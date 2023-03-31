Эксперт опровергла миф о важности гиалуроновой кислоты в косметике

Косметолог и бьюти-эксперт Анна Славинская рассказала «СЭ», работает ли гиалуроновая кислота в косметических средствах. «Гиалуроновую кислоту добавляют в косметику, чтобы она увлажняла кожу и создавала на ней защитную пленку, препятствующую испарению влаги и пересушиванию лица. Она обладает регенерирующими и заживляющими свойствами, прекрасно выравнивает микрорельеф кожи и сочетается с тональными кремами как база», — пояснила специалист.

Анна Славинская также отметила, несмотря на все положительные эффекты, гиалуроновая кислота в рамках крема не способна заполнить морщины, а менее заметным они становятся за счет разглаживания микрорельефа кожи. Проникнуть в глубокие слои и создать пролонгированный эффект, могут только инъекции. В косметике же все на поверхности и испаряется быстрее, поэтому кардинальных эффектов не стоит ждать, в том числе и восполнения объемов. «В составе косметики гиалуроновая кислота должна быть в начале списка: чем дальше, тем меньше от нее толку. А ее наличие в очищающих средствах вовсе бессмысленно — гиалуронка в шампуне, молочке для умывания или геле для душа, будет смыта быстрее, чем начнет действовать», — подытожила косметолог.

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