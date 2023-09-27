Банановая диета: меню и результаты

Банановая диета востребована среди женщин. Она помогает в короткий срок добиться видимых результатов. Длится такая диета от трех до семи дней. Расскажем подробнее о ее особенностях. Хотя эта причудливая диета может обладать некоторыми преимуществами, важно изучить все стороны вопроса, чтобы не «поскользнуться на банановой кожуре».

Польза банановой диеты

Неизвестно, кто именно стал автором банановой диеты. Одни считают, что ее придумал британский диетолог Джейн Гриффин. Другие отмечают, что создал ее японец Хитоси Ватанабе, который вместе с женой-фармацевтом тщательно изучал медицину. Ему на личном опыте удалось сбросить 17 килограммов, употребляя в основном одни бананы.

Главный плюс в том, что во время такой диеты не ощущается чувство голода. Помимо этого, она помогает вывести токсины из организма, нормализовать работу кишечника и улучшает состояние кожи. Банановую диету прописывают людям с ожирением, язвой, гипогликемией, гастритом, болезнями почек и печени, проблемами с кровообращением и заболеваниями желчевыводящих путей.

Особенно ценится банан за наличие большого количества калия, который помогает активно вывести жидкость из нашего организма, нормализовать давление, улучшает снабжение головного мозга кислородом и работу сердца. Помимо этого, бананы поддерживают секрецию в желудке и способствуют обновлению стенок эпителия.

Есть бананы полезно людям с проблемами ЖКТ и кишечника, а также склонным к отекам. Сырой банан можно есть даже пациентам с язвой желудка.

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Противопоказания к банановой диете

Сидеть на банановой диете запрещается диабетикам, потому что этот фрукт содержит большое количество сахарозы.

Не рекомендуется худеть таким образом людям после инсульта и инфаркта. Противопоказана диета и пациентам с варикозным расширением вен, вздутием живота, расстройством пищеварения и повышенным газообразованием.

Виды банановой диеты

Помните, что перед началом любой диеты важно сделать разгрузочный день без жирной, жареной и копченой пищи. Употребляйте больше воды. Таким образом вы поможете своему организму легче воспринять диету. Если вы готовы, вот несколько вариантов банановой диеты.

Щадящая банановая диета

Шесть раз в сутки следует употреблять по полкилограмма бананов, пить чай или воду. За три часа до сна старайтесь не есть. Длится такая диета от трех дней до недели. В день вы получите примерно 1300 калорий, что будет достаточно для организма. Если диета длится больше четырех дней, добавляйте в рацион вареные яйца, обезжиренный творог и сыр, чтобы восполнить дефицит белка.

Строгая банановая диета

В день разрешается употреблять не больше четырех бананов при обильном питье минеральной воды. Как правило, длится она не более трех дней, в течение которых можно скинуть от четырех до пяти килограммов.

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Молочно-банановая диета

Такая диета похожа на строгую банановую, где съедают четыре фрукта, но при этом допускается литр обезжиренного молока. Также его можно заменить питьевым йогуртом. На такой диете разрешается сидеть до десяти дней. Скинуть можно до четырех килограммов.

Если вам нужно прийти в форму максимально быстро, то в течение 3-5 дней стоит употреблять по три банана и выпивать по три стакана нежирного молока или йогурта.

Кефирно-банановая

Многие не пьют молоко, поэтому его можно заменить на кефир. В сутки употребляйте по три фрукта (лучше разделить на шесть порций) и по 250 мл однопроцентного кефира. Можно даже взбить банан и кефир, сделав смузи, или просто приготовить фруктовый салат. Пить нужно воду и зеленый чай. Такая диета поможет сбросить до пяти лишних килограммов.

Есть более щадящий вариант. В таком случае помимо бананов и кефира разрешается есть кашу, приготовленную на воде без сахара и масла, а также нежирное отварное мясо.

Выход из диеты

Не стоит резко начинать употреблять все подряд. Так вы быстро вернете ушедшие килограммы и нанесете стресс организму и желудку. Важно правильно выходить из диеты. Стоит начать питаться дробно.

Ешьте вареное, а не жареное. Добавьте в свой рацион злаковые, фрукты и овощи. Пейте больше жидкости. Старайтесь сразу же не накидываться на вредное: исключите фастфуд, сладости и мучное. Вводите в свой рацион тяжелые продукты постепенно и в небольшом количестве.

Проводите больше времени на свежем воздухе, гуляйте и двигайтесь. Диеты не так эффективны без физической активности. Важен также и полноценный сон. Таким образом вы останетесь в хорошей форме и не вернете потерянные килограммы.

Рецепты

Банановый смузи

Очистите один или два банана, нарежьте их небольшими кусочками и положите в блендер. Туда же влейте охлажденный низкокалорийный кефир. Взбейте все до однородного состояния. Можно для вкуса добавить мяту.

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Если вы сидите не на строгой диете, можно добавить немного меда.

Банановое мороженое

Вам понадобится два банана и 100 мл миндального или низкокалорийного молока. Очистите и нарежьте кружочками и заморозьте их ненадолго. После достаньте их из морозилки и отправьте в блендер. Туда же влейте молоко. Взбейте до однородного состояния. Можно добавить орехи. Разлейте по формам и отправьте в морозилку.

Банановое парфе

Для этого рецепта вам нужно взять два-три банана, творог (300 граммов), сметану (1/2 стакана) и корицу (1 чайная ложка). Очищенные бананы, творог и сметану взбейте блендером до однородной массы. Добавьте корицу, перемешайте и разлейте по формочкам. Затем заморозьте их.

Ласси с бананом

Прохладный и питательный напиток утолит голод и жажду. Для этого рецепта вам понадобится один банан, обезжиренный йогурт (200 граммов), вода (50 граммов), мускатный орех, мед (по желанию), лед. Измельчите банан в блендере, добавив туда йогурт, воду и щепотку мускатного ореха. Смесь разлить в стаканы и подавать со льдом.

Фото istockphoto.com

Вариант меню для банановой диеты на 3 дня

Хотя банановая диета может дать краткосрочный эффект, важно учитывать потенциальные недостатки, такие как: дефицит питательных веществ и несбалансированное питание. Как и в случае с любой диетой, всегда рекомендуется проконсультироваться с врачом или сертифицированным нутрициологом перед ее началом.

Важно отметить, что монодиета не оптимальна с точки зрения питания в долгосрочной перспективе. Вот возможное меню на три дня с преимущественным использованием бананов, но в более сбалансированном виде:

1-й день:

Завтрак: два банана среднего размера и стакан воды.

Обед: салат из салатных листьев, огурцов, помидоров черри и двух нарезанных бананов. Заправьте его заправкой из лимона и оливкового масла.

Перекус: один небольшой банан и горсть орехов.

Ужин: куриная грудка на гриле, тушеные овощи и банан среднего размера на десерт.

Перекус: один небольшой банан и чашка травяного чая.

2-й день:

Завтрак: коктейль из двух бананов, миндального молока и ложки меда.

Обед: салат из киноа с нарезанными кубиками бананами, помидорами черри, огурцами и лимонным винегретом.

Перекус: сэндвич с бананом и миндальным маслом на цельнозерновом хлебе.

Ужин: запеченный лосось, жареные овощи и небольшой банан на десерт.

Перекус: один небольшой банан и чашка ромашкового чая.

Фото Global Look Press

3-й день:

Завтрак: блины, приготовленные из бананового пюре, овсянки и яиц.

Обед: тофу на гриле с обжаренным шпинатом, подается с нарезанными бананами.

Перекус: парфе из банана и греческого йогурта с небольшим количеством меда и мюсли.

Ужин: жареные овощи с тофу и нарезанными бананами.

Перекус: один небольшой банан и чашка зеленого чая.

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