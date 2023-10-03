Яблочная диета для похудения: полезно ли это?

На первый взгляд любая диета кажется заманчивым и легким способом для снижения веса. Яблочная диета очень привлекательна тем, что она вкусная и экономная. Однако любая монодиета, в том числе яблочная, может вызвать упадок сил и дефицит полезных микроэлементов.

Яблоки — отличный источник клетчатки и витамина С. О том, что будет, если есть яблоки каждый день, мы рассказали в этой статье. Сегодня поговорим о том, что такое яблочная диета, какие у нее плюсы и минусы.

Суть яблочной диеты

Яблочная диета предполагает потребление большого количества яблок и ограничение других продуктов питания. Она считается эффективным способом снижения веса. Однако яблоки не содержат всех необходимых питательных веществ, поэтому при такой диете рекомендуется включать в рацион также другие продукты.

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Плюсы яблочной диеты

Яблоки содержат мало калорий, поэтому их можно употреблять в большом количестве без опасения набрать лишний вес.

Яблоки содержат витамины, минералы и антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье и укреплять иммунную систему. Кроме этого, они богаты клетчаткой, которая способствует выведению жира из организма и дает ощущение сытости.

Яблочная диета также подходит людям, которые по этическим или физическим соображениям не употребляют мясо, так как в ней нет животных белков.

Противопоказания и минусы яблочной диеты

Яблочная диета — это лишь временное снижение веса. Из-за жестких ограничений можно достаточно быстро скинуть несколько килограммов. Однако очень часто монодиеты приводят к срывам, во время которых люди объедаются калорийными продуктами.

Такая диета противопоказана беременным и кормящим, людям с болезнями ЖКТ. В последнем случае она может привести к гастриту, метеоризму, язвам, болям в животе.

Меню на неделю для яблочной диеты

Обычно при яблочной диете употребляют только яблоки и воду. Однако это крайне вредно для организма, поэтому рассмотрим более мягкий вариант.

Понедельник

Завтрак: стакан кефира, яблочное пюре.

Обед: куриная грудка отварная, свежее яблоко.

Полдник: 1/2 яблока, 100 г йогурта (обезжиренного).

Ужин: два печеных яблока.

Вторник

Завтрак: стакан кефира, яблочное пюре.

Обед: куриная грудка отварная, свежее яблоко.

Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.

Ужин: два свежих яблока.

Среда

Завтрак: салат из тертых яблок и корицы.

Обед: два яблока, несколько ржаных сухариков без добавок.

Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.

Ужин: стакан кефира, яблочное пюре.

Фото istockphoto.com

Четверг

Завтрак: два яблока, несколько ржаных сухариков без добавок.

Обед: стакан кефира, яблочное пюре.

Полдник: 1/2 яблока, 100 г йогурта (обезжиренного).

Ужин: два печеных яблока.

Пятница

Завтрак: два печеных яблока, стакан кефира.

Обед: два печеных яблока с ложкой меда.

Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.

Ужин: салат из тертых яблок и корицы.

Суббота

Завтрак: свежее яблоко, зеленый чай.

Обед: куриная грудка отварная, свежее яблоко.

Полдник: 1/2 яблока, 100 г йогурта (обезжиренного).

Ужин: два печеных яблока.

Воскресенье

Завтрак: салат из тертых яблок и корицы.

Обед: два яблока, несколько ржаных сухариков без добавок.

Полдник: яблоко, 100 г обезжиренного творога.

Ужин: стакан кефира, яблочное пюре.

Рецепты блюд

Яблочная вода с корицей

Ингредиенты:

яблоко — 1 шт.;

корица — 1 палочка.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Тонко нарежьте яблоко (лучше брать ароматные сорта). Палочку корицы и ломтики яблок поместите в кувшин и залейте водой. Поместите в холодильник на 1-2 часа.

Салат из моркови и яблока

Ингредиенты:

морковь — 250 г;

яблоки — 120 г;

мед — 6 г (1 кофейная ложка);

вода — 40 г.

Фото istockphoto.com

Способ приготовления:

Натрите морковь и яблоко. Растворите мед в воде комнатной температуры, интенсивно перемешивая. Смешайте натертые морковь и яблоко и залейте медовой водой.

Выход из диеты

Возвращаться к обычному рациону питания после окончания яблочной диеты рекомендуется постепенно. Важно медленно добавлять другие продукты, чтобы организм мог приспособиться. В диетическое меню включается по 1-2 новых ингредиента в день. Сладости, полуфабрикаты, консервы и алкоголь стоит исключить как минимум на 1-2 месяца, чтобы организм не начал снова накапливать жиры.

Общая продолжительность выхода из диеты должна быть максимально приближена по времени к периоду похудения или даже превышать его по длительности.

Фото istockphoto.com

Результат

Яблочная диета не является долгосрочным решением проблемы снижения веса и поддержания здорового образа жизни. Она может быть эффективной на короткий период времени. За неделю яблочной диеты можно потерять до 5 кг лишнего веса. При этом есть вероятность потери мышечной массы, поскольку мышцы не получали протеинов.

Популярные вопросы

Можно ли есть яблоки с утра на голодный желудок?

Яблоки с утра принесут пользу при запоре и помогут организму настроиться на работу. Однако употребление этих плодов натощак недопустимо при гастритах с повышенной кислотностью, язвенных болезнях, желчекаменной болезни.

Можно ли похудеть, если каждый день есть яблоко?

Ежедневное употребление яблок может помочь вам похудеть, так как они содержат мало калорий и богаты пищевыми волокнами, которые помогают контролировать аппетит и снижать потребление других калорийных продуктов. Однако, чтобы достичь значительного снижения веса, необходимо учитывать и другие аспекты питания, такие как общая калорийность рациона и соотношение белков, жиров и углеводов.

Можно ли заниматься спортом, находясь на яблочной диете?

Занятия спортом при яблочной диете не рекомендованы. Из-за низкой калорийности на них не будет хватать сил.

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