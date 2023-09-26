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Сегодня, 07:00

5 вкусных и полезных осенних супов

Лидия Квашнина
Нутрициолог
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Девушка ест суп-пюре
Фото Freepik
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Осенью, когда погода все чаще не радует, хочется съесть чего-нибудь горячего и поплотнее укутаться в плед. У многих это время годы ассоциируется с тыквой, в том числе тыквенным супом-пюре. Но есть и другие варианты. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной собрали пять рецептов, которые помогут разнообразить осенний рацион.

Суп-пюре из патиссонов с шампиньонами

Ингредиенты:

  • патиссоны — 500 г;
  • шампиньоны — 250 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль — 1 ч. л.;
  • кинза — 6 веточек;
  • перец — 1/4 ч. л.;
  • масло авокадо — 2 ст. л.;
  • бульон куриный — 300 мл.
  • зелень свежая (по желанию) — 5 г;
  • семена, орехи (по желанию) — 5 г;
  • сухарики (например, из гречневого хлеба) — по вкусу.
Суп-пюре из патиссонов с шампиньонами
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Лук, морковь, чеснок, патиссоны почистить, нарезать крупными кусками.
  2. Шампиньоны помыть, крупно нарезать.
  3. Мультиварку поставить на режим «жарка», налить в чашу масло авокадо.
  4. Обжарить лук, морковь, грибы 3-4 минуты, добавить шампиньоны и обжарить еще пять минут, положить чеснок.
  5. Добавить патиссоны, соль, перец, зелень.
  6. Налить бульон,закрыть крышку, поставить мультиварку на режим «суп» или «варка».
  7. Взбить содержимое чащи блендером до получения однородной консистенции.
  8. Подать суп-пюре с семенами или орехами, зеленью, сухариками.
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Суп с сердечками индейки

Ингредиенты:

  • сердечки индейки — 500 г;
  • бульон — 1 л;
  • оливковое масло для жарки — 1 ст. л.;
  • чечевица зеленая — 100 г;
  • сушеные грибы — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • ферментированная капуста — 200 г;
  • петрушка или любая зелень — по вкусу.
Суп с сердечками индейки
Фото Freepik/azerbaijan-stockers

Способ приготовления:

  1. Сердечки разрезать на четыре части, очистить от пленки и внутренностей, промыть.
  2. В кастрюлю с толстым дном налить оливковое масло для жарки, добавить сердечки, чечевицу, сушеные грибы, залить небольшим количеством бульона, поставить тушить на 30 минут на медленном огне
  3. На сковороде пассировать лук, морковь, переложить в кастрюлю, залить бульоном. Когда закипит положить ферментированную капусту, варить семь минут.
  4. Посолить, поперчить, посыпать сухой петрушкой, закрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
Суп очень вкусный и сытный, а ферментированная капуста поможет переварить такое «тяжелое» сочетание продуктов, как сердечки, грибы и чечевица.
Лидия Квашнина
Нутрициолог

Крем-суп из брокколи

Ингредиенты:

  • оливковое масло — 1ст. л.;
  • картофель — 1 шт.;
  • лук — 1/2 шт.;
  • куриный бульон — 6 стаканов;
  • брокколи — 500 г;
  • цветная капуста — 500 г;
  • соль — по вкусу.
Крем-суп из брокколи
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Картофель почистить и порезать кубиками, капусту разобрать на соцветия, лук мелко порубить.
  2. Лук обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла 7-8 минут.
  3. Бульон перелить в кастрюлю и довести до кипения.
  4. Добавить картофель, лук, брокколи и цветную капусту, посолить и убавить огонь. Варить около 30 минут.
  5. Снять с огня и дать немного остыть, после чего взбить блендером до однородной массы.

Суп из нута и тыквы

Ингредиенты:

  • нут — 100 г;
  • картофель — 4 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • тыква — 50 г;
  • соль, специи, зелень — по вкусу;
  • оливковое масло — 1 ч. л.
Крем-суп из нута и тыквы
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Предварительно замочить стакан нута.
  2. Промыть нут, варить до готовности около 1,5 часа.
  3. Нарезать кубиками тыкву, добавить к нуту.
  4. Добавить измельченные морковь, лук и картофель. Варить до готовности овощей.
  5. Пробить блендером, посолить, добавить оливковое масло.
  6. Варить еще 10 минут.
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Суп-пюре из цуккини с йогуртом

Ингредиенты:

  • цукини — 300 г;
  • йогурт греческий — 200 г;
  • чеснок — 1/2 шт.;
  • лимоны — 1/3 шт.;
  • сыр — 3 ст. л.;
  • соль, специи — по вкусу.
Суп-пюре из цукини с йогуртом
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney

Способ приготовления:

  1. Отварить цукини в подсоленной воде до готовности. Остудить.
  2. Добавить греческий йогурт, лимонный сок и чеснок. Пробить с помощью блендера до кремового состояния.
  3. Поперчить, посолить и накрыть пищевой пленкой, а затем поставить в холодильник на 20-30 минут.
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