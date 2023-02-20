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Сегодня, 08:15

Диетолог объяснила, можно ли тренироваться при диабете

Ольга Стрельникова
Фото Freepik
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Диетолог, нутрициолог Наталья Тарасевич специально для «СЭ» рассказала, что при диабете физическая активность обязательна, особенно аэробные тренировки. Это поможет восстановить чувствительность рецепторов мышечной и жировой тканей к инсулину. «Как только включились рецепторы, начинается похудение», — пояснила специалист.

По словам Натальи Тарасевич, в качестве тренировок при диабете подойдут такие виды активности, как быстрая ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде или велотренажере. «Главное — не начинать сразу с высоких нагрузок, а входить в режим постепенно», — подчеркнула диетолог.

Каким должен быть рацион при диабете, чтобы способствовать нормализации веса и хорошему самочувствию, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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