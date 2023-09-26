5 вкусных и полезных осенних супов

Осенью, когда погода все чаще не радует, хочется съесть чего-нибудь горячего и поплотнее укутаться в плед. У многих это время годы ассоциируется с тыквой, в том числе тыквенным супом-пюре. Но есть и другие варианты. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной собрали пять рецептов, которые помогут разнообразить осенний рацион.
Суп-пюре из патиссонов с шампиньонами
Ингредиенты:
- патиссоны — 500 г;
- шампиньоны — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль — 1 ч. л.;
- кинза — 6 веточек;
- перец — 1/4 ч. л.;
- масло авокадо — 2 ст. л.;
- бульон куриный — 300 мл.
- зелень свежая (по желанию) — 5 г;
- семена, орехи (по желанию) — 5 г;
- сухарики (например, из гречневого хлеба) — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Лук, морковь, чеснок, патиссоны почистить, нарезать крупными кусками.
- Шампиньоны помыть, крупно нарезать.
- Мультиварку поставить на режим «жарка», налить в чашу масло авокадо.
- Обжарить лук, морковь, грибы 3-4 минуты, добавить шампиньоны и обжарить еще пять минут, положить чеснок.
- Добавить патиссоны, соль, перец, зелень.
- Налить бульон,закрыть крышку, поставить мультиварку на режим «суп» или «варка».
- Взбить содержимое чащи блендером до получения однородной консистенции.
- Подать суп-пюре с семенами или орехами, зеленью, сухариками.
Суп с сердечками индейки
Ингредиенты:
- сердечки индейки — 500 г;
- бульон — 1 л;
- оливковое масло для жарки — 1 ст. л.;
- чечевица зеленая — 100 г;
- сушеные грибы — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- ферментированная капуста — 200 г;
- петрушка или любая зелень — по вкусу.
Фото Freepik/azerbaijan-stockers
Способ приготовления:
- Сердечки разрезать на четыре части, очистить от пленки и внутренностей, промыть.
- В кастрюлю с толстым дном налить оливковое масло для жарки, добавить сердечки, чечевицу, сушеные грибы, залить небольшим количеством бульона, поставить тушить на 30 минут на медленном огне
- На сковороде пассировать лук, морковь, переложить в кастрюлю, залить бульоном. Когда закипит положить ферментированную капусту, варить семь минут.
- Посолить, поперчить, посыпать сухой петрушкой, закрыть крышкой и дать настояться 20 минут.
Крем-суп из брокколи
Ингредиенты:
- оливковое масло — 1ст. л.;
- картофель — 1 шт.;
- лук — 1/2 шт.;
- куриный бульон — 6 стаканов;
- брокколи — 500 г;
- цветная капуста — 500 г;
- соль — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Картофель почистить и порезать кубиками, капусту разобрать на соцветия, лук мелко порубить.
- Лук обжарить на сковороде с добавлением оливкового масла 7-8 минут.
- Бульон перелить в кастрюлю и довести до кипения.
- Добавить картофель, лук, брокколи и цветную капусту, посолить и убавить огонь. Варить около 30 минут.
- Снять с огня и дать немного остыть, после чего взбить блендером до однородной массы.
Суп из нута и тыквы
Ингредиенты:
- нут — 100 г;
- картофель — 4 шт.;
- морковь — 3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- тыква — 50 г;
- соль, специи, зелень — по вкусу;
- оливковое масло — 1 ч. л.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Предварительно замочить стакан нута.
- Промыть нут, варить до готовности около 1,5 часа.
- Нарезать кубиками тыкву, добавить к нуту.
- Добавить измельченные морковь, лук и картофель. Варить до готовности овощей.
- Пробить блендером, посолить, добавить оливковое масло.
- Варить еще 10 минут.
Суп-пюре из цуккини с йогуртом
Ингредиенты:
- цукини — 300 г;
- йогурт греческий — 200 г;
- чеснок — 1/2 шт.;
- лимоны — 1/3 шт.;
- сыр — 3 ст. л.;
- соль, специи — по вкусу.
Фото Сгенерировано нейросетью Midjourney
Способ приготовления:
- Отварить цукини в подсоленной воде до готовности. Остудить.
- Добавить греческий йогурт, лимонный сок и чеснок. Пробить с помощью блендера до кремового состояния.
- Поперчить, посолить и накрыть пищевой пленкой, а затем поставить в холодильник на 20-30 минут.
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