4 полезных рецепта авокадо-тостов от нутрициолога

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Авокадо знаменит своими полезными свойствами. В 1998 году он даже был признан самым питательным фруктом по версии Книги рекордов Гиннесса. А тосты с авокадо — не только идеальный вариант для быстрого завтрака, но еще и очень вкусное блюдо. Нутрициолог Надежда Бакуменко поделилась четырьмя простыми рецептами.
Авокадо богат витаминами и микроэлементами, которые улучшают иммунитет. Также этот плод содержит много калия и клетчатки, поэтому добавление авокадо в рацион помогает нормализовать вес и снизить уровень холестерина. О других полезных свойствах авокадо мы писали в подборке самых полезных фруктов.
В авокадо много пользы, но есть и противопоказания. Этот фрукт не стоит употреблять людям, страдающим кишечными расстройствами и заболеваниями нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Следует также учитывать вероятность индивидуальной непереносимости.
Еще одна суперспособность авокадо: он усиливает пользу других продуктов. Согласно исследованию, масло авокадо увеличивает усвоение полезных веществ в салате в два с половиной раза. Так что сочетать авокадо с овощами и другими ингредиентами — отличная идея.
Ингредиенты:
Приготовление:
Вареные яйца и авокадо размять вилкой, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу. Нарезать тонкими ломтиками огурец. На сухой сковороде подсушить хлеб до румяной корочки. Выложить на него смесь авокадо и яиц и ломтики огурца. Сверху присыпать семечками кунжута или любыми другими.
Ингредиенты:
Приготовление:
Подсушить хлеб на сухой сковороде до румяной корочки. Отдельно обжарить до румяности креветки в топленом масле и сушеном чесноке, посолить по вкусу.
Авокадо размять вилкой, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу.
Выложить на хлеб авокадо, а сверху — несколько креветок.
Ингредиенты:
Приготовление:
Томат положить в миску и залить кипятком, оставить на минуту, затем достать и очистить от шкурки. Нарезать мелкими кубиками, посолить по вкусу. Хлеб подсушить на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Авокадо размять, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу.
Выложить на тосты авокадо, затем — томат, ломтики рыбы и сверху присыпать кунжутом.
Ингредиенты:
Приготовление:
Спелый авокадо помять вилкой, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу. Редис порезать на тонкие слайсы. Намазать на хлеб пюре из авокадо, выложить дольки редиса и украсить микрозеленью.
Кстати, информация о том, чем полезна микрозелень и как ее вырастить, в этой статье.
Приятного аппетита!
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