Гастроэнтеролог объяснила, как избавиться от жира вокруг печени

Жировая болезнь печени или стеатогепатит приводит к опасным осложнениям, включая рак и цирроз, заявила гастроэнтеролог Елена Якушева в беседе с АиФ.

Чтобы избежать накопления жира вокруг печени, эксперт советует провести коррекцию образа жизни — добавить больше физической активности. Также следует изменить подход к питанию — включить в рацион больше цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов. Есть необходимо небольшими порциями.

«Исследования показали, что если человек может снизить массу тела, то и степень жировых отложений вокруг печени уменьшается. При этом стоит помнить, что снизить массу тела для достижения такого результата надо не менее чем на 3-5%», — объяснила медик.

Кроме того, доктор советует не забывать про медикаментозную терапию. Но ее может назначить только врач.