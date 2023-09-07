Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Рецепты
Польза и вред
Диеты
Что будет, если...
Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 19:00

Чем могут быть опасны яйца пашот? Объясняет врач-эндокринолог

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Сэндвич с яйцом пашот
Фото istockphoto.com/iko636
Telegram Дзен

Яйца пашот, пожалуй, одно из самых популярных и вкусных блюд, которое часто включается в меню ресторанов и даже домашней кухни. Они представляют собой яйца, которые варятся без скорлупы до такой степени, чтобы белок схватился, а желток остался жидким.

Казалось бы, что может быть опасного в таком простом и полезном продукте, как яйца? Однако как врач я хотел бы обратить внимание на некоторые аспекты, которые могут сделать яйца пашот опасными для здоровья, особенно если их неправильно приготовить или хранить. Рассказываем, чем могут быть опасны не полностью приготовленные яйца, в том числе пашот.

Опасные бактерии

Сырое или недоваренное яйцо может быть источником пищевых отравлений. Заражение яиц может произойти из-за неправильных условий содержания кур. Те, которых содержат на батарейных фермах или в загрязненных условиях, могут быть инфицированы различными вирусами и бактериями, например такими, как сальмонелла.

Завтрак с яйцом пашот
Фото unsplash.com/@f_en_h

Если яйцо пашот приготовлено из зараженного яйца, существует риск пищевого отравления, которое может проявляться в виде сильных желудочно-кишечных симптомов, таких как рвота, диарея и боли в животе.

Аллергия

Кроме того, яйца пашот могут быть опасными для некоторых групп людей с повышенной чувствительностью к сырым или недоваренным продуктам. У некоторых сырые яйца вызывают аллергическую реакцию.

Люди с ослабленной иммунной системой и беременные женщины также должны быть особенно осторожными при употреблении яиц пашот, так как они более подвержены инфекционным заболеваниям.

Яйца пашот. 3 лайфхака, которые помогут приготовить идеальные яйца пашот

Потеря питательных веществ

Очень важен факт самого процесса приготовления. Когда яйца варят в скорлупе, витамины и минералы остаются внутри яйца, так как скорлупа является защитным барьером. Однако при варке без скорлупы некоторые из этих питательных веществ могут быть потеряны. Например, витамин В12, который необходим для образования красных кровяных клеток и нервной системы, разрушается при высоких температурах во время варки без скорлупы. То же самое может произойти и с некоторыми другими витаминами, такими как витамин А и витамин Д.

В&nbsp;каком виде лучше всего есть яйца? Какие яйца самые полезные? Отвечает врач

Минералы также могут быть утеряны при варке без скорлупы. Фосфор, кальций и цинк — это важные элементы, которые содержатся в яйцах, но они не выдерживают воздействия высоких температур.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Польза и вред
3
0
Читайте также
Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Семилетняя девочка после купания в Сочи впала в кому и умерла
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Как правильно есть личи