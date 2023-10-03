Яблочная диета для похудения: полезно ли это?

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На первый взгляд любая диета кажется заманчивым и легким способом для снижения веса. Яблочная диета очень привлекательна тем, что она вкусная и экономная. Однако любая монодиета, в том числе яблочная, может вызвать упадок сил и дефицит полезных микроэлементов.
Яблоки — отличный источник клетчатки и витамина С. О том, что будет, если есть яблоки каждый день, мы рассказали в этой статье. Сегодня поговорим о том, что такое яблочная диета, какие у нее плюсы и минусы.
Яблочная диета предполагает потребление большого количества яблок и ограничение других продуктов питания. Она считается эффективным способом снижения веса. Однако яблоки не содержат всех необходимых питательных веществ, поэтому при такой диете рекомендуется включать в рацион также другие продукты.
Яблоки содержат мало калорий, поэтому их можно употреблять в большом количестве без опасения набрать лишний вес.
Яблоки содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье и укреплять иммунную систему. Кроме этого, они богаты клетчаткой, которая способствует выведению жира из организма и дает ощущение сытости.
Яблочная диета также подходит людям, которые по этическим или физическим соображениям не употребляют мясо, так как в ней нет животных белков.
Яблочная диета может выглядеть привлекательной: вкусно, полезно, недорого. Но, как любая монодиета, влечет за собой дефицит полезных веществ, слабость, упадок сил.Ирина КозлачковаНутрициолог
Яблочная диета — это лишь временное снижение веса. Из-за жестких ограничений можно достаточно быстро скинуть несколько килограммов. Однако очень часто монодиеты приводят к срывам, во время которых люди объедаются калорийными продуктами.
Яблочная диета совсем не подходит людям, ведущим активный образ жизни, или тем, у кого работа связана с физической нагрузкой. Она может привести к срывам, перееданию.Ирина КозлачковаНутрициолог
Такая диета противопоказана беременным и кормящим, людям с болезнями ЖКТ. В последнем случае она может привести к гастриту, метеоризму, язвам, болям в животе.
Обычно при яблочной диете употребляют только яблоки и воду. Однако это крайне вредно для организма, поэтому рассмотрим более мягкий вариант.
Завтрак: стакан кефира, яблочное пюре.
Обед: куриная грудка отварная, свежее яблоко.
Полдник: 1/2 яблока, 100 г йогурта (обезжиренного).
Ужин: два печеных яблока.
Завтрак: стакан кефира, яблочное пюре.
Обед: куриная грудка отварная, свежее яблоко.
Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.
Ужин: два свежих яблока.
Завтрак: салат из тертых яблок и корицы.
Обед: два яблока, несколько ржаных сухариков без добавок.
Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.
Ужин: стакан кефира, яблочное пюре.
Завтрак: два яблока, несколько ржаных сухариков без добавок.
Обед: стакан кефира, яблочное пюре.
Полдник: 1/2 яблока, 100 г йогурта (обезжиренного).
Ужин: два печеных яблока.
Завтрак: два печеных яблока, стакан кефира.
Обед: два печеных яблока с ложкой меда.
Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.
Ужин: салат из тертых яблок и корицы.
Завтрак: свежее яблоко, зеленый чай.
Обед: куриная грудка отварная, свежее яблоко.
Полдник: 1/2 яблока, 100 г йогурта (обезжиренного).
Ужин: два печеных яблока.
Завтрак: салат из тертых яблок и корицы.
Обед: два яблока, несколько ржаных сухариков без добавок.
Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.
Ужин: стакан кефира, яблочное пюре.
Ингредиенты:
яблоко — 1 шт.;
корица — 1 палочка.
Способ приготовления:
Тонко нарежьте яблоко (лучше брать ароматные сорта).
Палочку корицы и ломтики яблок поместите в кувшин и залейте водой.
Поместите в холодильник на 1-2 часа.
Ингредиенты:
морковь — 250 г;
яблоки — 120 г;
мед — 6 г (1 кофейная ложка);
вода — 40 г.
Способ приготовления:
Натрите морковь и яблоко.
Растворите мед в воде комнатной температуры, интенсивно перемешивая.
Смешайте натертые морковь и яблоко и залейте медовой водой.
Возвращаться к обычному рациону питания после окончания яблочной диеты рекомендуется постепенно. Важно медленно добавлять другие продукты, чтобы организм мог приспособиться. В диетическое меню включается по 1-2 новых ингредиента в день. Сладости, полуфабрикаты, консервы и алкоголь стоит исключить как минимум на 1-2 месяца, чтобы организм не начал снова накапливать жиры.
Общая продолжительность выхода из диеты должна быть максимально приближена по времени к периоду похудения или даже превышать его по длительности.
Яблочная диета не является долгосрочным решением проблемы снижения веса и поддержания здорового образа жизни. Она может быть эффективной на короткий период времени. За неделю яблочной диеты можно потерять до 5 кг лишнего веса. При этом есть вероятность потери мышечной массы, поскольку мышцы не получали протеинов.
Яблоки с утра принесут пользу при запоре и помогут организму настроиться на работу. Однако употребление этих плодов натощак недопустимо при гастритах с повышенной кислотностью, язвенных болезнях, желчекаменной болезни.
Ежедневное употребление яблок может помочь вам похудеть, так как они содержат мало калорий и богаты пищевыми волокнами, которые помогают контролировать аппетит и снижать потребление других калорийных продуктов. Однако, чтобы достичь значительного снижения веса, необходимо учитывать и другие аспекты питания, такие как общая калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.
Занятия спортом при яблочной диете не рекомендованы. Из-за низкой калорийности на них не будет хватать сил.
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