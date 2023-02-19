Диетолог Соломатина объяснила, что произойдет, если съесть плесень

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина эксклюзивно для «СЭ» рассказала, что употребление плесени неестественно и может вызвать определенные токсические реакции. «Микроорганизмы, которые попадают в наш организм, частично нейтрализуются желудочным соком в желудке, потом в печени и почках. Но многое зависит от того, какая плесень попалась, ее количество и исходное состояние здоровья самого человека», — пояснила специалист.

Самая опасная — черная плесень. Она чаще попадается на стенах помещений. «Раньше такая плесень попадала в зерно, вызывая у людей тяжелые последствия, вплоть до психических заболеваний. Сейчас зерно обрабатывают и хранят иначе», — рассказала Елена Соломатина. По ее словам, споры черной плесени также бывают на фруктах и овощах и могут привести к серьезному отравлению, а при постоянном попадании в пищу — к раку печени.

Другие виды плесени менее опасны. Например, розовая. Ее можно встретить на овощах. «Она, конечно, не так токсична, как черная плесень, но, тем не менее, вызывает интоксикацию организма, иммунная система которого достаточно активно реагирует на любое вторжение», — подчеркнула врач. Повышенная активность иммунной системы может спровоцировать различные приступы удушья, кашель, слезотечение, риниты, выделения из носа.

Самой безобидной плесенью Елена Соломатина назвала белую. Зачастую она появляется на сыре, на темном хлебе, на соленьях и варенье. «Некоторые снимают такую плесень с поверхности, выбрасывают, а варенье продолжают есть. Это опасно тем, что споры грибка уже распространились в продукте. Так же, как и в лесу — мы видим грибы, но не видим всю грибницу. А она может распространяться очень далеко», — предупредила врач.

Признаками интоксикации могут быть некое недомогание, усталость, ухудшение настроения, рези в животе, диарея, рвота, спутанность сознания, потеря работоспособности. «Если вы не заметили и случайно съели плесень, паниковать не стоит. Но особенно внимательными все же стоит быть детям, пожилым и людям с ослабленным иммунитетом», — резюмировала Елена Соломатина.