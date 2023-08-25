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Сегодня, 18:00

Как правильно заморозить овощи на зиму? Советы диетолога

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант
Проверка фактов
Проверка фактов

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Замороженные овощи в зип-пакетах на светлом фоне
Фото Freepik
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Чтобы есть овощи не только в ограниченное время после сбора урожая, можно воспользоваться заморозкой. Это отличный способ сохранить форму и текстуру овощей, но главное — их питательную ценность: витамины, минералы, клетчатку. Подробнее об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Можно ли замораживать овощи

Замораживать овощи можно. Это один из лучших способов сохранить их на длительное время, например на зиму. Плюс заморозки в том, что вы можете вырастить овощи сами или приобрести их у добросовестного продавца и быть уверенными в качестве исходного продукта. В магазине замороженные овощи обычно продаются в закрытых, герметичных пакетах, узнать их качество до покупки невозможно (хотя встречаются варианты и на россыпь).

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Замороженные овощи вы можете извлечь из морозильной камеры в любое удобное время и использовать по назначению — они полностью готовы к приготовлению. Такие овощи отлично подойдут для гарнира, супа или закуски.

Растительная пища — важнейший элемент правильного питания. Овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Это особенно важно для нормального функционирования желудочно-кишечной системы.

Зачастую у нас формируется перекос в сторону животных, мясных и молочных продуктов. Без сомнения, мясные и молочные продукты важны и их нужно иметь в рационе, но не должно быть перебора насыщенных жиров. Это чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и ожирением.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Сохраняется ли польза овощей при заморозке

Сохранить 100% полезных веществ в овощах невозможно даже при заморозке. Многое зависит от конкретного вида овощей и продолжительности хранения. Но в среднем это примерно 50%, то есть ровно половина. Чем тверже и плотнее овощи, тем больше питательных веществ они сохранят.

Самое важное — сохраняется клетчатка, необходимая для пищеварения и здоровья кишечника.

Овощи, без сомнения, одни из основных элементов растительной диеты. Их ежедневное употребление — залог здоровья, долголетия и хорошего настроения. Конечно, зимой цены на овощи повышаются, но есть возможность сделать заготовки самостоятельно или купить замороженные овощи по доступной цене. Это брокколи, цветная капуста, различные смеси, состоящие из кукурузы, перца, томатов, кабачка, баклажанов и т. д. Овощи из супермаркета подверглись шоковой, то есть очень быстрой, заморозке, благодаря чему сохранили максимум витаминов и микроэлементов. Я рекомендую приобретать именно такие овощи и овощные смеси.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Как правильно замораживать овощи дома

Для заморозки стоит выбирать целые неповрежденные овощи, не переспелые, но достаточно вызревшие. На них не должно быть темных пятен или гнили.

Перед заморозкой обязательно нужно тщательно помыть все овощи (можно со специальным средством). Затем просушить бумажными полотенцами и удалить лишние части.

Девушка чистит болгарский перец перед заморозкой
Фото Freepik/katemangostar

Овощи можно замораживать как целыми, так и в нарезанном виде. Но гораздо удобнее второй вариант — можно сразу разморозить продукт и начать готовить. К тому же нарезанных овощей в морозилке поместится больше, чем целых.

Нарезанные и целые овощи можно сложить в специальные пластиковые контейнеры, подходящие для заморозки. Или расфасовать по пакетам и герметично закрыть, если есть зипер, или просто завязать.

Температура в морозильной камере должна составлять -18°C.

В домашних условиях можно заморозить: морковь, свеклу, зеленую фасоль, баклажаны, сладкий перец, кабачки, зеленый горошек. Нельзя замораживать сочные овощи: огурцы, редьку, репу, редис. Томаты можно замораживать только в виде пасты. Заготавливать лучше нарезанные или натертые овощи, чтобы потом добавлять в блюда, прежде всего в супы.
Алексей Кабанов
Диетолог-консультант

Сколько можно хранить замороженные овощи

Овощи в заморозке не стоит хранить дольше года. Они могут иметь разный срок годности, но в среднем это 6-12 месяцев.

Повторно замораживать овощи нельзя. В большинстве случаев они потеряют свой вид, текстуру и вкус, не говоря уже о пользе.

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