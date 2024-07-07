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Физиотерапевт назвала универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Здоровье

Сегодня, 19:00

1 мин.

Физиотерапевт назвала универсальный вид спорта, который подойдет каждому

Мария Маковей
Автор
Мужчина занимается плаванием
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская в беседе с интернет-изданием Regions заявила, что плавание — это универсальный вид физической активности, который доступен для всех людей, независимо от их возраста, веса или состояния здоровья.

По ее словам, плавание улучшает силовые показатели, положительно сказывается на работе сердца, при этом нагрузка на суставы и позвоночник минимальна. Поэтому этот вид спорта врачи советуют людям с различными заболеваниями: сердечно-сосудистыми патологиями, проблемами с опорно-двигательным аппаратом, бронхитом, астмой, избыточным весом и недугами нервной системы.

Также эксперт добавила, что плавание полезно для офисных работников, малоподвижных людей и тех, кто страдает болями в спине.

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