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Сегодня, 14:45

Эксперты предупредили, чем грозит использование просроченной косметики

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
У девушки раздражение на коже.
Фото Freepik/freepik
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Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова предупредила, что при использовании просроченной косметики крайне высоки риски развития инфекций или проявления сильной аллергии. Об этом сообщили на портале «Ямал-Медиа» 3 июля.

Татьяна Егорова отметила, что в косметику добавляют консерванты. «Через какое-то время они перестают действовать. А на нашей коже «живет» эпидермальный стафилококк, он может размножиться. И при повторном нанесении этой косметики может возникнуть аллергическая реакция», — пояснила специалист.

Менеджер по развитию косметических продуктов в службе исследований и разработки Unilever в России Вера Бирюкова рассказала СЭ, как понять, что косметика испортилась. «Испорченная косметика меняет свой цвет, текстуру, может появиться неприятный запах. Эти процессы связаны с изменением структуры ингредиентов в составе: некоторые соединения могут вступать в реакции с кислородом, окисляться, распадаться и так далее» — пояснила эксперт. Натуральные масла в косметике могут естественным образом портиться и приобретать неприятный запах. Кроме того, микроорганизмы, попадающие в продукт из окружающей среды или при соприкосновении с кожей, размножаются и со временем меняют свойства косметических средств. «Часть этих микроорганизмов условно безвредна. Но другие могут вызывать аллергические реакции (зуд, жжение, покраснение) и провоцировать заболевания, как напрямую, так и опосредованно — через продукты своей жизнедеятельности. Поэтому использовать просроченную продукцию может быть опасно, даже если внешних изменений в продукте не произошло», — подытожила Вера Бирюкова.

Ранее, 22 мая, мы рассказывали о шести ошибках в уходе за собой, которые допускает почти каждая женщина.

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Польза и вред
Советы и рекомендации
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