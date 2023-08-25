Как правильно заморозить овощи на зиму? Советы диетолога

Чтобы есть овощи не только в ограниченное время после сбора урожая, можно воспользоваться заморозкой. Это отличный способ сохранить форму и текстуру овощей, но главное — их питательную ценность: витамины, минералы, клетчатку. Подробнее об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Можно ли замораживать овощи

Замораживать овощи можно. Это один из лучших способов сохранить их на длительное время, например на зиму. Плюс заморозки в том, что вы можете вырастить овощи сами или приобрести их у добросовестного продавца и быть уверенными в качестве исходного продукта. В магазине замороженные овощи обычно продаются в закрытых, герметичных пакетах, узнать их качество до покупки невозможно (хотя встречаются варианты и на россыпь).

Замороженные овощи вы можете извлечь из морозильной камеры в любое удобное время и использовать по назначению — они полностью готовы к приготовлению. Такие овощи отлично подойдут для гарнира, супа или закуски.

Сохраняется ли польза овощей при заморозке

Сохранить 100% полезных веществ в овощах невозможно даже при заморозке. Многое зависит от конкретного вида овощей и продолжительности хранения. Но в среднем это примерно 50%, то есть ровно половина. Чем тверже и плотнее овощи, тем больше питательных веществ они сохранят.

Самое важное — сохраняется клетчатка, необходимая для пищеварения и здоровья кишечника.

Как правильно замораживать овощи дома

Для заморозки стоит выбирать целые неповрежденные овощи, не переспелые, но достаточно вызревшие. На них не должно быть темных пятен или гнили.

Перед заморозкой обязательно нужно тщательно помыть все овощи (можно со специальным средством). Затем просушить бумажными полотенцами и удалить лишние части.

Фото Freepik/katemangostar

Овощи можно замораживать как целыми, так и в нарезанном виде. Но гораздо удобнее второй вариант — можно сразу разморозить продукт и начать готовить. К тому же нарезанных овощей в морозилке поместится больше, чем целых.

Нарезанные и целые овощи можно сложить в специальные пластиковые контейнеры, подходящие для заморозки. Или расфасовать по пакетам и герметично закрыть, если есть зипер, или просто завязать.

Температура в морозильной камере должна составлять -18°C.

Сколько можно хранить замороженные овощи

Овощи в заморозке не стоит хранить дольше года. Они могут иметь разный срок годности, но в среднем это 6-12 месяцев.

Повторно замораживать овощи нельзя. В большинстве случаев они потеряют свой вид, текстуру и вкус, не говоря уже о пользе.

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