Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 15:00

Сколько устриц можно съесть без вреда для здоровья? Отвечает врач

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Устрицы на тарелке.
Фото Freepik/Racool_studio
Telegram Дзен

Устрицы — вкусный и питательный продукт, но они также могут быть причиной пищевого отравления. Вместе с врачом-эндокринологом Рустемом Садыковым рассказываем, как часто можно есть устрицы и что делать, если после них все же стало плохо.

Сколько устриц можно съесть за раз

Как врач, я бы рекомендовал людям есть не более шести устриц в день. Это связано с тем, что устрицы могут содержать вредные бактерии, такие как Vibrio vulnificus, которые могут вызвать серьезные заболевания и даже смерть.

Устрицы с лимоном на тарелке.
Фото Freepik/Racool_studio

Vibrio vulnificus — это бактерия, которая живет в теплой солоноватой воде, например в эстуариях и заливах. Устрицы фильтруют эту воду, в результате чего могут заразиться.

К людям, которые подвергаются повышенному риску развития инфекции при употреблении сырых устриц, относятся:

  • люди с ослабленной иммунной системой;
  • люди с заболеваниями печени;
  • люди с диабетом;
  • люди, которые недавно перенесли операцию;
  • люди, у которых имеются открытые раны.
Блюдо из&nbsp;рыбы. Какие продукты содержат витамин B12?

Кроме того, устрицы, как и все морепродукты, — серьезный аллерген. Аллергия может не проявиться сразу, но накапливается в течение нескольких месяцев и даже лет.

Рекомендую отслеживать свое состояние после употребления устриц, отмечать все симптомы, даже самые незначительные: головная боль, усталость, тяжесть и другие. Не советую есть устрицы каждый день, если вы на 100 процентов не уверены, как хорошо они у вас усваиваются.

Как выбрать хорошие устрицы

Если вы подвержены повышенному риску развития инфекции, лучше вообще отказаться от употребления сырых устриц. Если вы все же решили их съесть, важно выбирать их в проверенном месте. Устрицы должны откупорить при вас, изначально они должны выглядеть пухлыми и быть закрыты. Если устрицы уже открыты, не ешьте их.

Устрицы с лимоном на тарелке.
Фото Freepik

Вот несколько советов по выбору устриц:

  • Ищите пухлые устрицы в закрытой скорлупе.
  • Избегайте устриц с открытыми или треснувшими раковинами.
  • Покупайте устрицы у надежных поставщиков.
  • Спросите продавца, были ли устрицы проверены на наличие Vibrio vulnificus.
Креветки. Как выбрать вкусные и полезные морепродукты? Советы экспертов

Что делать, если стало плохо после устриц

Если после употребления сырых устриц у вас возникла инфекция, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Симптомы инфекции могут включать:

  • лихорадку;
  • озноб;
  • мышечные боли;
  • тошноту и рвоту;
  • диарею;
  • покраснение и отек в месте инфекции.

Если заметили у себя какие-то из этих симптомов, важно сразу же обратиться к врачу.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Польза и вред
1
0
Читайте также
ВС РФ на двух направлениях уничтожили более 50 единиц бронетехники ВСУ
Глава Крыма оценил ход спецоперации по защите Донбасса
WP сообщила об угрозе Саудовской Аравии США после слов Байдена о нефти
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

6 продуктов с самым долгим сроком годности