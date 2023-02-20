Врач рассказал, как обеспечить коже интенсивное увлажнение

Кандидат медицинских наук, постоянный эксперт «СЭ» Рустем Садыков рассказал, что один из секретов красоты кожи — интенсивное увлажнение и защита. В пример специалист привел Рианну, известную не только своими хитами, но и собственным брендом косметики.

Ключевой процедурой в уходе за кожей певица считает именно увлажнение. С этой целью она применяет гибрид тоника и сыворотки, так называемую «жирную воду» — средство осветляет и тонизирует кожу, уменьшает видимость пор. Также Рианна использует крем с SPF-30. Прежде, чем нанести средство на лицо, она тщательно растирает его в ладонях, чтобы лучше впиталось. «Увлажнение кожи, как и защита от ультрафиолета, — главные принципы сохранения ее здоровья», — подтвердил Рустем Садыков. Увлажняющие средства нужно подбирать индивидуально у косметолога или дерматолога. Защита же от ультрафиолета, особенно в летнее время, по словам врача, должна быть максимальной. Важно не забыть потом ее тщательно смыть, чтобы не закупоривать поры.

Какие детокс-маски для лица делает Рианна, чем хорош ее особый крем для тела со взбитым маслом, и почему в рационе певицы много белка, читайте в полной версии материала в «СЭ».