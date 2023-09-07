Чем могут быть опасны яйца пашот? Объясняет врач-эндокринолог

Яйца пашот, пожалуй, одно из самых популярных и вкусных блюд, которое часто включается в меню ресторанов и даже домашней кухни. Они представляют собой яйца, которые варятся без скорлупы до такой степени, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.

Казалось бы, что может быть опасного в таком простом и полезном продукте, как яйца? Однако как врач я хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты, которые могут сделать яйца пашот опасными для здоровья, особенно если их неправильно приготовить или хранить. Рассказываем, чем могут быть опасны не полностью приготовленные яйца, в том числе пашот.

Опасные бактерии

Сырое или недоваренное яйцо может быть источником пищевых отравлений. Заражение яиц может произойти из-за неправильных условий содержания кур. Те, которых содержат на батарейных фермах или в загрязненных условиях, могут быть инфицированы различными вирусами и бактериями, например такими, как сальмонелла.

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Если яйцо пашот приготовлено из зараженного яйца, существует риск пищевого отравления, которое может проявляться в виде сильных желудочно-кишечных симптомов, таких как рвота, диарея и боли в животе.

Аллергия

Кроме того, яйца пашот могут быть опасными для некоторых групп людей с повышенной чувствительностью к сырым или недоваренным продуктам. У некоторых сырые яйца вызывают аллергическую реакцию.

Люди с ослабленной иммунной системой и беременные женщины также должны быть особенно осторожными при употреблении яиц пашот, так как они более подвержены инфекционным заболеваниям.

Потеря питательных веществ

Очень важен факт самого процесса приготовления. Когда яйца варят в скорлупе, витамины и минералы остаются внутри яйца, так как скорлупа является защитным барьером. Однако при варке без скорлупы некоторые из этих питательных веществ могут быть потеряны. Например, витамин В12, который необходим для образования красных кровяных клеток и нервной системы, разрушается при высоких температурах во время варки без скорлупы. То же самое может произойти и с некоторыми другими витаминами, такими как витамин А и витамин Д.

Минералы также могут быть утеряны при варке без скорлупы. Фосфор, кальций и цинк — это важные элементы, которые содержатся в яйцах, но они не выдерживают воздействия высоких температур.

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