4 полезных рецепта авокадо-тостов от нутрициолога

Такой завтрак точно не надоест.

Авокадо знаменит своими полезными свойствами. В 1998 году он даже был признан самым питательным фруктом по версии Книги рекордов Гиннесса. А тосты с авокадо — не только идеальный вариант для быстрого завтрака, но еще и очень вкусное блюдо. Нутрициолог Надежда Бакуменко поделилась четырьмя простыми рецептами.

Полезные свойства и противопоказания авокадо

Авокадо богат витаминами и микроэлементами, которые улучшают иммунитет. Также этот плод содержит много калия и клетчатки, поэтому добавление авокадо в рацион помогает нормализовать вес и снизить уровень холестерина. О других полезных свойствах авокадо мы писали в подборке самых полезных фруктов.

В авокадо много пользы, но есть и противопоказания. Этот фрукт не стоит употреблять людям, страдающим кишечными расстройствами и заболеваниями нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Следует также учитывать вероятность индивидуальной непереносимости.

4 рецепта вкусных тостов с авокадо

Еще одна суперспособность авокадо: он усиливает пользу других продуктов. Согласно исследованию, масло авокадо увеличивает усвоение полезных веществ в салате в два с половиной раза. Так что сочетать авокадо с овощами и другими ингредиентами — отличная идея.

Тосты с авокадо и яйцом

Ингредиенты:

вареные яйца — 2 шт.;

спелые авокадо — 2 шт. средних (или 1 большой);

цельнозерновой хлеб;

свежий огурец — 2 шт.;

семена кунжута или смесь семян;

лимон — 1 долька. Фото istockphoto.com

Приготовление:

Вареные яйца и авокадо размять вилкой, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу. Нарезать тонкими ломтиками огурец. На сухой сковороде подсушить хлеб до румяной корочки. Выложить на него смесь авокадо и яиц и ломтики огурца. Сверху присыпать семечками кунжута или любыми другими.

Тост с авокадо и креветками

Ингредиенты:

креветки очищенные — 200 г;

авокадо — 2 шт.;

цельнозерновой хлеб;

сушеный чеснок — щепотка;

масло гхи — 1 ч. ложка;

соль по вкусу;

сок лимона. Фото istockphoto.com

Приготовление:

Подсушить хлеб на сухой сковороде до румяной корочки. Отдельно обжарить до румяности креветки в топленом масле и сушеном чесноке, посолить по вкусу.

Авокадо размять вилкой, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу.

Выложить на хлеб авокадо, а сверху — несколько креветок.

Тосты с авокадо и лососем

Ингредиенты:

спелый томат — 1 шт.;

авокадо — 1 шт.;

ломтики слабосоленого лосося — 80-100 г;

кунжут — щепотка;

соль по вкусу;

сок лимона — 1 долька;

цельнозерновой хлеб. Фото istockphoto.com

Приготовление:

Томат положить в миску и залить кипятком, оставить на минуту, затем достать и очистить от шкурки. Нарезать мелкими кубиками, посолить по вкусу. Хлеб подсушить на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Авокадо размять, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу.

Выложить на тосты авокадо, затем — томат, ломтики рыбы и сверху присыпать кунжутом.

Тосты с авокадо и редисом

Ингредиенты:

цельнозерновой хлеб;

авокадо — 1 шт.;

редис — 4 шт.;

микрозелень, проростки или любая зелень. Фото istockphoto.com

Приготовление:

Спелый авокадо помять вилкой, сбрызнуть соком лимона, посолить по вкусу. Редис порезать на тонкие слайсы. Намазать на хлеб пюре из авокадо, выложить дольки редиса и украсить микрозеленью.

Кстати, информация о том, чем полезна микрозелень и как ее вырастить, в этой статье.

Приятного аппетита!

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