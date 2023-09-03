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Сегодня, 14:00

Гастроэнтеролог рассказал, как восстановить желудок

Фото istockphoto.com
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Врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов объяснил, что восстановление желудка занимает длительное время. По его словам, важно придерживаться нескольких правил, чтобы ускорить процесс выздоровления.

«Употребляйте больше фруктов, овощей, нежирные мясные и рыбные продукты. Избегайте жирную и пряную еду, алкоголь, кофе, газированные напитки и цитрусовые. Также помните, что стресс — один из главных врагов желудка», — приводит слова Федулова "Общественная служба новостей".

Также врач рекомендует отказаться от курения и употребления алкоголя. Кроме того, стоит быть осторожными с приемом обезболивающих и лекарств, которые отпускаются без рецепта, потому что они способны раздражать слизистую оболочку желудка.

Ранее гастроэнтеролог рассказала о последствиях низкокалорийных диет.

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Медицина
Советы и рекомендации
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