знать, что соусы и заправки стимулируют желчеотделение, секрецию желудка и поджелудочной железы. Поэтому людям, имеющим заболевания желудочно-кишечного тракта, их лучше не употреблять.

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Рецепты полезных соусов

На просторах интернета опубликовано множество вариантов полезных соусов, но здесь важно знать один момент ­­— любого продукта должно быть в меру. Даже обезжиренная сметана добавит вам лишних килограммов, если есть ее в огромных количествах. Поэтому соблюдайте баланс и помните: соус должен добавлять изюминки блюду, но никак не становится им.

Можно использовать растительные масла, овощные соусы, сок лимона или лайма, йогуртовые заправки без добавления насыщенных жиров, сахара и избытка соли. Общее потребление жиров должно составлять не более 30% калорийности рациона.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

ПП-майонез

В порции пп-майонеза содержится около 50 ккал. Для его приготовления потребуются:

  • греческий йогурт 2% ­- 2 ст. л.;

  • горчица — 1/2 ч. л.;

  • лимонный сок — 1 ч. л.;

  • соль перец — по вкусу.

ПП-майонез
Фото www.istockphoto.com
  1. В подходящей емкости смешать греческий йогурт, горчицу, лимонный сок и специи.
  2. Добавить соус к салатам из свежих овощей, куриному филе, также можно использовать в пп-шаурме.

Сметанно-чесночный

В порции — около 60 ккал. Такой соус просто великолепно подходит к куриному стейку и запеченным овощам на гриле. Для него потребуются:

  • сметана 15% — 2 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соль, перец, зелень — по вкусу.

Сметано-чесночный соус
Фото www.istockphoto.com
  1. В миску выложить сметану.
  2. На мелкой терке протереть чеснок и добавить к сметане. Смесь посолить и поперчить. При желании добавить зелень и специи.
  3. Хорошо перемешать полученный соус и дать настояться 3-5 минут.

Чесночный с базиликом и огурцом

Калорийность — 50 ккал. Это полезный соус, который идеально подойдет к мясу и рыбе. Чтобы приготовить его, потребуются:

  • греческий йогурт 2% — 2 ст. л.;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • базилик (можно сушеный) — по вкусу;

  • свежий огурец — 1 шт;

  • соль, перец — по вкусу.

Чесночный соус с базиликом и огурцом
Фото www.istockphoto.com
  1. Чеснок перетереть на терке и добавить в греческий йогурт. Добавить базилик.
  2. Свежий огурец вымыть и натереть на мелкой терке, после хорошо выжать из него влагу.
  3. Полученные ингредиенты смешать и оставить в холодильнике на 5-10 минут.

Соус песто от эксперта

Калорийность в 100 г — 200 ккал. На 2 порции понадобятся:

  • оливковое масло — 30-60 мл.;

  • чеснок — 1-2 зубчика;

  • вымоченные орехи/семечки — 20 г.;

  • базилик — 2 пучка.;

  • специи (черный перец, морская соль) — по вкусу;

  • зелень — по вкусу.

Рис с соусом песто
Фото www.istockphoto.com
  1. Все ингредиенты для соуса смешать.
  2. С помощью пюре превратить в однородную массу.
  3. Подавать с зеленью или томатами.
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Рецепты
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