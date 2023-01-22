Фитнес-тренер Комаревцев назвал эффективные упражнения для стройности ног

Фитнес-эксперт и методист World Class Антон Комаревцев рассказал, какие упражнения помогут подтянуть бедра в домашних условиях.

«Первое — присед в широкой постановке ног. Расставить стопы нужно чуть шире таза, носки слегка врозь, руки сложить на груди в замок. Зафиксировав взгляд перед собой, начните плавно приседать, толкая таз назад. Опускаясь, бедро должно быть параллельно с полом. На выдохе вернуться обратно. Выполните три подхода по 15-20 повторений. В момент подъема сжимайте ягодицы, удерживая мышцы брюшного пресса в постоянном напряжении.

Второе — выпады со сгибанием бедра и подъемом на носок. Стопы нужно поставить на ширине таза, взгляд зафиксировать перед собой. Плавно опуститесь вниз и мощно, с выдохом, вернитесь в исходное положение, поднимая колено перед собой и поднимаясь на носок. Выполните три подхода по 15-20 повторений, концентрируясь на ощущениях в ягодицах и на передней поверхности бедра.

Третье — боковая планка с отведением бедра. В этом упражнении нужно лечь на правый бок, оперевшись на локоть и бедро правой ноги, согнутой в колене. Поднять таз таким образом, чтобы образовалась прямая линия корпуса (боковая планка). Затем выпрямить левую ногу и опустить ее на пол. Поднимите таз вверх, параллельно выполняя отведение бедра левой ногой. Опуститесь плавно обратно. Старайтесь не заваливать корпус вперед и исключать маховые движения левой ногой. Выполните три подхода по 15-20 повторений, концентрируясь на ощущениях в ягодицах как опорной, так и свободной ноги», — приводит «Life.ru» слова Комаревцева.

Также фитнес-тренер отметил, что дыхание во время упражнений должно быть свободное. Также нужно отслеживать ощущения в мышцах и общее самочувствие и при любом дискомфорте перейти на простые опции или начать упражнение заново.