Сомнолог объяснила, почему не стоит спать на животе

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Вера Романова рассказала «СЭ», что на животе не стоит спать, если у вас имеются серьезные проблемы с позвоночником, особенно с шейным отделом. «Представьте, что вы весь день ходите с головой, повернутой в одну сторону на 90 градусов. То же самое происходит все восемь часов, пока вы спите на животе», — пояснила специалист. Кроме того, сон на животе не дает мышцам спины полностью расслабиться.

Некоторые косметологи также считают, что эта поза для сна вредит состоянию кожи и способствует появлению морщин. «Из-за плохой циркуляции крови наутро можно проснуться с отеками», — подытожила Вера Романова.

Какая поза для сна самая полезная, читайте в полной версии материала в «СЭ».