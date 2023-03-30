Трихолог поделилась рецептом против выпадения волос

В издании «Кубанские новости» поделились рецептом трихолога Анны Васильевой, который остановит выпадение волос, вернет им силу и блеск. Основу средства составляет пиво. По словам эксперта, в нем много компонентов, полезных для красоты волос. «Дрожжи — отличный источник витаминов группы В, необходимых для питания и нормальной жизнедеятельности волосяных луковиц. А хмель и солод богаты витамином РР, а также железом, фосфором, магнием», — пояснила трихолог.

Для приготовления маски Анна Васильева порекомендовала использовать нефильтрованное живое пиво (200 мл). Его следует немного подогреть, чтобы полезные вещества активировались и лучше проникали в волос. Также в маску входит половинка банана, измельченного в блендере, один желток и одна столовая ложка меда. Все ингредиенты необходимо смешать, взбить, добавить пиво и еще раз включить блендер до получения однородной массы. Убрать запах хмельного напитка поможет пара капель эфирного масла.

Эту маску трихолог посоветовала втирать в кожу головы 2 раза в неделю. Чтобы усилить эффект нужно надеть сверху шапочку для купания и укутать все полотенцем. Маску следует выдержать два часа, после чего смыть. После пяти процедур волосы должны преобразиться — заверила Анна Васильева.

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