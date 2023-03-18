Гастроэнтеролог назвала средство, которое поможет при тошноте

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Врач-гастроэнтеролог Оксана Жигуненко рассказала «СЭ», что следует принять, если тошнит. «Выбор лекарственных препаратов будет зависеть от причин возникновения тошноты», — пояснила медик.
По словам специалиста, тошнота может появиться из-за гастроэнтерологических причин. К ним относятся заболевания желудка, кишечника, желчного пузыря и прочие. Негастроэнтерологическими причинами принято считать патологию почек, головную боль, беременность и прием некоторых лекарств. Чувство тошноты далеко не всегда будет сопровождаться рвотой, отметила гастроэнтеролог.
«До похода к врачу можно облегчить состояние чаем с имбирем или средствами, его содержащими», — подытожила Оксана Жигуненко.
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