Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 18:00

Большие губы уже не в моде? Отвечает пластический хирург

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Илья Алмазов
Кандидат медицинских наук, пластический хирург, нейрохирург
Губы девушки.
Фото Freepik/master1305
Telegram Дзен

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», насколько актуален тренд на большие губы.

«Увеличение губ филлерами пережило несколько трендов. В самом начале все стремились сделать. чем больше, тем лучше. В настоящее время главное требование уже не объем, а именно форма, так называемое 3D-моделирование губ. Например, акцент на зону «купидонового лука» или край красной каймы губ», — пояснил специалист.

По словам Ильи Алмазова, сейчас преобладает тренд на увеличение губ до средних объемов, то есть максимально натурально с акцентом на природные черты. «Обладательницами идеальных губ я бы назвал Хлою Грейс Морец, Беллу Хадид, Анжелину Джоли, Алсу, Екатерину Гусеву, Мерьем Узерли, Анну Снаткину, Эмили Блант, Наталью Рудову», — резюмировал пластический хирург.

Ранее мы рассказывали, как увеличение губ может повлиять на внешность.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Советы и рекомендации
3
Обсудить
Читайте также
ВСУ понесли большие потери в живой силе и технике в боях под Марьинкой
Группировку ВСУ на запорожском направлении оценили в 100 тыс. боевиков
Акулья напасть: почему в Египте повторяются атаки хищников на туристов
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Иван Федотов — старший матрос
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Что теперь будет с Ничушкиным?
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Косметолог рассказала о недорогом средстве, которое защитит от старения