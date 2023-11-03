Зеленый лук: польза и вред для здоровья

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Лук известен человеку около 4000 лет. Первыми его попробовали жители горных районов Афганистана, Ирана и Туркменистана. Ели его и в Древнем Египте: остались записи, что лук-репку и лук-порей давали рабам, строившим пирамиду Хеопса.
Само русское название «лук» возникло из-за сходства изогнутого ростка с оружием. В России выведено множество сортов этого растения: Арзамасский, Ростовский, Бессоновский, Стригуновский, Белозерский и так далее. Зеленый лук ценится не меньше, чем репчатый: ради этих побегов выращиваются лук-батун и лук-слизун, у которых нет настоящей луковицы.
В 100 г зеленого лука содержится всего 19 ккал. Но и большой питательности в нем нет.
В 100 г:
белков — 1,3 г ;
жиров — 0 г;
углеводов — 4,6 г.
В зеленом луке содержится хром, который влияет на углеводный и жировой обмен, участвует в реакции клеток на инсулин и активирует ферменты.
Хром особенно важен для людей с высоким уровнем физических нагрузок, т.к. для них возрастает значение углеводов и жиров для получения энергии.Алена ДенисоваНутрициолог
Кроме того, в зеленом луке содержится клетчатка, необходимая для качественной работы пищеварительного тракта. Также она дает ощущение сытости.
Русская поговорка «лук от семи недуг» возникла не на пустом месте. Это растение издавна использовалось не только как пища, но и как лекарственное средство. Зеленый лук менее эффективен при простуде, чем репчатый. Но и в нем содержатся флавонолы — растительные соединения, которые входят в семейство флавоноидов и содержатся во многих ярких фруктах и овощах.
Флавонолы обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.Алена ДенисоваНутрициолог
Кверцетин, наиболее изученный из всех биофлавоноидов, содержится в луке в больших количествах. Это вещество обладает антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.
В луке содержатся полифенолы — соединения, которые полезны для сердечно-сосудистой системы, мозга и глаз.
А клетчатка в составе зеленого лука помогает нормализовать уровень плохого холестерина, что тоже положительно сказывается на здоровье сосудов.
В зеленом луке есть витамин C, польза которого не вызывает сомнений.
Витамин С принимает участие в окислительно-восстановительных реакциях, влияет на всасывание железа, необходим для синтеза некоторых гормонов и белков.Алена ДенисоваНутрициолог
Зеленый лук — продукт со специфическим вкусом. Людям, имеющим заболевания органов пищеварения, особенно желудка, есть его нужно с осторожностью, чтобы не спровоцировать обострение.
Вкус зеленого лука проявляется в грудном молоке. Кормящим женщинам нежелательно есть этот продукт, чтобы не спровоцировать отказ ребенка от молока.
На зеленый лук, особенно на сырой, изредка может проявляться реакция в виде сыпи и покраснений. По этой причине детям до трех лет есть зеленый лук нежелательно.
Известно, что еще корабельный врач из экипажа Кука использовал побеги лука, чтобы избежать цинги. В наши дни профилактика дефицита витаминов не менее важна, особенно зимой.
Одной порции лука в день будет достаточно, чтобы насытить организм витамином С. И такое количество не окажет сильного влияния на дыхание.Алена ДенисоваНутрициолог
Разжевывание перьев зеленого лука показано при стоматитах и других инфекциях полости рта. При этом использовать способ можно только при отсутствии противопоказаний.
Зеленый лук принято добавлять в окрошку и овощные салаты, а также в пирожки.
Ингредиенты:
зеленый лук — 4-5 стеблей;
салат айсберг — 2-3 листа;
редис — 2-3 шт.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
Промыть и обсушить лук, листья салата и редис.
Порвать руками листья салата.
Лук мелко порезать.
Редис порезать тонкими кружками.
Соединить зелень в салатнике, перемешать.
Полить растительным маслом, при необходимости посолить, еще раз перемешать.
Ингредиенты:
зеленый лук — 4-5 стеблей;
петрушка — 2-3 ветки;
укроп — 2-3 ветки;
чеснок — 1 зубчик;
сметана или йогурт — 2 ст. л.;
лимон — по вкусу.
Способ приготовления:
Зелень промыть и обсушить.
Мелко нарезать лук, укроп и петрушку.
Измельчить чеснок.
Смешать чеснок с зеленью.
Добавить сметану, немного сока лимона и перемешать до состояния однородности.
Использовать как заправку для салатов, подавать к мясным блюдам и гарнирам.
Хороший зеленый лук должен быть ярким по цвету и упругим на ощупь. Следует избегать желтых, блеклых и вялых стеблей.
Если лук продается не в виде перьев, а вместе с луковицей, ее тоже нужно осмотреть.
Белая луковица не должна быть мягкой и тем более склизкой.Алена ДенисоваНутрициолог
Для длительного хранения лук можно поместить в морозильник. Нужно промыть растение, просушить, мелко нарезать и убрать в герметичный пакет.
В остальных случаях достаточно просто убрать лук в холодильник, при этом предварительно мыть его не нужно. Зеленый лук, купленный вместе с луковицей, лучше не обрезать.
Хранить зеленый лук рекомендуется в полиэтиленовом пакете в отведенном ящике для овощей. Использовать его лучше в течение недели с покупки.Алена ДенисоваНутрициолог
Если нет аллергии и других противопоказаний, зеленый лук можно есть каждый день. Но желательно не употреблять его слишком много, может возникнуть аллергия или обострение заболеваний ЖКТ.
Все части лука (даже шелуха) имеют полезные свойства. Поэтому при выборе между зеленым и репчатым луком нужно ориентироваться на вкусовые предпочтения и на цели употребления.
Лучше сочетать все эти виды в рационе. Так вы получите больше пользы от каждого из них.Алена ДенисоваНутрициолог
Зеленый лук сочетается с мясом, разными видами овощей, брынзой, кисломолочной продукцией, вареными и жареными яйцами, а также с некоторыми видами круп.
Зеленый лук можно добавлять в холодные и горячие супы, тушеные и запеченные мясные и овощные блюда, яичницу и омлет, в начинки для выпечки и заготовки.Алена ДенисоваНутрициолог