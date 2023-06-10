Дерматолог назвала признаки кожи, которые сигнализируют о диабете

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Дерматолог Александра Филева в беседе с порталом «Доктор Питер» рассказала, что из-за избытка глюкозы и накопления промежуточных продуктов метаболизма кожа меняется.
«Из-за гипергликемии страдают практически все органы и системы, особенно глаза, почки, нервы, сердце и кровеносные сосуды. В свою очередь поражение периферических нервов и сосудов часто приводит к развитию диабетической стопы: кожа на ногах становится слишком сухой и тонкой, легко травмируется, на ней образуются язвы, абсцессы», — предупредила специалист.
Как отметила Александра Филева, при сахарном диабете кожа обезвоживается, становится очень сухой, начинает шелушиться, возможен зуд, образуются эрозии и трещины. Также повышается риск кожных инфекций.
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