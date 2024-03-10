Нутрициолог рассказала, как быстро избавиться от запаха чеснока изо рта

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Нутрициолог Вероника Гусакова рассказала «Газете.ru», как быстро избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта.

Так справиться с чесночным ароматом поможет правильная гигиена полости рта. Регулярная чистка зубов, применение зубной нити и использование освежающих средств помогут удалить остатки чеснока изо рта.

«Важно также понимать, что регулярное употребление воды помогает вымывать аллицин и устранять запах чеснока. Поэтому не забывайте пить воду после употребления чеснока», — добавила нутрициолог.

Кроме того, эксперт посоветовала использовать жевательные резинки и леденцы без сахара. Они стимулируют выработку слюны, которая будет уменьшать запах чеснока.