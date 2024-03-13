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Хирург объяснила, как правильно носить компрессионное белье
Здоровье

13 марта, 20:35

1 мин.

Хирург объяснила, как правильно носить компрессионное белье

Мария Маковей
Автор
Компрессионные чулки.
Фото JulieAlexK/istockphoto.com
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Чтобы не повредить компрессионное белье, кандидат медицинских наук, пластический хирург Юлия Оконская рекомендует сделать маникюр и педикюр «под ноль», снять все украшения, особенно кольца с камнями. Также необходимо следить за гладкостью рук. Шершавые и сухие ладони — это одна из причин быстрого износа белья, передает «СЭ».

«Порой пациенты наносят на ноги и руки крем, чтобы облегчить натягивание трикотажа 3-го и 4-го классов. Но лучше в таком случае использовать специальный спрей и металлическое приспособление — батлер. Оно поможет быстрее справиться с утягивающим бельем», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, надевать компрессионное белье лучше утром, пока отеки не так сильны. Перед сном трикотаж следует снять.

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