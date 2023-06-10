Большие губы уже не в моде? Отвечает пластический хирург

Кандидат медицинских наук, пластический хирург Илья Алмазов рассказал «СЭ», насколько актуален тренд на большие губы.

«Увеличение губ филлерами пережило несколько трендов. В самом начале все стремились сделать. чем больше, тем лучше. В настоящее время главное требование уже не объем, а именно форма, так называемое 3D-моделирование губ. Например, акцент на зону «купидонового лука» или край красной каймы губ», — пояснил специалист.

По словам Ильи Алмазова, сейчас преобладает тренд на увеличение губ до средних объемов, то есть максимально натурально с акцентом на природные черты. «Обладательницами идеальных губ я бы назвал Хлою Грейс Морец, Беллу Хадид, Анжелину Джоли, Алсу, Екатерину Гусеву, Мерьем Узерли, Анну Снаткину, Эмили Блант, Наталью Рудову», — резюмировал пластический хирург.

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