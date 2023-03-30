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Сегодня, 08:30

Эксперты рассказали, почему не стоит отказываться от мастурбации

Мария Филатова
,
Ольга Стрельникова
Юлия Керецман
Психолог
Рука и роза.
Фото Freepik/freepik
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Согласно новому исследованию, борьба с мастурбацией приводит к депрессии, тревоге и мыслям о суициде. Эксклюзивно для «СЭ» это утверждение прокомментировали врач — гинеколог-эндокринолог Мария Филатова и практикующий психолог Юлия Керецман.

По словам Марии Филатовой, если человек испытывает сексуальное влечение и способен довести себя до разрядки мастурбацией, то, скорее всего, он здоров. То, что мастурбация может быть полезна для здоровья — это факт, но это не означает, что ее отсутствие непременно вредит здоровью. «Вряд ли люди из общества NoFap агрессивные, депрессивные и склонные к суициду от того, что не мастурбируют. Скорее их попытка бороться с мастурбацией связана с иными ментальными расстройствами», — заявила гинеколог.

По словам Юлии Керецман, мастурбация — это один из самых распространенных способов, благодаря которому люди могут самостоятельно исследовать свое тело и сексуальность. «Желание мастурбировать, как правило, связано с физиологическими потребностями организма. К примеру, человек нуждается в удовлетворении своей сексуальной потребности, но не имеет партнера или по каким-либо причинам не может или не хочет заниматься сексом. В таком случае возбуждение вызывает взрыв тестостерона и других гормонов, которые приводят к ощущению сексуального напряжения и желанию мастурбировать», — пояснила специалист.

Как отметила психолог, мастурбация может иметь положительное влияние на психическое здоровье человека, а именно снижать уровень стресса и тревожности, помогать в борьбе с бессонницей и даже повышать самооценку. Мария Филатова подтвердила, что нормальная сексуальная жизнь, в том числе и с самим собой, — индикатор здоровья. Однако это не способ лечения болезней. «Если мы человеку, который спит три часа в сутки и жалуется на плохое либидо, порекомендуем мастурбировать, то сделаем только хуже, ведь спать, вероятно, он будет еще меньше, либидо вообще исчезнет, а тревоги и чувства вины станет больше, даже если человек и не против мастурбации», — пояснила Мария Филатова.

Также не стоит забывать, что положительное влияние мастурбации на психику заканчивается в тот момент, когда вы осознаете, что это занимает слишком много места в вашей жизни и даже мешает жизнедеятельности, подытожили эксперты.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с женским здоровьем без интимной жизни.

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